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Сегодня, 16:30

Как какао влияет на самочувствие?

Светлана Бутова
Какао.
Фото Global Look Press
Какао.
Фото Global Look Press
Какао.
Фото Global Look Press
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Выясняем, можно ли поддержать работу своего организма при помощи какао.

Влияние какао на память

У пожилых людей в ходе возрастных изменений могут ухудшаться когнитивные способности. В частности, нарушается процесс запоминания.

Регулярное употребление в пищу какао при отсутствии индивидуальной непереносимости способствует улучшению качества памяти. Какао в своем составе содержит полезные для организма человека флавоноиды. Для того чтобы напиток действительно приносил не только наслаждение вкусом, но и обладал терапевтическим эффектом, необходимо отдавать предпочтение качественному продукту.

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По результатам исследовательской работы был выявлен эффект флавоноидов, обнаруженных в какао-бобах. Испытуемые, которые придерживались режима питания с высоким содержанием флавоноидов, по истечении тестового периода показали лучшие результаты когнитивных функций, нежели те, кто применял плацебо.

Какао. Фото Global Look Press
Какао.
Фото Global Look Press

Какао против усталости

Усталость может появиться в жизни любого человека в ходе напряженной трудовой деятельности или сопровождать ряд заболеваний, являясь одним из симптомов. К таким недугам относится рассеянный склероз.

Вероятно, повышенную утомляемость провоцируют воспалительные, метаболические и психологические факторы. При этом методы лечения рассеянного склероза не дают в долгосрочной перспективе облегчения.

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Флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами, содержатся в какао. В ходе исследования было выявлено, что напиток способствует устранению усталости.

Это подтверждает, что применение диетических мер и употребление тех или иных продуктов может существенно повлиять на улучшение самочувствия при некоторых заболеваниях. Противовоспалительные и антиоксидантные свойства флавоноидов в составе какао могут успешно применяться вместе с медикаментозной терапией, лечебной физической культурой и другими методами. При этом диетический подход и применение какао в борьбе с усталостью является безопасным и недорогостоящим средством.

Какао. Фото Global Look Press
Какао.
Фото Global Look Press

Какао помогает при стрессе

Употребление в пищу вкусного и ароматного какао помогает улучшить настроение, переключиться на положительные мысли и эмоции во время или после тяжелого рабочего дня. Это уже само по себе способствует снижению уровня тревожности и психоэмоционального напряжения. Употребление какао помогает защитить организм от результатов стрессового воздействия. Таким образом нивелируется отрицательное влияние стресса на сердечно-сосудистую систему.

Какао нормализует артериальное давление

Михаил Гинзбург в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» советует употреблять какао в осенний период для поддержания здоровья организма и нормализации артериального давления. В основе артериальной гипертензии лежит метаболический синдром — обменное тканевое нарушение. Вырабатываются вещества, повышающие тонус сосудов и вызывающие задержку жидкости. Поэтому употребление в пищу продуктов, обладающих противовоспалительными свойствами, способствует снижению и нормализации артериального давления. У гипертоников давление реже будет повышаться, приобретая кризовый характер. Резкие колебания данного показателя могут привести к тому, что сосуд не выдерживает и лопается, вызывая инсульт.

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