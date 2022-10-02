Как какао влияет на самочувствие?

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У пожилых людей в ходе возрастных изменений могут ухудшаться когнитивные способности. В частности, нарушается процесс запоминания.
Регулярное употребление в пищу какао при отсутствии индивидуальной непереносимости способствует улучшению качества памяти. Какао в своем составе содержит полезные для организма человека флавоноиды. Для того чтобы напиток действительно приносил не только наслаждение вкусом, но и обладал терапевтическим эффектом, необходимо отдавать предпочтение качественному продукту.
По результатам исследовательской работы был выявлен эффект флавоноидов, обнаруженных в какао-бобах. Испытуемые, которые придерживались режима питания с высоким содержанием флавоноидов, по истечении тестового периода показали лучшие результаты когнитивных функций, нежели те, кто применял плацебо.
Усталость может появиться в жизни любого человека в ходе напряженной трудовой деятельности или сопровождать ряд заболеваний, являясь одним из симптомов. К таким недугам относится рассеянный склероз.
Вероятно, повышенную утомляемость провоцируют воспалительные, метаболические и психологические факторы. При этом методы лечения рассеянного склероза не дают в долгосрочной перспективе облегчения.
Флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами, содержатся в какао. В ходе исследования было выявлено, что напиток способствует устранению усталости.
Это подтверждает, что применение диетических мер и употребление тех или иных продуктов может существенно повлиять на улучшение самочувствия при некоторых заболеваниях. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства флавоноидов в составе какао могут успешно применяться вместе с медикаментозной терапией, лечебной физической культурой и другими методами. При этом диетический подход и применение какао в борьбе с усталостью является безопасным и недорогостоящим средством.
Употребление в пищу вкусного и ароматного какао помогает улучшить настроение, переключиться на положительные мысли и эмоции во время или после тяжелого рабочего дня. Это уже само по себе способствует снижению уровня тревожности и психоэмоционального напряжения. Употребление какао помогает защитить организм от результатов стрессового воздействия. Таким образом нивелируется отрицательное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему.
Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления. В основе артериальной гипертензии лежит метаболический синдром — обменное тканевое нарушение. Вырабатываются вещества, повышающие тонус сосудов и вызывающие задержку жидкости. Поэтому употребление в пищу продуктов, обладающих противовоспалительными свойствами, способствует снижению и нормализации артериального давления. У гипертоников давление реже будет повышаться, приобретая кризовый характер. Резкие колебания данного показателя могут привести к тому, что сосуд не выдерживает и лопается, вызывая инсульт.