Как вкусно и полезно заготовить урожай на зиму

Собрали рецепты из разных стран.

Осень для многих жителей ассоциируется со сбором урожая. Несмотря на то что в магазинах круглый год продают фрукты и овощи, в некоторых семьях все равно предпочитают делать свои собственные заготовки на зиму. Если соленые помидоры и огурцы вас уже не впечатляют, пора обратить внимание на другие варианты. «СЭ» собрал рецепты заготовок из разных стран.

Италия

В Италии популярны вяленые помидоры. Их можно использовать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты и первое блюдо. Единственного правильного рецепта здесь нет, каждый сам для себя решает, какие специи стоит добавить. Вот один из возможных вариантов приготовления вяленых помидоров.

Возьмите плотные (не переспевшие) помидоры и вымойте их. Затем разрежьте каждый овощ на четыре части, удалите семена. Выложите помидоры на противень, застеленный бумагой для выпечки. Сбрызните их оливковым маслом, бальзамическим уксусом и посыпьте солью. Можно сверху добавить сушеный базилик и ломтики чеснока. Помидоры должны томиться в духовке около пяти часов при температуре 50—60 градусов. Они должны немного съежиться, но остаться при этом эластичными. Когда они будут готовы, дайте им остыть.

В стерильную сухую банку положите на дно нарезанный чеснок и щепотку сухого базилика. Затем добавьте помидоры и залейте их холодным маслом. Повторяйте такие слои — приправы, помидоры, масло — пока банка не наполнится. Сверху должно остаться масло. Закройте банку крышкой. Храните заготовки в темном прохладном месте. К слову, масло от вяленых помидоров тоже можно использовать. Например, добавлять в салаты.

Вяленые помидоры.

Китай

На севере Китая есть свои традиционные варианты заготовок. Так, на зиму здесь сушат овощи. Примечательно, что процесс готовки часто не ограничивается границами кухни. Так, подносы с урожаем можно увидеть на улицах и в местных парках. Жители сушат на солнце огурцы, баклажаны, фасоль, картофель и перец, а зимой овощи тушат вместе с мясом, например.

Сырой картофель промойте под проточной водой. Очистите овощи от кожуры, вырежьте глазки. Затем погрузите картофель в кипящую подсоленную воду и варите на протяжении 7—22 минут после закипания (зависит от размера и сорта). У картофелины мякоть должна быть не до конца проваренной, слегка упругой. Ее нужно нарезать и отправить сушиться. Это можно сделать в духовке, электросушилке и дегидраторе.

В таком виде храните картофель в стеклянных и керамических банках, холщовых мешочках и бумажных пакетах. Его следует держать в сухих проветриваемых помещениях.

Айвар.

Сербия

В Сербии готовят айвар — овощную икру из перца. Густую пасту можно намазывать на хлеб, добавлять в соусы, супы и подливки. Рецепт требует немного ингредиентов, однако большое значение имеет их качество. Хозяйки советуют брать мясистые перцы, чтобы айвар удался на славу.

Вымойте перцы, а затем запеките их (по желанию можно добавить еще баклажаны). Это можно сделать в духовке, на мангале или на гриле. Считается, что дымный аромат сделает блюдо еще вкуснее. Остудите перцы, очистите их от кожуры и семечек. Промойте и положите в дуршлаг, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Затем измельчите овощи через мясорубку или при помощи кухонного комбайна. Влейте в сковороду растительное масло без запаха и, не доводя его до кипения, добавьте к нему овощную массу. Жарьте на маленьком огне, постоянно помешивая. Добавьте нарезанный чеснок, соль и пару чайных ложек сахара. Для остроты можно использовать приправу чили. Томите, пока масса не достигнет состояния густой сметаны.

Айвар хранят в стеклянных банках. Переложите массу в стерильную посуду и закройте крышкой. Готово!

Корея

В Корее, Японии и на Дальнем Востоке России любят блюда из папоротника. Молодые побеги орляка добавляют к блюдам из тушеной говядины, риса, рыбы и морепродуктов. Также он может служить ингредиентом для салатов и супов. Собирать растение в этом году уже поздно (обычно это происходит в мае), однако можно на будущее запомнить рецепт заготовки. Вот, например, один из них.

Промойте и обсушите побеги. В ведро или деревянную бочку засыпьте немного соли, а сверху положите стебли папоротника. Снова добавьте соли. Повторите так несколько слоев. Затем накройте емкость крышкой, а сверху положите груз. Оставьте папоротник в таком виде на пару дней. Затем слейте из тары весь сок, вновь добавьте соли, перемешайте побеги, сверху прижмите заготовку прессом. Так он должен находиться еще два дня.

Хранить папоротник следует в банках с рассолом. Для этого налейте в кастрюлю воды, добавьте 125 граммов соли, дождитесь, когда она закипит. Побеги разложите по стерилизованным банкам, залейте их получившейся жидкостью, закройте крышки. Хранить такую заготовку следует в темном прохладном месте.