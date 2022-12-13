Как выбрать хорошую искусственную новогоднюю елку? Отвечают эксперты

В преддверии Нового года предстоит немало важных покупок. Одна из них — елка. Как выбрать качественную, долговечную и безопасную искусственную ель по приятной цене, рассказали Евгения Брагина и Виктория Япрынцева.
Чтобы не тратить каждый год массу времени и денег на поиски и покупку живой ели, можно решить этот вопрос один раз и на долгое время, купив искусственное деревце. Помимо экономии, популярность искусственных елок обусловлена рядом и других вполне логичных причин:
они украшают дом на протяжении всех новогодних праздников;
вписываются в концепцию экодизайна, поскольку не требуют вырубки леса;
в отличие от живых елей не выделяют эфирных масел и смол и не вызывают аллергии;
широкая цветовая палитра подойдет любителям ярких красок и креативных решений, производители предлагают белые, серебряные и золотые варианты помимо классических зеленых;
различные размеры, от маленьких настольных до 2,5 и 5,5 м в высоту, со средней и пышной раскидистой кроной и даже пристенные «половинчатые» варианты впишутся в любое помещение;
прочные ветки на проволочном каркасе обеспечат сохранность стеклянных игрушек и иного хрупкого или увесистого декора;
в комплект входит подставка (не нужно думать о том, как закрепить деревце).
Возможно, один из главных плюсов — это то, что по завершении праздников вам не придется выкидывать деревце, а затем вычищать из ковра и выгребать из всех уголков квартиры или дома иголки до самого июля.
Где и когда покупать елку
Выбрать пушистую новогоднюю красавицу можно как в магазинах, так и на маркетплейсах, предложения и соответствующие платформы для покупки онлайн предусмотрены даже в социальных сетях. У многих производителей есть шоурумы, где можно присмотреть понравившуюся модель вживую.
Ценовая категория зависит от высоты и качества елки, от типа веток, их количества и системы крепления (на крючках, шарнирное или отгибное), от толщины ствола и наличия имитации коры, от того, какая подставка — металлическая или пластмассовая. Бывают елки со встроенной гирляндой, это также увеличивает стоимость.
Если вас интересует выгодная цена, то позаботиться о покупке лучше заранее или дождаться момента распродаж.
Август — прекрасный месяц, когда можно купить со скидкой елку и не хранить коробку с ней долго. Чтобы купить выгодно сезонный товар, лучше приобретать его не в сезон, то есть самые выгодные предложения будут летом. Также бывают распродажи в январе, где можно приобрести шикарную елочку с огромной скидкой
Искусственные ели радуют не только многообразием форм, цветов и моделей, но и материалами, из которых их производят. Именно от этого зависит, насколько натурально будет выглядеть новогоднее деревце.
Искусственные елки бывают из разного вида материалов. Это может быть леска, пленка или ПВХ. Есть резиновые ели, их еще называют литыми. Они самые долговечные, изготавливаются на современном оборудовании из экологически чистого мягкого пластика. Литая елка прослужит вам более 20 лет.
Ветви ели из лески больше похожи на сосновые. Они очень пушистые и объемные.
Елки из поливинилхлорида (ПВХ) доступны и выглядят симпатично. У них мягкие иголки толщиной до 2,5 мм. При этом поливинилхлорид может быть трех видов:
мягкий;
жесткий;
из смеси мягкого и жесткого.
Мягкий ПВХ абсолютно безопасен. Он не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, стоит недорого и прослужит долго. Его почти невозможно порвать, сломать или разрезать. Такие елочки можно смело покупать семьям с маленькими детьми.
Жесткий ПВХ напоминает леску, он тверд, упруг, не деформируется, его сложно смять. Ель из жесткого ПВХ имеет праздничный вид сразу после установки. Ее ветви более объемные и пушистые.
Смесь мягкого и жесткого ПВХ делает ветви ели пушистыми и приятными на ощупь. При этом они не мнутся при хранении и легко приобретают привлекательный вид сразу после сборки. Такие елочки подойдут аллергикам и семьям с маленькими детьми. Материал не поддерживает горение и не имеет запаха.
При изготовлении искусственной хвои часто применяется смесь поливинилхлорида с резиной. Обычно основание ветвей делают из мягкого ПВХ, а кончики — из резины. Такие ели понравятся и детям, и взрослым
Самые дорогие качественные и неотличимые от живых ели делают из литой резины.
Являются точной копией живого дерева.
Иголки не колются.
Быстро восстанавливают форму.
Ветки литые и совсем не осыпаются.
Не имеют запаха.
Безопасны для детей и животных.
Не воспламеняются.
Прослужат на несколько десятков лет дольше.
Такая ель способна служить десятки лет, превращаясь в семейную новогоднюю реликвию. Она безопасна для здоровья, обладает хорошими противопожарными свойствами
Стоит обратить внимание не только на «хвою», но и на основание искусственной елочки. Оно может быть двух видов:
состоят из двух или трех частей — их достаточно собрать на месте соединения ствола;
состоят из разборного ствола и разборных ветвей — выбрав такую модель, вы каждый год будете кропотливо соединять все веточки и «наращивать» их на ствол дерева.
Ориентируясь на безопасность, не стоит приобретать елки китайского производства. Они достойно выглядят, но главный их плюс в дешевизне. И это вполне объяснимо тем, что при производстве зачастую используют второсортные материалы, они могут быть токсичны. Такое сырье под воздействием температуры (будь то прямой солнечный свет, гирлянда или батарея) выделяет фенол и формальдегид, как результат — головные боли и плохое самочувствие у всей семьи.
Для дома безопаснее выбирать елки российского производства. Цена у них приемлемая и качество на высоте. Отечественные производители предоставляют сертификаты и гарантию на свою продукцию.
Перед покупкой обязательно проверьте этикетку. В ней должна быть указана полная информация о товаре и пожарной безопасности. Качественные и безопасные ели изготавливают из огнеустойчивых материалов или обрабатывают специальными составами, исключающими возгорание.
Проверка не займет больше пары минут, но поможет избежать последующего разочарования.
Обхватите ладонью веточку у основания и проведите по всей длине. Если на вашей ладони не осталось искусственных иголок, это отличный вариант. Затем попробуйте немного согнуть ветку и убрать руку. Если она гибкая, то быстро примет прежнюю форму.
Обязательно обратите внимание на несущий каркас — это основа любой качественной ели. Крепкий ствол всегда будет иметь металлические спицы.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!