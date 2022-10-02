Как какао влияет на самочувствие?

Выясняем, можно ли поддержать работу своего организма при помощи какао.

Влияние какао на память

У пожилых людей в ходе возрастных изменений могут ухудшаться когнитивные способности. В частности, нарушается процесс запоминания.

Регулярное употребление в пищу какао при отсутствии индивидуальной непереносимости способствует улучшению качества памяти. Какао в своем составе содержит полезные для организма человека флавоноиды. Для того чтобы напиток действительно приносил не только наслаждение вкусом, но и обладал терапевтическим эффектом, необходимо отдавать предпочтение качественному продукту.

По результатам исследовательской работы был выявлен эффект флавоноидов, обнаруженных в какао-бобах. Испытуемые, которые придерживались режима питания с высоким содержанием флавоноидов, по истечении тестового периода показали лучшие результаты когнитивных функций, нежели те, кто применял плацебо.

Какао. Фото Global Look Press

Какао против усталости