Как влияет ковид на сердечно-сосудистые заболевания? Мнение эксперта

Коронавирусная инфекция, появившаяся в 2019 году и продолжающая мутировать по сей день, относится к возбудителям, вызывающим ОРВИ. Однако ковид, провоцируемый SARS-CoV-2, оказался опасным заболеванием, протекающим не только в легкой, но и в тяжелой форме. Распространяется вирус воздушно-капельным путем или через контакт с зараженной поверхностью.
Развивающаяся инфекция характеризуется:
повышенной утомляемостью;
высокой температурой;
сухим изнуряющим кашлем; и прочими симптомами.
Вирус поражает не только дыхательную систему, но и весь организм в целом, провоцируя:
тромбоэмболию;
полиорганную недостаточность;
септический шок.
На сегодняшний день существуют различные штаммы вируса:
альфа (характерна боль в горле, легко передается и тяжело протекает);
бета (заразен и устойчив к действию лекарств);
гамма (очень заразен, устойчив к антителам, поражает в том числе молодежь и беременных);
дельта (проявляется расстройством ЖКТ, температура появляется не сразу, крайне заразен);
омикрон (поражает носоглотку, крайне заразен, болеют даже дети).
Есть также штаммы йота, каппа, лямбда и пр. Всего на начало 2022 года их насчитывалось 13.
Все штаммы Всемирная организация здравоохранения поделила на две категории:
вызывающие опасения (VOC);
вызывающие интерес (VOI).
Последние интересны тем, что способны изменить эпидемиологические характеристики вируса.
Перенесенная коронавирусная инфекция имеет крайне негативные последствия для тех, кто имеет хронические заболевания. К ним относятся и патологии сердечно-сосудистой системы. У пациентов старше 60 лет они обнаруживаются в 80% случаев.
Патологии сердечно-сосудистой системы не увеличивают риск заболевания коронавирусом, но повышают вероятность:
госпитализации более чем в 6 раз;
развития тяжелых осложнений более чем в 12 раз (включая летальный исход).
Согласно данным «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, представленным в 2020 году профессором Мариной Геннадьевной Бубновой в статье «COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания», среди госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии с ковидом обнаружены:
56,3% - артериальная гипертензия;
16,3% - ишемическая болезнь сердца;
9,3% - фибрилляция предсердий;
7,1% - перенесенный инсульт; и т.д.
В связи с этим медиками даже было предложено ввести понятие острого COVID-19-ассоциированного сердечно-сосудистого синдрома.
Данному синдрому свойственны следующие проявления патологий сердечно-сосудистой системы:
разного рода аритмии и экстрасистолии;
артериальные и венозные тромбозы;
инсульты;
тромбоэмболия легочной артерии и сосудов нижних конечностей;
миокардиты и перикардиты.
Надежда Петровна Кирковская, рассказывая на канале медицинского центра «Нордин» о различных проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний при коронавирусе, предупреждает о том, что они могут возникнуть в любой период течения болезни.
Чаще всего симптомы заявляют о себе:
на 15 день гипертермии (повышенная температура) или другого проявления коронавирусной инфекции;
в период стабилизации болезни, когда стационарное лечение окончено.
Примечательно, что в группу риска может попасть любой заболевший или уже перенесший ковид.
Патологии сердечно-сосудистой системы могут:
усугубиться у пациентов с уже имевшимися заболеваниями;
проявить себя у тех, кто ранее не имел проблем с сердцем и сосудами.
Практически у всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, длительное время ощущается:
состояние слабости;
повышенная утомляемость;
учащенное сердцебиение;
снижение переносимости физических нагрузок.
Стоит отметить, что сама одышка не относится к специфическим симптомам развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но об этом говорит ее длительное наличие после короновирусной инфекции. Крайне тревожным знаком можно считать усиление одышки:
при бытовых нагрузках;
в состоянии покоя;
положении лежа.
Если вы чувствуете, что процесс восстановления затянулся, а вышеописанные симптомы усугубляются, немедленно обратитесь к кардиологу. Он поможет своевременно определить проблему и способы ее решения.
Незамедлительно обратитесь к врачу, если:
при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, физических нагрузках появляется давящая, сжимающая боль за грудиной, которая отдает в спину или в руку;
возникает чувство нехватки воздуха;
перебои в работе сердца становятся частыми, сопровождаются сильной слабостью и даже обмороками.
Ни в коем случае не ждите. Лучше даже вызвать неотложку. Важно, чтобы вам оказали вовремя помощь. После кардиограммы и анализов врач, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям, оценит ваше состояние и подберет грамотное лечение.
Игнорировать симптомы патологий сердечно-сосудистой системы, особенно в период заболевания коронавирусной инфекцией, опасно.
С целью профилактики и предотвращения возможных последствий патологий сердечно-сосудистой системы, для лечения коронавирусной инфекции специалисты применяют различные медикаменты, важное место среди которых занимают препараты для разжижения крови. Перед их назначением врач обязан оценить все риски:
риск тромбообразования;
риск развития кровотечения.
При этом учитываются пол, возраст и сопутствующие заболевания, имеющиеся у пациента
Самостоятельный прием подобных препаратов опасен, поскольку способен спровоцировать желудочно-кишечные кровотечения, которые в начале развития никак о себе не заявляют и проявляются уже в критической ситуации.
Правильное восстановление не менее важно, чем лечение. Оно может включать:
правильно подобранную программу физических упражнений;
физиопроцедуры;
массаж; и пр.
В первые недели после ковида будьте особо внимательны. Если заметили симптомы, которые вас беспокоят, немедленно обращайтесь к врачу за оказанием помощи. Самолечение в данном случае неуместно и может быть опасно.