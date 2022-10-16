Как влияет ковид на сердечно-сосудистые заболевания? Мнение эксперта

Как выглядят симптомы поражения сердечно-сосудистой системы во время и после ковид и что с этим делать, знает врач высшей категории, кандидат медицинских наук, кардиолог минского медицинского центра «Нордин» Надежда Петровна Кирковская .

Что представляет собой ковид?

Коронавирусная инфекция, появившаяся в 2019 году и продолжающая мутировать по сей день, относится к возбудителям, вызывающим ОРВИ. Однако ковид, провоцируемый SARS-CoV-2, оказался опасным заболеванием, протекающим не только в легкой, но и в тяжелой форме. Распространяется вирус воздушно-капельным путем или через контакт с зараженной поверхностью.

Развивающаяся инфекция характеризуется:

повышенной утомляемостью;

высокой температурой;

сухим изнуряющим кашлем; и прочими симптомами.

Вирус поражает не только дыхательную систему, но и весь организм в целом, провоцируя:

тромбоэмболию;

полиорганную недостаточность;

септический шок.

Штаммы ковида

На сегодняшний день существуют различные штаммы вируса:

альфа (характерна боль в горле, легко передается и тяжело протекает);

бета (заразен и устойчив к действию лекарств);

гамма (очень заразен, устойчив к антителам, поражает в том числе молодежь и беременных);

дельта (проявляется расстройством ЖКТ, температура появляется не сразу, крайне заразен);

омикрон (поражает носоглотку, крайне заразен, болеют даже дети).

Есть также штаммы йота, каппа, лямбда и пр. Всего на начало 2022 года их насчитывалось 13.

Все штаммы Всемирная организация здравоохранения поделила на две категории:

вызывающие опасения (VOC);

вызывающие интерес (VOI).

Последние интересны тем, что способны изменить эпидемиологические характеристики вируса.

Штамм омикрон. Фото Global Look Press

Ковид и сердечно-сосудистые заболевания

Перенесенная коронавирусная инфекция имеет крайне негативные последствия для тех, кто имеет хронические заболевания. К ним относятся и патологии сердечно-сосудистой системы. У пациентов старше 60 лет они обнаруживаются в 80% случаев.

Патологии сердечно-сосудистой системы не увеличивают риск заболевания коронавирусом, но повышают вероятность:

госпитализации более чем в 6 раз;

развития тяжелых осложнений более чем в 12 раз (включая летальный исход).

Согласно данным «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, представленным в 2020 году профессором Мариной Геннадьевной Бубновой в статье «COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания», среди госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии с ковидом обнаружены:

56,3% - артериальная гипертензия;

16,3% - ишемическая болезнь сердца;

9,3% - фибрилляция предсердий;

7,1% - перенесенный инсульт; и т.д.

В связи с этим медиками даже было предложено ввести понятие острого COVID-19-ассоциированного сердечно-сосудистого синдрома.

Острый COVID-19-ассоциированный сердечно-сосудистый синдром

Данному синдрому свойственны следующие проявления патологий сердечно-сосудистой системы:

разного рода аритмии и экстрасистолии;

артериальные и венозные тромбозы;

инсульты;

инфаркты;

тромбоэмболия легочной артерии и сосудов нижних конечностей;

миокардиты и перикардиты.

Когда проявляется синдром?

Надежда Петровна Кирковская, рассказывая на канале медицинского центра «Нордин» о различных проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний при коронавирусе, предупреждает о том, что они могут возникнуть в любой период течения болезни.

Чаще всего симптомы заявляют о себе:

на 15 день гипертермии (повышенная температура) или другого проявления коронавирусной инфекции;

в период стабилизации болезни, когда стационарное лечение окончено.

Кто относится к группе риска?

Примечательно, что в группу риска может попасть любой заболевший или уже перенесший ковид.

Патологии сердечно-сосудистой системы могут:

усугубиться у пациентов с уже имевшимися заболеваниями;

проявить себя у тех, кто ранее не имел проблем с сердцем и сосудами.

Усталость. Фото Global Look Press

Симптомы поражения сердечно-сосудистой системы

Практически у всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, длительное время ощущается:

состояние слабости;

повышенная утомляемость;

одышка;

учащенное сердцебиение;

снижение переносимости физических нагрузок.

Стоит отметить, что сама одышка не относится к специфическим симптомам развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но об этом говорит ее длительное наличие после короновирусной инфекции. Крайне тревожным знаком можно считать усиление одышки:

при бытовых нагрузках;

в состоянии покоя;

положении лежа.

Если вы чувствуете, что процесс восстановления затянулся, а вышеописанные симптомы усугубляются, немедленно обратитесь к кардиологу. Он поможет своевременно определить проблему и способы ее решения.

Когда нужна экстренная помощь?

Незамедлительно обратитесь к врачу, если:

при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, физических нагрузках появляется давящая, сжимающая боль за грудиной, которая отдает в спину или в руку;

возникает чувство нехватки воздуха;

перебои в работе сердца становятся частыми, сопровождаются сильной слабостью и даже обмороками.

Ни в коем случае не ждите. Лучше даже вызвать неотложку. Важно, чтобы вам оказали вовремя помощь. После кардиограммы и анализов врач, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, оценит ваше состояние и подберет грамотное лечение.

Игнорировать симптомы патологий сердечно-сосудистой системы, особенно в период заболевания коронавирусной инфекцией, опасно.

Профилактика и предотвращение последствий

С целью профилактики и предотвращения возможных последствий патологий сердечно-сосудистой системы, для лечения коронавирусной инфекции специалисты применяют различные медикаменты, важное место среди которых занимают препараты для разжижения крови. Перед их назначением врач обязан оценить все риски:

риск тромбообразования;

риск развития кровотечения.

При этом учитываются пол, возраст и сопутствующие заболевания, имеющиеся у пациента

Самостоятельный прием подобных препаратов опасен, поскольку способен спровоцировать желудочно-кишечные кровотечения, которые в начале развития никак о себе не заявляют и проявляются уже в критической ситуации.

Правильное восстановление не менее важно, чем лечение. Оно может включать:

правильно подобранную программу физических упражнений;

физиопроцедуры;

массаж; и пр.

В первые недели после ковида будьте особо внимательны. Если заметили симптомы, которые вас беспокоят, немедленно обращайтесь к врачу за оказанием помощи. Самолечение в данном случае неуместно и может быть опасно.