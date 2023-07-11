Как убрать живот мужчине? Мнение эксперта и лучшие упражнения

Начало взрослой жизни у многих мужчин связано с появлением живота. Причем жир на животе может появиться даже у тех, кто занимается в качалке. О причинах его появления и методах избавления узнали у наставника по здоровью Георгия Суреняна. Почему у мужчин на животе появляется жир Самые распространенные причины: неправильное питание;

нарушение обмена веществ;

избыточная масса тела;

вредные привычки: курение и злоупотребление алкоголем;

неправильная осанка;

малоподвижный и сидячий образ жизни;

высокий уровень стресса;

генетические факторы: некоторые мужчины генетически предрасположены к избыточному весу в средней части тела.

Типы животов у мужчин: как диагностировать ожирение у мужчин

Пивной живот

Живот по форме круглый, как шар, и упругий, а не висячий. Его появление связано не только с потреблением пива, но и с общим избытком калорий на фоне низкой физической подвижности.

Как правило, такая форма живота говорит о том, что жир не подкожный, а внутренний, то есть висцеральный. Если объем талии мужчины более 94 см, это повод для беспокойства: помимо собственно ожирения могут возникнуть связанные с ожирением заболевания.

Стрессовый живот

По форме живот надутый, но трясущийся. Нередко увеличивается общая масса тела, а не только живот.

Причин появления такого типа живота несколько:

отсутствие возможности своевременно принимать пищу;

поспешное поглощение пищи (не жуя);

недостаток сна и нарушение циркадных ритмов.

Гормональный живот

Как уже отмечалось, тестостерон сам по себе создает предрасположенность к полноте по типу «яблоко». Однако с возрастом снижение тестостерона приводит к снижению тяги к физической активности. В сочетании с тем, что норма калорий, как правило, не меняется, жир накапливается.

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Живот при спортивном теле

Такой тип живота возникает у мужчин с неправильной осанкой и/или сидячим образом жизни. Поход к грамотному массажисту и гимнастика способны решить этот вопрос.

Для того, чтобы диагностировать ожирение, достаточно воспользоваться сантиметровой лентой. Но чтобы определить причину, желательно проконсультироваться со специалистом и, по возможности, пройти обследование. Существует множество методик: от сдачи анализов на гормоны до КТ.

Диетолог или другой специалист даст наиболее подходящие в конкретном случае рекомендации.

Как убрать живот с помощью питания

В первую очередь изменить рацион и режим питания советует и Иван Фомин. Тренер рассказывает, что если продолжать есть как раньше и только лишь добавить тренировки, то результат будет заметен совсем не скоро. Потраченная во время тренировок энергия моментально будет восполнена поступившими калориями, и образующийся мышечный рельеф так и не будет виден под жировым слоем.

Поэтому первое, что нужно сделать, — создать дефицит калорий в ежедневном рационе. Проще говоря, количество энергии, потребляемой за день, должно быть меньше, чем объем затраченной. Добавьте в рацион больше белковых, клетчатки и сложных углеводов, таких как рис, макароны, гречка, овсянка. А вот быстрые углеводы, сладкое, мучное, молочку лучше свести к минимуму. Тогда после очередного приема пищи вы будете дольше испытывать сытость, а энергии, полученной от углеводов, хватит, чтобы сделать полноценную тренировку.

Какие упражнения помогут убрать жир на животе

Нужно оговориться, что точечное похудение невозможно. Во время занятий спортом организм сжигает калории, что приводит к общей потере жира. Она происходит более-менее равномерно по всему телу. Но упражнения, укрепляющие мышцы живота и увеличивающие общий расход калорий, могут помочь уменьшить количество жира в организме, в том числе на животе.

Кардиотренировка должна длиться от 20 до 40 минут в умеренном темпе, чтобы пульс был в диапазоне от 120 до 150 ударов в минуту. Пульсовая зона у каждого индивидуальна, но она будет примерно в этих значениях. Важно не есть за час -полтора часа до тренировки.

Начать заниматься можно с общеукрепляющих упражнений. В их числе:

Приседания

Они задействуют самую большую группу мышц — ноги.

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Техника выполнения:

Выпрямить спину, ноги поставить на ширине плеч. Отвести таз назад. Согнуть ноги в коленях до параллели с полом, но так, чтобы колени не выходили за носки. Вернуться в исходное положение. Повторить 15 раз.

Сгибания на бицепс с жимом гантелей

Упражнение включит в работу руки и плечевой пояс. Его можно выполнять стоя или сидя.

Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

Встать на пол, выпрямить спину. Руки с гантелями опустить вдоль корпуса. Плавно поднять к груди правую руку, согнув ее в локте. Вернуться в исходное положение. Поднять к груди левую руку. Повторить 15-20 раз.

Трастер

Так называется присед с жимом гантелей от груди. Это одно из самых энергозатратных упражнений, так как одновременно работают практически все мышцы, а особенно ноги, плечи и пресс.

Фото istockphoto.com

Техника выполнения:

Встать на пол, поставить ноги на ширине плеч, выпрямить спину. Опустить руки с гантелями вдоль корпуса. Сделать присед. На подъеме переместить гантели к плечам и поднять их вверх над головой. Повторить несколько раз.

Упражнения для укрепления мышц живота, которые можно делать дома:

Планка

Это упражнение задействует все мышцы кора, включая мышцы живота.

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Техника выполнения:

Лечь на пол на живот. Опереться на носки и локти или выпрямленные руки, чтобы тело образовало прямую линию. Удерживать тело в горизонтальном положении, не допуская прогиба в пояснице, 30-60 секунд (начинать можно с меньшего времени). Медленно опуститься на пол.

Скалолаз

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Техника выполнения:

Принять позу для отжиманий: опуститься на пол, расположив вытянутые руки прямо под плечами. Подтянуть правое колено к груди, быстро вернуться в исходное положение, как будто делая широкий шаг. Подтянуть к груди левое колено. Сделать 15-20 повторений, не допуская прогиба в спине.

Лодочка

Еще одно упражнение для тех, кто занимается дома.

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Техника выполнения:

Лечь на живот. Вытянуть руки вперед. Одновременно оторвать от пола руки и ноги, слегка прогибаясь в пояснице и вытягивая мышцы пресса. Задержаться в позе на несколько секунд. Медленно опустить руки и ноги. Повторить 15-20 раз.

Скручивания

Классическое упражнение, которое помогает развить контроль над мышцами брюшного пресса.

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Техника выполнения:

Лечь на пол. Слегка согнуть ноги. На вдохе плавно поднять верхнюю часть корпуса за счет мышц пресса. Удерживать поясницу плотно прижатой к полу и не напрягать шею. Опуститься на пол. Повторить 15 раз.

Русские скручивания (русский твист)

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Техника выполнения:

Сесть на пол, согнув колени и поставив стопы на пол. Слегка отклониться назад, сохраняя спину прямой. Повернуть туловище влево, затем вернуться в исходное положение. Повернуть туловище вправо, вернуться в исходное положение. Сделать 15-20 повторений.

Берпи

Упражнение хорошо поднимает пульс и ускоряет процесс жиросжигания.

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Техника выполнения:

Сесть на корточки. Упереться руками перед собой. Из этого положения сделать прыжок или шаг назад в планку. Тем же способом вернуться в исходное положение. Выпрыгнуть вверх с поднятыми над головой руками.

Можно ли убрать живот массажем

Часто после похудения кожа на животе обвисает, и формируется некрасивый «жировой фартук». Не допустить его появления поможет курс массажа — аппаратного или ручного, который выводит лишнюю жидкость, способствует более быстрому уменьшению жировой прослойки и подтягивает кожу.

Однако важно понимать, что это лишь один из элементов комплексного подхода. Без изменения образа жизни выраженного результата достичь не получиться. А вот если соединить правильное питание, тренировки и массаж, то эффект не заставит себя ждать, и через месяц живот заметно уменьшится.

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