Как правильно выбрать подушку? 6 советов от ортопеда

При выборе важен даже ваш размер одежды.

Подушка напрямую влияет на качество сна. Изделие должно удерживать голову и шею в физиологически правильном положении, чтобы нигде не было зажимов мышц и нарушения кровообращения. При покупке подушки обращайте внимание на шесть ключевых параметров, благодаря которым ваш сон станет по-настоящему комфортным.

Ортопедическая составляющая

Максимально здоровый и качественный сон может обеспечить ортопедическая подушка. За счет анатомической формы и способности подстраиваться под контуры тела она оказывает необходимую поддержку голове, шее и всему позвоночнику.

Такая подушка — медицинское изделие. При покупке обязательно уточняйте, есть ли у нее регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Этот документ подтверждает, что выбранная подушка действительно является ортопедической.

Фото Пресс-служба ОРТЕКА

Основание подушки

Голова человека весит примерно 6-8 кг. Если подушка выполнена из недостаточно плотного материала, голова начнет «проваливаться» во время сна, и вы будете чувствовать ею основание матраса. В таком случае можно забыть о комфорте.

Необходимо использовать подушку из современного материала, такого как вязкоэластичный пенополиуретан с эффектом памяти. Обратите внимание, что плотность этого материала у всех производителей разная.

Проверить качество изделия просто. Нажмите на подушку рукой. Если чувствуете сопротивление, значит, ее материал достаточно плотный, чтобы равномерно поддерживать голову и шейный отдел.

Учитывайте и вес подушки. Слишком легкие изделия не смогут обеспечить правильное положение головы.

Конструктивные особенности

Ортопедические подушки имеют анатомические валики. Изделие с одним валиком предназначено для сна на боку или спине, с двумя — для отдыха в любой позе. Такие элементы подушек повторяют изгиб шеи и снижают нагрузку на нее.

Фото Freepik/senivpetro

Размерный ряд

Выбирайте подушку так, чтобы ее размер соответствовал вашему телосложению. Например, слишком высокая подушка не подойдет человеку миниатюрной комплекции — в таком случае изделие не будет соответствовать шейному изгибу.

У некоторых производителей подушку можно выбрать исходя из размера одежды. Высота валиков 10 и 8 см нужна при размере одежды S (42-44), 12 и 10 см — M (46-54), 14 и 12 см — L (54 и больше).

С шириной и длиной подушки определиться легче. Подходящие всем параметры — 38x60 см.

Съемные чехлы

При использовании подушка довольно быстро загрязняется. Все ее чехлы, в том числе и внутренний, должны быть съемными, чтобы вы могли легко их стирать.

Безопасные материалы

Рекомендуется покупать подушку с наволочкой и внутренним чехлом, которые сделаны из гипоаллергенных материалов. Уточняйте состав изделия у продавцов-консультантов.

Фото Freepik/wayhomestudio

Перед покупкой подушки обязательно полежите на ней. Так вы точно поймете, будет ли вам удобно ее использовать. Помните, что неправильно выбранная подушка нередко становится причиной недосыпа и головной боли.

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