«Нехватка витаминов и микроэлементов»: какие предпосылки у инфаркта и инсульта. Мнение эксперта

Как связаны дефицитные состояния с инфарктами и инсультами и как их определить, знает член Российского союза нутрициологов и диетологов, автор проектов «Лаборатория женской молодости» и «PRO Здоровье» Ксения Черная .

Что такое инфаркт?

Сердце как орган имеет три слоя:

перикард (внешний);

миокард (средний);

эндокард (внутренний).

По коронарным артериям к миокарду вместе с кровью поступает кислород. В случае их закупорки в течение получаса, как следствие, недостаточного кровоснабжения, а также недостатка кислорода диагностируется инфаркт миокарда — состояние, при котором начинают отмирать мышечные клетки в среднем слое и происходит омертвение отдельных участков.

Основной причиной инфарктов является нарушение кровообращения из-за поражения коронарных артерий атеросклерозом. Происходит формирование сгустка — тромба, с током крови он переносится ближе к стенке сосуда и приводит к некротическим поражениям.

Причины инфаркта

Причинами инфаркта миокарда становятся:

дисбаланс соотношения жиров в крови;

артериальная гипертензия;

стресс;

ожирение;

сахарный диабет;

курение;

алкоголь и пр.

Что такое инсульт?

Инсульт не происходит мгновенно. Это длительный процесс, начинающийся с незаметных нарушений функций мозговой деятельности, пиком которого может стать уже необратимый некроз. Инсульт способен завершиться не просто отмиранием отдельных участков мозга, но и летальным исходом.

Очаг формируется довольно быстро, всего за несколько минут или часов. В течение суток нарастают симптомы, сигнализирующие об острой нехватке кровоснабжения головного мозга:

нарушение речи;

онемение и слабость в конечности (рука, нога);

онемение губы или половины лица, проявление ассимметрии;

потеря равновесия, координации, сознания;

острая головная боль.

Без оказания оперативной профессиональной медицинской помощи может наступить смерть.

Причины инсульта

Инсульт связывают обычно с сужением артерий, заболеваниями крови, разрывом или патологиями сосудов. Это характерно для:

пороков сердца и инфаркта миокарда;

гипертонии;

сахарного диабета.

В группу риска попадают злостные курильщики и любители алкоголя.

Что общего у инфаркта и инсульта?

Как вы уже поняли, оба заболевания — и инфаркт, и инсульт — напрямую связаны с кровеносной системой. Отличие состоит лишь в том, какой орган поражается — сердце или мозг соответственно. Тенденции развития у них очень схожи — это:

кислородное голодание;

нарушение кровообращения;

проблемы с сосудами.

Ни инфаркт, ни инсульт не берутся из ниоткуда и не случаются просто так. Человек достаточно длительное время идет к развитию этих заболеваний, имея возможность свернуть с опасного пути. Но для этого необходимо знать первопричины, о которых большинство не информировано. И даже когда появляются симптомы, их попросту не замечают.

Влияние холестерина

Принято почему-то считать, что причиной инфарктов и инсультов в первую очередь являются повышенный холестерин и липопротеины низкой плотности. Якобы именно они способствуют последующему образованию тромбов и закупорке сосудов. Если бы вся причина состояла только в этом, то следовало бы лишь перестать есть яйца и сало, и проблема будет исчерпана. Однако даже в случае отказа от вредных продуктов этого не происходит.

Действительно, есть влияние питания, которое обуславливает:

высокое давление;

повреждение стенок сосудов;

развитие атеросклероза.

Но, пока мы не поймем, каким образом окисляются молекулы холестерина, как повреждаются стенки сосудов, и в том числе не поменяем питание, чуда не произойдет.

Как холестерин становится опасным?

Холестерин — нейтральная молекула, из него синтезируются все стероидные и кортикостероидные гормоны.

В нашем рационе огромное количество добавленного рафинированного сахара в выпечке, кондитерских изделиях и прочих продуктах. Молекулы холестерина окисляются именно из-за того, что повреждаются молекулами глюкозы. На этом этапе уже можно сказать, что «хорошая» молекула стала «плохой», и теперь она способна нанести вред стенкам сосудов, разрушать их.

Заметить это несложно, стоит лишь обратить внимание на рацион человека. Если он поглощает торты и пирожные, при этом считает, что с его сосудами и липидным профилем все в порядке, ориентируясь на анализы, придется его огорчить — мы иногда подменяем понятия и неверно интерпретируем лабораторную диагностику.

Почему в анализах повышен холестерин?

Все, кто имеет отношение к заболеваниям, связанным с сосудами, регулярно сдает анализы и знает, что необходимо смотреть не только холестерин, но и все фракции. Показателем плохого холестерина являются триглицериды свыше 1 — это первый признак развития инфаркта и инсульта. Можно обратить внимание и на показатели липопротеинов низкой плотности. Но ориентироваться только на них ошибочно. Липопротеины низкой плотности могут быть повышены в силу:

усиленной токсической нагрузки на сердце;

застоя желчи;

нехватки в рационе белка;

дефицита витамина D.

Даже при повышенном уровне стресса ваша печень начинает синтезировать большее количество холестерина, и эта фракция растет. Мы редко обращаем внимание на работу печени, несмотря на то что она является органом, который вырабатывает 70% всего холестерина в организме. С помощью рациона мы получаем лишь оставшиеся 30%.

Когда повышен холестерин, проблема не в том, например, что вы едите яйца, а в том, как вы это делаете. Наверняка, присутствует хлеб. То же самое с салом, хотя есть его без хлеба довольно проблематично. Но сути дела это не меняет — сочетание жиров и рафинированных углеводов является одним из худших для вашего организма, которое приводит к окислению холестерина и повреждению стенок сосудов. Таким образом, виноваты не сами насыщенные жиры, а их сочетание с быстрыми углеводами.

Дефицитные состояния

Практически никто не говорит о том, что причиной развития инфарктов и инсультов является нехватка:

железа;

витаминов группы В, способствующих в том числе усвоению железа;

воды;

Омега-3 жирных кислот.

Ксения Черная подчеркивает, именно дефицитные состояния влияют на развитие этих заболеваний, в частности среди молодых людей. Ведь единицы намеренно обращают внимание на какие-то вроде бы незначительные симптомы. Зачастую внешне кажется, что человек здоров, а потом неожиданно случается несчастье. Поэтому необходимо:

быть внимательным к себе и своему самочувствию;

делать регулярный чек-ап здоровья (проходить диспансеризацию);

сдавать анализы.

Все это поможет обнаружить патологию в тот момент, когда она еще значительно не навредила.

Дефицит железа

Дефицит железа есть у огромного количества людей. Примечательно, что характеризуется он теми же признаками, которые относятся к ранним симптомам инфаркта и инсульта, а именно:

головные боли;

головокружение, состояние, когда резко встаете и все плывет;

хроническая усталость;

онемение конечностей;

судороги.

Происходит это вследствие того, что кислород не поступает к нашим тканям и органам, из-за чего:

нарушается процесс кровообращения;

ухудшается качество самих сосудов;

консистенция крови становится слишком густой или жидкой.

Важно вовремя обратить внимание на симптомы и восполнить дефицит, не дожидаясь осложнений.

Еще лучше сдавать периодически лабораторную диагностику. Норма железа находится в прямой зависимости от уровня:

гемоглобина;

тромбоцитов;

ферритина.

По тромбоцитам также определяется консистенция крови — если они повышены, увеличивается и риск тромбоза.

Дефицит витаминов группы В

Усваиваться железу помогают витамины группы В (В6, В12, В9). Они выполняют массу других жизненно важных функций, поэтому сам их дефицит приводит к инфарктам и инсультам.

Витамины группы В отвечают в первую очередь за нашу нервную систему и проведение всех нервных импульсов. Говорить о нехватке витаминов группы В могут следующие симптомы:

ужасные головные боли;

забывчивость или даже потеря памяти;

хроническая усталость;

депрессивное состояние.

Крайне важно их заметить и обратить внимание, иначе через несколько месяцев или лет они превратятся в неутешительный диагноз. Таких состояний не должно быть у здорового человека.

Нехватка воды

Если вы пьете недостаточно воды, это неизменно приводит к обезвоживанию и приближает вас к инфаркту и инсульту. К сожалению, мы не приучены в большинстве своем пить воду, что становится для организма серьезной проблемой.

Чай, кофе, соки и прочие напитки не помогают восполнить водный баланс. Необходимо увеличить потребление именно чистой питьевой воды. Многие зачастую оправдываются тем, что им не хочется пить или что их организм якобы не требует столько жидкости. Однако это не так. Каждая наша клеточка наполнена водой. Густая кровь — это желеобразная жижа, которая неспособна переносить кислород.

Признаки нехватки воды:

сухая кожа;

цвет мочи желтого и ярко-желтого цвета.

У младенца наполненность влагой до 90%, у пожилых людей — порядка 60%. Сравните их состояние кожи, и вы поймете, что такое обезвоживание. Чтобы увидеть истинное состояние вашего эпидермиса, Ксения Черная рекомендует умыться водой без использования дополнительных косметических средств и последующего применения крема. Через полчаса вы увидите, насколько увлажнена ваша кожа и действительно ли ей достаточно влаги.

Дефицит Омега-3

Иногда сухость кожи может быть признаком не только нехватки воды, но и дефицита Омега-3 жирных кислот в рационе. Они защищают каждую нашу клетку, предотвращают развитие атеросклероза и восстанавливают сосуды. Омега-3 содержатся в:

красной икре;

жирной рыбе;

масле печени трески.

У большинства они в рационе присутствуют в минимальных количествах. Чаще в нашем меню преобладают Омега-6 и окисленные жиры.

Признаками нехватки Омега-3 будут:

сухость кожи;

фолликулярный кератоз (мелкие бугорки на коже, похожие на гусиную кожу, иногда присутствует зуд).

Понять это можно и по анализу, но он достаточно дорогой, называется «Омега-3-Индекс». Показатель менее 8% означает склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Если такой анализ вам не по карману, можно сдать обычную биохимию крови и посмотреть на тромбоциты. Существует три фактора, из-за которых они могут быть повышены, это дефицит:

воды;

Омега-3;

витамина С.

Все эти вещества натуральным способом разжижают кровь. Поэтому назначение кроворазжижающих препаратов не всегда оправдано.

Показатели Омега-3 в анализе также отражают липопротеины высокой плотности. Ваша задача — контролировать их так, чтобы они были либо на уровне с липопротеинами низкой плотности, либо даже чуть выше. В этом случае кровь будет нормальной консистенции, а Омега-3 жиров достаточно.

Омега-3 должны присутствовать в натуральном виде в рационе. В случае дефицита можно дополнить необходимые жиры приемом капсул.

Симптомы, описанные в этой статье не являются нормой для здорового организма. Обращайте на них внимание и обязательно сдавайте раз в год анализы. Делается это абсолютно бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС.