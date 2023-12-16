Как выбрать хорошую искусственную новогоднюю елку? Отвечают эксперты

Вместе с экспертами разобрали, какими бывают искусственные елки, на что ориентироваться при выборе, где и когда их лучше покупать.

Виды и материалы искусственных елок

Советские искусственные елки делались из пластмассы. Они были прочными и долговечными, но внешне очень отличались от настоящих. Сейчас технологии позволяют добиваться почти полного сходства с реальными новогодними деревьями.

Купить можно искусственную ель, пихту или сосну. Они производятся из разных материалов.

Пихта

Искусственная пихта немного отличается от настоящей: у нее обычно нет такой длинной макушки. Дерево имеет красивую конусообразную форму и равномерное расстояние между ветками. В зависимости от того, из какого материала сделана пихта, хвоя может казаться пушистой и густой или быть более редкой, похожей на настоящую. Пихты чаще всего делают из лески, но варианты из ПВХ и из резины тоже встречаются.

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Ель

Искусственные ели, как правило, похожи на настоящие: у них широкие ветки с густой хвоей. Эти деревья обычно производят из ПВХ или из резины, бывают смешанные варианты. Ели имеют более широкую цветовую палитру, чем другие искусственные деревья. Они могут имитировать голубые ели, быть белого, красного, черного, серебряного цвета.

Сосна

Искусственные сосны делают либо из лески, либо из резины. Чаще, чем другие виды деревьев, они бывают «заснеженными», с шишками или ягодами.

Особенности разных типов елок

Елки из лески

Такие елки в последние годы встречаются не очень часто. Они имитируют сосны и чуть реже пихты. Иголки из лески жесткие, очень пушистые и объемные.

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Елки из ПВХ

Елки из поливинилхлорида (ПВХ) очень доступны и выглядят симпатично. У них мягкие иголки толщиной до 2,5 мм. При этом поливинилхлорид может быть трех видов:

мягкий;

жесткий;

из смеси мягкого и жесткого.

Мягкий ПВХ абсолютно безопасен. Он не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, стоит недорого и прослужит долго. Его почти невозможно порвать, сломать или разрезать. Такие елочки можно смело покупать семьям с маленькими детьми.

Елки из резины

Самые дорогие, но и самые качественные елки делают из литой резины. Они выглядят точь-в-точь как настоящие. Другие достоинства:

Иголки не колются.

Быстро восстанавливают форму.

Ветки литые и совсем не осыпаются.

Не имеют запаха.

Безопасны для детей и животных.

Не воспламеняются.

Выбор высоты и формы

Выбирая елку по высоте, стоит учесть свободное пространство в квартире. Для маленьких квартир можно купить совсем небольшую настольную елку. Они бывают от 20 до 50 см в высоту. Правда, стоит учитывать, что наряжать маленькие елки можно только небольшими игрушками или тонкой мишурой.

Елку среднего размера, от 70 до 120 см в высоту, можно поставить как на столе, так и на полу. Украсить ее можно любыми игрушками. Правда, если их в доме слишком много, придется каждый год выбирать, какие из них вешать.

Для больших квартир можно смело выбирать большие елки, от 150 до 220 и более сантиметров в высоту. При выборе дерева нужно ориентироваться на высоту потолка квартиры. Если конструкция елки предполагает, что наверху будет наконечник, высоту будущего наконечника тоже нужно учесть.

Фото Anastasia Dobrusina/www.istockphoto.com

Высокие елки, как правило, больше похожи на настоящие, поэтому обхват их нижних веток порой может достигать почти полутора метров. Но можно выбрать зауженную елку. Она смотрится менее натурально, но зато в диаметре занимает примерно метр. Как правило, зауженными делают ели.

Также стоит иметь в виду, что ели, пихты и сосны отличаются друг от друга расположением веток. Еловые лапы опущены вниз, ветки пихты почти вертикальные, а сосновые ветки направлены вверх. С точки зрения оформления интерьера (в частности, для складывания под елкой коробок с подарками) сосна подходит больше всего.

Плотность и тип крепления ветвей

Плотность хвои зависит от вида материала дерева и ее качества. Как правило, у елок из лески и резины более плотная хвоя, чем у елок из ПВХ.

Варианты из лески часто имитируют сосновые иглы, они хорошо держат форму, их нельзя сжать. Иголки из ПВХ обычно короче, поскольку имитируют пихту или ель, поэтому менее плотные, мягкие, легко сжимаются. Собирать такую елку приятнее, но нужно иметь в виду, что в процессе хранения хвоинки из ПВХ могут слеживаться. Тогда нужно дать им время на то, чтобы раскрыться. Жесткий ПВХ напоминает леску, он тверд, упруг, не деформируется, его сложно смять. Ель из него имеет праздничный вид сразу после установки. Ее ветви более объемные и пушистые. Смесь мягкого и жесткого ПВХ делает ель пушистой и приятной на ощупь. При этом она не помнется при хранении. Резиновые иголки мягкие, но хорошо держат форму.

Фото Liudmila Chernetska/www.istockphoto.com

Ветки могут крепиться к стволу тремя способами. В самом простом случае они соединены со стволом, и их нужно отгибать. Собирать и хранить такую елку проще всего. Второй вид — крепление на крючки или другие приспособления. Каждая ветка вставляется в специальный паз на стволе (а иногда и каждая из веток тоже собирается отдельно). Такая елка занимает меньше места, но ее дольше собирать. Третий тип крепления — шарнирный. Ветки прикреплены к стволу, но их не нужно отгибать по отдельности: вся конструкция разбирается как зонт.

Стоит обратить внимание не только на хвою, но и на основание искусственной елочки. Ствол может состоять из двух или трех частей — их достаточно собрать на месте соединения ствола. Либо елка может состоять из разборного ствола и разборных ветвей — выбрав такую модель, вы каждый год будете кропотливо соединять все веточки и «наращивать» их на ствол дерева.

Плюсы искусственной елки

Чтобы не тратить каждый год массу времени и денег на поиски и покупку живой ели, можно решить этот вопрос один раз и на долгое время, купив искусственное деревце. Помимо экономии, популярность таких елок обусловлена и рядом других вполне логичных причин:

они украшают дом на протяжении всех новогодних праздников;

вписываются в концепцию экодизайна, поскольку не требуют вырубки леса;

в отличие от живых елей, не выделяют эфирных масел и смол и не вызывают аллергии;

широкая цветовая палитра подойдет любителям ярких красок и креативных решений, производители предлагают белые, серебряные и золотые варианты, помимо классических зеленых;

различные размеры, от маленьких настольных до 2,5 и 5,5 м в высоту;

прочные ветки на проволочном каркасе обеспечат сохранность стеклянных игрушек и иного хрупкого или увесистого декора;

в комплект входит подставка (не нужно думать о том, как закрепить деревце).

Возможно, один из главных плюсов — это то, что после праздников вам не придется выкидывать деревце, а затем вычищать из ковра и выгребать из всех уголков квартиры или дома иголки до самого июля.

Тем, кто предпочитает необычный, ни на что не похожий дизайн, обязательно понравятся перевернутые модели, которые вешаются на потолок.

Фото Elizaveta Elesina/www.istockphoto.com

Где и когда покупать елку

У производителя

Выбрать пушистую новогоднюю красавицу можно как в магазинах, так и на маркетплейсах или в социальных сетях. У многих производителей есть шоурумы, где можно посмотреть понравившуюся модель вживую.

Купить елку можно в течение всего года. Цены вырастают только перед началом сезона, поэтому в период с февраля по октябрь можно приобрести новогоднее дерево не по заоблачной цене.

На маркетплейсе

Купить елку на интернет-площадке тоже можно круглый год. Цены сопоставимы с ценами производителей. Из плюсов: возможность сравнить елки разных производителей и выбрать наиболее выгодное предложение.

В гипермаркете

Магазины начинают торговать елками с середины октября. Но цены в них обычно кусаются. Резкое снижение цен происходит 30-31 декабря.

Кроме того, нужно учитывать, что непосредственно перед праздником в магазинах остаются уже не самые лучшие и качественные елки.

На что обращать внимание при выборе искусственной елки

Цена

Она не может быть слишком низкой, если только вы не покупаете елку 31 декабря вечером.

Также цена зависит от высоты и качества елки, от типа веток, их количества и системы крепления, от толщины ствола и наличия имитации коры, от того, какая подставка — металлическая или пластмассовая.

Фото senivpetro/Freepik

Состав

Ориентируясь на безопасность, не стоит приобретать дешевые елки китайского производства. Они достойно выглядят, но главный их плюс — цена. И это вполне объяснимо тем, что при производстве зачастую используются второсортные материалы, которые могут быть токсичны. Такое сырье под воздействием температуры (будь то прямой солнечный свет, гирлянда или батарея) выделяет фенол и формальдегид. Как результат — головные боли и плохое самочувствие у всей семьи.

Наличие или отсутствие декора

Уже украшенная елка будет стоить дороже. Но зато она позволяет сэкономить время. Кроме того, не придется спорить с членами семьи насчет выбора украшений.

Как проверить качество при покупке

Проверка не займет больше пары минут, но поможет избежать последующего разочарования.

Обхватите ладонью веточку у основания и проведите по всей длине. Если на вашей ладони не осталось искусственных иголок — это отличный вариант. Затем попробуйте немного согнуть ветку и убрать руку. Если она гибкая, то быстро примет прежнюю форму.

Обязательно обратите внимание на несущий каркас — это основа любой качественной ели. Крепкий ствол всегда будет иметь металлические спицы.

Перед покупкой обязательно проверьте этикетку. На ней должна быть указана полная информация о товаре и пожарной безопасности. Качественные и безопасные ели изготавливают из огнеустойчивых материалов или обрабатывают специальными составами, исключающими возгорание.