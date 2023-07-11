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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Как убрать живот мужчине? Мнение эксперта и лучшие упражнения

Мария Сальникова
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
Проверка фактов
Проверка фактов

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Начало взрослой жизни у многих мужчин связано с появлением живота. Причем жир на животе может появиться даже у тех, кто занимается в качалке. О причинах его появления и методах избавления узнали у наставника по здоровью Георгия Суреняна.

Почему у мужчин на животе появляется жир

Распределение жира на теле зависит от многих факторов, и не все мужчины будут иметь одинаковый уровень жира на животе при одних и тех же обстоятельствах.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Самые распространенные причины:

  • неправильное питание;

  • нарушение обмена веществ;

  • избыточная масса тела;

  • вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем;

  • неправильная осанка;

  • малоподвижный и сидячий образ жизни;

  • высокий уровень стресса;

  • генетические факторы: некоторые мужчины генетически предрасположены к избыточному весу в средней части тела.

Гормональные различия тоже влияют: у мужчин, как правило, выше уровень тестостерона, который способствует отложению висцерального жира.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
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Типы животов у мужчин: как диагностировать ожирение у мужчин

Пивной живот

Живот по форме круглый, как шар, и упругий, а не висячий. Его появление связано не только с потреблением пива, но и с общим избытком калорий на фоне низкой физической подвижности.

Как правило, такая форма живота говорит о том, что жир не подкожный, а внутренний, то есть висцеральный. Если объем талии мужчины более 94 см, это повод для беспокойства: помимо собственно ожирения могут возникнуть связанные с ожирением заболевания.

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Стрессовый живот

По форме живот надутый, но трясущийся. Нередко увеличивается общая масса тела, а не только живот.

Причин появления такого типа живота несколько:

  • отсутствие возможности своевременно принимать пищу;

  • поспешное поглощение пищи (не жуя);

  • недостаток сна и нарушение циркадных ритмов.

Гормональный живот

Как уже отмечалось, тестостерон сам по себе создает предрасположенность к полноте по типу «яблоко». Однако с возрастом снижение тестостерона приводит к снижению тяги к физической активности. В сочетании с тем, что норма калорий, как правило, не меняется, жир накапливается.

Мужчина тренируется в зале.
Фото istockphoto.com

Живот при спортивном теле

Такой тип живота возникает у мужчин с неправильной осанкой и/или сидячим образом жизни. Поход к грамотному массажисту и гимнастика способны решить этот вопрос.

Для того, чтобы диагностировать ожирение, достаточно воспользоваться сантиметровой лентой. Но чтобы определить причину, желательно проконсультироваться со специалистом и, по возможности, пройти обследование. Существует множество методик: от сдачи анализов на гормоны до КТ.

Диетолог или другой специалист даст наиболее подходящие в конкретном случае рекомендации.

Чтобы уменьшить количество жира, необходимо применять комплексный подход, сочетающий регулярные физические упражнения, сбалансированную диету, снижение уровня стресса и изменение образа жизни. Сочетание регулярных физических упражнений, полноценного питания, борьбы со стрессом и достаточного сна даст наилучшие результаты.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
Как убрать живот с помощью питания

В первую очередь изменить рацион и режим питания советует и Иван Фомин. Тренер рассказывает, что если продолжать есть как раньше и только лишь добавить тренировки, то результат будет заметен совсем не скоро. Потраченная во время тренировок энергия моментально будет восполнена поступившими калориями, и образующийся мышечный рельеф так и не будет виден под жировым слоем.

Поэтому первое, что нужно сделать, — создать дефицит калорий в ежедневном рационе. Проще говоря, количество энергии, потребляемой за день, должно быть меньше, чем объем затраченной. Добавьте в рацион больше белковых, клетчатки и сложных углеводов, таких как рис, макароны, гречка, овсянка. А вот быстрые углеводы, сладкое, мучное, молочку лучше свести к минимуму. Тогда после очередного приема пищи вы будете дольше испытывать сытость, а энергии, полученной от углеводов, хватит, чтобы сделать полноценную тренировку.

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Какие упражнения помогут убрать жир на животе

Нужно оговориться, что точечное похудение невозможно. Во время занятий спортом организм сжигает калории, что приводит к общей потере жира. Она происходит более-менее равномерно по всему телу. Но упражнения, укрепляющие мышцы живота и увеличивающие общий расход калорий, могут помочь уменьшить количество жира в организме, в том числе на животе.

Упражнения могут помочь укрепить и привести в тонус мышцы живота. Их следует сочетать с комплексной фитнес-программой, включающей кардио упражнения, силовые тренировки и упражнения на гибкость.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Кардиотренировка должна длиться от 20 до 40 минут в умеренном темпе, чтобы пульс был в диапазоне от 120 до 150 ударов в минуту. Пульсовая зона у каждого индивидуальна, но она будет примерно в этих значениях. Важно не есть за час -полтора часа до тренировки.

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Начать заниматься можно с общеукрепляющих упражнений. В их числе:

Приседания

Они задействуют самую большую группу мышц — ноги.

Мужчина делает приседания дома.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Выпрямить спину, ноги поставить на ширине плеч.

  2. Отвести таз назад.

  3. Согнуть ноги в коленях до параллели с полом, но так, чтобы колени не выходили за носки.

  4. Вернуться в исходное положение.

  5. Повторить 15 раз.

Сгибания на бицепс с жимом гантелей

Упражнение включит в работу руки и плечевой пояс. Его можно выполнять стоя или сидя.

Девушка делает упражнения с гантелями.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Встать на пол, выпрямить спину.

  2. Руки с гантелями опустить вдоль корпуса.

  3. Плавно поднять к груди правую руку, согнув ее в локте.

  4. Вернуться в исходное положение.

  5. Поднять к груди левую руку.

  6. Повторить 15-20 раз.

Трастер

Так называется присед с жимом гантелей от груди. Это одно из самых энергозатратных упражнений, так как одновременно работают практически все мышцы, а особенно ноги, плечи и пресс.

Девушка делает присед с гирей.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Встать на пол, поставить ноги на ширине плеч, выпрямить спину.

  2. Опустить руки с гантелями вдоль корпуса.

  3. Сделать присед.

  4. На подъеме переместить гантели к плечам и поднять их вверх над головой.

  5. Повторить несколько раз.

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Упражнения для укрепления мышц живота, которые можно делать дома:

Планка

Это упражнение задействует все мышцы кора, включая мышцы живота.

Девушка и мужчина стоят в планке.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Лечь на пол на живот.

  2. Опереться на носки и локти или выпрямленные руки, чтобы тело образовало прямую линию.

  3. Удерживать тело в горизонтальном положении, не допуская прогиба в пояснице, 30-60 секунд (начинать можно с меньшего времени).

  4. Медленно опуститься на пол.

Скалолаз

Девушка делает упражнение Скалолаз.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Принять позу для отжиманий: опуститься на пол, расположив вытянутые руки прямо под плечами.

  2. Подтянуть правое колено к груди, быстро вернуться в исходное положение, как будто делая широкий шаг.

  3. Подтянуть к груди левое колено.

  4. Сделать 15-20 повторений, не допуская прогиба в спине.

Лодочка

Еще одно упражнение для тех, кто занимается дома.

Девушка делает упражнение Лодочка.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Лечь на живот.

  2. Вытянуть руки вперед.

  3. Одновременно оторвать от пола руки и ноги, слегка прогибаясь в пояснице и вытягивая мышцы пресса.

  4. Задержаться в позе на несколько секунд.

  5. Медленно опустить руки и ноги.

  6. Повторить 15-20 раз.

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Скручивания

Классическое упражнение, которое помогает развить контроль над мышцами брюшного пресса.

Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Лечь на пол.

  2. Слегка согнуть ноги.

  3. На вдохе плавно поднять верхнюю часть корпуса за счет мышц пресса.

  4. Удерживать поясницу плотно прижатой к полу и не напрягать шею.

  5. Опуститься на пол.

  6. Повторить 15 раз.

Русские скручивания (русский твист)

Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Сесть на пол, согнув колени и поставив стопы на пол.

  2. Слегка отклониться назад, сохраняя спину прямой.

  3. Повернуть туловище влево, затем вернуться в исходное положение.

  4. Повернуть туловище вправо, вернуться в исходное положение.

  5. Сделать 15-20 повторений.

Берпи

Упражнение хорошо поднимает пульс и ускоряет процесс жиросжигания.

Девушка делает берпи.
Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

  1. Сесть на корточки.

  2. Упереться руками перед собой.

  3. Из этого положения сделать прыжок или шаг назад в планку.

  4. Тем же способом вернуться в исходное положение.

  5. Выпрыгнуть вверх с поднятыми над головой руками.

Берпи или прыжки на скакалке лучше выполнять с высокой интенсивностью в течение 30-40 секунд. После чего нужно отдохнуть 10-20 секунд отдыха, и снова приступить к выполнению упражнений.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
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Можно ли убрать живот массажем

Часто после похудения кожа на животе обвисает, и формируется некрасивый «жировой фартук». Не допустить его появления поможет курс массажа — аппаратного или ручного, который выводит лишнюю жидкость, способствует более быстрому уменьшению жировой прослойки и подтягивает кожу.

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Однако важно понимать, что это лишь один из элементов комплексного подхода. Без изменения образа жизни выраженного результата достичь не получиться. А вот если соединить правильное питание, тренировки и массаж, то эффект не заставит себя ждать, и через месяц живот заметно уменьшится.

Устойчивая потеря веса требует времени и последовательности. Терпение, настойчивость и комплексный подход помогут вам добиться долгосрочных результатов и улучшить общее самочувствие.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

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Упражнения для мужчин
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