Как перестать объедаться новогодними салатами и вернуться к правильному питанию после праздников

Отказываться от походов в гости и садиться на диету не придется.

Новый год неспроста называют праздником живота. С новогодней ночи и в течение всех выходных столы ломятся от угощений, а найти салат без майонеза сложнее, чем отыскать затопленную Атлантиду.

По статистике, в новогодние праздники переедает каждый второй, а каждый третий набирает лишние килограммы. Рассказываю, как остановить праздничное обжорство и вернуться к правильному питанию.

Чем чревато обжорство на праздниках

Чтобы праздники не обернулись проблемами с пищеварением и не стали причиной набора лишнего веса, настоятельно рекомендую отказаться от идеи есть все выходные напролет, забыв о главных правилах здорового питания.

Злоупотребление угощениями приведет к дискомфорту в желудке, проблемам с пищеварением и поджелудочной железой, может спровоцировать приступ панкреатита и гастрита.

Постарайтесь отметить праздники в прекрасном настроении за праздничным столом, но не забывайте и о своем здоровье.

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Что есть в праздники

В праздничные вечера минимизируйте употребление алкоголя. Алкогольные напитки усиливают аппетит, содержат жидкие калории, мешают усвоению пищи.

В гостях старайтесь следовать правилу одной тарелки: сразу положите к себе в тарелку немного угощений, которые планируете попробовать. Этот подход позволит оценить количество съеденного, потому что мы часто подкладываем еду, не замечая, что съели уже слишком много.

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Как восстановить режим после праздников

Избавление от пищевого стресса после праздников должно быть постепенным.

Во-первых, нужно изменить режим питания и вернуться к нормальным объемам порций. Откажитесь от постоянных перекусов в течение дня и заканчивайте трапезу на стадии «слегка голоден».

Во-вторых, после недели праздничных трапез рекомендую приготовить полезный завтрак — кашу из цельнозерновой крупы, паровой омлет, тофники. Первый прием пищи должен быть полноценным, поэтому не доедайте на завтрак вчерашний салат и бутерброд с икрой — их время прошло.

Сбалансированный завтрак поможет пищеварению вернуться к полноценной работе, а уменьшение объема порции вернет желудок к нормальному размеру.

На этапе восстановления рекомендую соблюдать несколько правил:

уменьшить размер порции на 30-50% новогоднего объема;

употреблять пищу дробными порциями через каждые два-три часа;

последний раз есть как минимум за три часа до сна;

за 15 минут до приема пищи выпивать стакан теплой воды маленькими глотками, через час после еды — еще один стакан. Это даст ощущение наполнения желудка и поможет вывести накопленные шлаки.

Рекомендую на время разгрузки сократить общее количество калорий на 20%. В таком режиме можно провести несколько дней, а потом вернуться к своей привычной норме.

Ни в коем случае не голодайте после новогодних застолий, даже если увидели на весах плюс несколько килограммов. Обильное угощение провоцирует задержку воды, поэтому небольшие колебания в весе естественны. Изменение режима питания поможет нормализовать вес и ускорить метаболизм.

Сразу после праздничных застолий полезно устроить вегетарианский день и отказаться от мяса. Исключите из меню жирные соусы, колбасы, жареное и копченое.

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В течение дня ешьте богатые растительной клетчаткой овощи, приготовленные на пару, запеченные, вареные или сырые.

Готовьте овощные салаты из капусты и зелени, запеките брокколи и стручковую фасоль, сварите овощной суп.

В качестве десерта можно съесть фруктовый салат или горсть орехов с сухофруктами. От тортов, пирожных и конфет из праздничных подарков лучше отказаться.

Ужин должен быть легким, преимущественно эубиотическим, с минимумом углеводов. Для полноценного ужина во время восстановительного режима подойдет запеченный кусок рыбы и большая порция овощного салата или ферментированных овощей, например квашеная капуста по домашнему рецепту. Устройте ужин не позже 19.00-20.00, чтобы ЖКТ успел переварить пищу до того, как вы пойдете спать.

В течение всего дня необходимо пить достаточно чистой воды (индивидуальная норма составляет 30 мл на 1 кг веса). Чистая негазированная вода поможет организму избавиться от продуктов разложения жирных угощений и сладостей. Вода регулирует сигналы голода, защищая от переедания. Попробуйте выпивать мелкими глотками стакан теплой воды, когда захочется есть, — часто после этого чувство голода уходит, потому что организму не хватало воды, а не еды.

Кроме воды, можно пить травяные чаи, согревающие напитки без сиропов и сахара, отвары ромашки, шалфея, мелиссы, шиповника. В напитки можно добавлять свежий имбирь.

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Отмечу, что справиться с отеками после праздников поможет не только нормализация питьевого режима, но и сокращение количества соли. Старайтесь минимально подсаливать готовые блюда, откажитесь от солений и консервации, соленых снеков, деликатесов, красной икры.

Алкогольный детокс, движение и здоровый сон — три кита восстановления и оздоровления после праздников. Обязательно добавьте в жизнь физическую активность. Не стоит резко начинать тренировки в спортзале, достаточно легкой зарядки и спокойных прогулок на свежем воздухе, посещения бассейна. Восстановиться и поддержать работу организма помогают дыхательная гимнастика, йога, различные медитации.

Ближе к концу новогодних каникул старайтесь ложиться спать на час раньше, чем в выходные, чтобы к началу рабочих дней ваш сон составлял не менее семи-восьми часов.

Нормализовать сон помогут расслабляющие вечерние ванны, свежий воздух в спальне, ароматерапия, отказ от телевизора и гаджетов за час до засыпания.

Выполнение всех этих рекомендаций позволит вернуть хорошее самочувствие буквально за неделю, нормализует питание и повысит жизненные силы.

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