Как правильно загадать желание на Новый год? 9 советов от психологов

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Часто ли ваши новогодние желания так и оставались просто надписью на подожженной и запитой шампанским салфетке? Если ответ «да», — скорее всего, вы просто неправильно их загадывали. Как именно это нужно делать, «СЭ» узнал у квалифицированных психологов.
Правильная формулировка желания — это то, на что нельзя жалеть времени и энергии, невзирая на предпраздничную суету, считает бизнес-психолог Юлия Керецман.
Так что желаний действительно стоит бояться, но только тех, которые сформулированы неправильно. Не ленитесь и заранее как следует подумайте, чего конкретно вы хотите, отбросив негативные установки, страхи и сомнения. Избегайте размытых, абстрактных формулировок.
Научно доказано, что на самом деле этот вопрос один из самых трудных для многих людей и требует больших энергозатрат мозга, а наш мозг не любит тратить энергию.Юлия КерецманПсихолог
Проще всего сформулировать желание, если вы выразите его письменно. К тому же «задокументировав» его, вы поможете мозгу отнестись к желанию со всей серьезностью и ответственностью, подсказывает преподаватель кафедры психологии в университете «Синергия» психотерапевт Анна Гусева.
У нас 70 000 мыслей в голове за день, в них самим иногда легко запутаться. Письменные техники очень хорошо помогают понять, ваше ли это желание. Писать лучше именно от руки.Анна ГусеваПсихотерапевт
Пишите так, будто вы снова очутились в детстве и обращаетесь к Деду Морозу. Мы никогда не были с ним грубы, верно? И Вселенная, и наше сознание, и все силы, к которым обращаются взрослые, тоже любят вежливых мальчиков и девочек.
Избегайте жалоб на прошедший год. Лучше поблагодарить 2022-й за то, что вы получили в нем. Это тоже можно сделать письменно: составить список людей или событий, которые положительно повлияли на вас. Я советую написать 50 пунктов.Анна ГусеваПсихотерапевт
Будете вы загадывать желание мысленно, устно или письменно — в любом случае, никаких «не» оно в себя включать не должно.
Следует понимать, что наше подсознание устроено очень интересно и воспринимает частицу «не» по-своему. Когда вы говорите себе: «Не думай о большой черной обезьяне!», то, скорее всего вы в первую очередь о ней и подумаете. Это же происходит и с нашими желаниями.Юлия КерецманПсихолог
Если вы хотите, чтобы желание сбылось, придется удержаться от соблазна причинять добро. Эксперты советуют уважать границы других, даже самых близких людей и желать именно для себя.
Например, вы загадываете: «Хочу чтобы я и мой муж поехали на недельку в Париж». Но с чего вы взяли, что он хочет в Париж, а не на рыбалку? Если ваше желание не сбылось — возможно, оно вступило в конфликт с мечтами другого человека. Лучше загадайте так: Я хочу поехать в Париж. И было бы здорово, чтобы рядом со мной был любящий меня человек. Вот и проверите, с кем вы туда полетите!Юлия КерецманПсихолог
Важно не обманывать себя. Проанализируйте свои мотивы, постарайтесь честно ответить на вопрос, чего именно вы ждете от того или иного события, предмета, блага.
Бывает, девушки загадывают новое сексуальное платье, а на самом деле хотят произвести незабываемое впечатление на мужчину. Перед тем как написать желание на бумаге, задайте себе вопрос: «А зачем это мне?». Только ответив на него, вы поймете ваше истинное желание, его и загадывайте.Юлия КерецманПсихолог
Загадывайте так, как будто желаемое происходит именно сейчас, а не произошло в прошлом или так и маячит где-то на горизонте. Кроме того нелишним будет поставить своим мечтам конкретный реализуемый «дедлайн» в формате даты.
Иначе любовь, которую вы загадали в 20 лет, может прийти к вам в 80 лет. Ставьте реальный срок, но амбициозный!Юлия КерецманПсихолог
Постарайтесь под бой курантов как следует прочувствовать момент, о котором мечтаете.
Можно на телесном уровне представить, что будет чувствовать физическое тело, когда это желание сбылось. Подключить эмоциональный уровень и зафиксировать, какие эмоции будут в момент, когда-то, что вы хотите, получилось самым наилучшим образом для вас.Анна ГусеваПсихотерапевт
Психологическая работа над желанием не должна заканчиваться и после того, как вы его загадали. Психологи в один голос советуют всегда помнить о нем и продолжать верить, что оно сбудется.
Всегда будьте уверены в своем желании, иначе мозг воспримет его как шутку!Юлия КерецманПсихолог