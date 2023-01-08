Как перестать объедаться новогодними салатами и вернуться к правильному питанию после праздников

Новый год неспроста называют праздником живота. С новогодней ночи и в течение всех выходных столы ломятся от угощений, а найти салат без майонеза сложнее, чем отыскать затопленную Атлантиду.
По статистике, в новогодние праздники переедает каждый второй, а каждый третий набирает лишние килограммы. Рассказываю, как остановить праздничное обжорство и вернуться к правильному питанию.
Чтобы праздники не обернулись проблемами с пищеварением и не стали причиной набора лишнего веса, настоятельно рекомендую отказаться от идеи есть все выходные напролет, забыв о главных правилах здорового питания.
Злоупотребление угощениями приведет к дискомфорту в желудке, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой, может спровоцировать приступ панкреатита и гастрита.
Постарайтесь отметить праздники в прекрасном настроении за праздничным столом, но не забывайте и о своем здоровье.
В праздничные вечера минимизируйте употребление алкоголя. Алкогольные напитки усиливают аппетит, содержат жидкие калории, мешают усвоению пищи.
В гостях старайтесь следовать правилу одной тарелки: сразу положите к себе в тарелку немного угощений, которые планируете попробовать. Этот подход позволит оценить количество съеденного, потому что мы часто подкладываем еду, не замечая, что съели уже слишком много.
Избавление от пищевого стресса после праздников должно быть постепенным.
Во-первых, нужно изменить режим питания и вернуться к нормальным объемам порций. Откажитесь от постоянных перекусов в течение дня и заканчивайте трапезу на стадии «слегка голоден».
Во-вторых, после недели праздничных трапез рекомендую приготовить полезный завтрак — кашу из цельнозерновой крупы, паровой омлет, тофники. Первый прием пищи должен быть полноценным, поэтому не доедайте на завтрак вчерашний салат и бутерброд с икрой — их время прошло.
Сбалансированный завтрак поможет пищеварению вернуться к полноценной работе, а уменьшение объема порции вернет желудок к нормальному размеру.
На этапе восстановления рекомендую соблюдать несколько правил:
уменьшить размер порции на 30-50% новогоднего объема;
употреблять пищу дробными порциями через каждые два-три часа;
последний раз есть как минимум за три часа до сна;
за 15 минут до приема пищи выпивать стакан теплой воды маленькими глотками, через час после еды — еще один стакан. Это даст ощущение наполнения желудка и поможет вывести накопленные шлаки.
Рекомендую на время разгрузки сократить общее количество калорий на 20%. В таком режиме можно провести несколько дней, а потом вернуться к своей привычной норме.
Ни в коем случае не голодайте после новогодних застолий, даже если увидели на весах плюс несколько килограммов. Обильное угощение провоцирует задержку воды, поэтому небольшие колебания в весе естественны. Изменение режима питания поможет нормализовать вес и ускорить метаболизм.
Сразу после праздничных застолий полезно устроить вегетарианский день и отказаться от мяса. Исключите из меню жирные соусы, колбасы, жареное и копченое.
В течение дня ешьте богатые растительной клетчаткой овощи, приготовленные на пару, запеченные, вареные или сырые.
Готовьте овощные салаты из капусты и зелени, запеките брокколи и стручковую фасоль, сварите овощной суп.
В качестве десерта можно съесть фруктовый салат или горсть орехов с сухофруктами. От тортов, пирожных и конфет из праздничных подарков лучше отказаться.
Ужин должен быть легким, преимущественно эубиотическим, с минимумом углеводов. Для полноценного ужина во время восстановительного режима подойдет запеченный кусок рыбы и большая порция овощного салата или ферментированных овощей, например квашеная капуста по домашнему рецепту. Устройте ужин не позже 19.00-20.00, чтобы ЖКТ успел переварить пищу до того, как вы пойдете спать.
В течение всего дня необходимо пить достаточно чистой воды (индивидуальная норма составляет 30 мл на 1 кг веса). Чистая негазированная вода поможет организму избавиться от продуктов разложения жирных угощений и сладостей. Вода регулирует сигналы голода, защищая от переедания. Попробуйте выпивать мелкими глотками стакан теплой воды, когда захочется есть, — часто после этого чувство голода уходит, потому что организму не хватало воды, а не еды.
Кроме воды, можно пить травяные чаи, согревающие напитки без сиропов и сахара, отвары ромашки, шалфея, мелиссы, шиповника. В напитки можно добавлять свежий имбирь.
Отмечу, что справиться с отеками после праздников поможет не только нормализация питьевого режима, но и сокращение количества соли. Старайтесь минимально подсаливать готовые блюда, откажитесь от солений и консервации, соленых снеков, деликатесов, красной икры.
Алкогольный детокс, движение и здоровый сон — три кита восстановления и оздоровления после праздников. Обязательно добавьте в жизнь физическую активность. Не стоит резко начинать тренировки в спортзале, достаточно легкой зарядки и спокойных прогулок на свежем воздухе, посещения бассейна. Восстановиться и поддержать работу организма помогают дыхательная гимнастика, йога, различные медитации.
Ближе к концу новогодних каникул старайтесь ложиться спать на час раньше, чем в выходные, чтобы к началу рабочих дней ваш сон составлял не менее семи-восьми часов.
Нормализовать сон помогут расслабляющие вечерние ванны, свежий воздух в спальне, ароматерапия, отказ от телевизора и гаджетов за час до засыпания.
Выполнение всех этих рекомендаций позволит вернуть хорошее самочувствие буквально за неделю, нормализует питание и повысит жизненные силы.
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