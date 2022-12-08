5 ежедневных привычек, которые приводят к старению

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В интернете часто можно встретить подборки фото а-ля «Мадонна и участница «Бурановских бабушек» — ровесницы, но Мадонна выглядит намного моложе». Обычно разницу во внешности списывают на хорошие гены и на достижения пластической хирургии, но только ли в них дело? Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Оксана Рогожина рассказала, как образ жизни влияет на внешность.
Основные черты, которые делают старше:
— глубокие морщины;
— отеки на теле, одутловатость лица;
— «мешки» и «синяки» под глазами;
— пигментные пятна;
— нездоровый «серый» цвет лица;
— фиолетовые «прожилки» на носу;
— тусклые, секущиеся или редкие волосы;
— лишний вес;
— сутулость.
Как видим, не все из перечисленных признаков связаны с вредными привычками в их классическом понимании.
Органы не получают нужного количества крови, обогащенной кислородом, из-за этого не полностью выводят из клеток и межклеточных пространств продукты обмена веществ. Это приводит к дефициту тканевого дыхания во всем теле — гипоксии. Гипоксия усиливает процесс окисления в коже и влечет повреждение мембран клеток.
Следствие гипоксии:
— пигментация;
— проступающая сквозь кожу капиллярная сеть;
— появление и углубление морщин;
— сухость кожи (на сухой коже морщины появляются быстрее);
— тусклый цвет лица.
Изменения не сразу становятся необратимыми. Например, если провести только одну бессонную ночь, темные круги под глазами пройдут сами собой после полноценного сна (не менее 8 часов). Однако если проводить без сна все ночи, избавиться от «синяков» будет уже непросто. Так же обстоят дела и с другими признаками старения.
К появлению признаков старения приводят:
— хронический стресс; недосып
Как уже говорилось, отсутствие полноценного отдыха становится причиной нездорового цвета лица, темных кругов под глазами.
— длительное пребывание на солнце
Под воздействием солнечных лучей кожа становится более сухой, на ней чаще образуются морщины. Кроме того, увлечение солнечными ваннами может привести к появлению пигментных пятен.
— агрессивный «многослойный» макияж
Несмотря на заверения производителей, под косметикой кожа не дышит. Нарушение клеточного дыхания приводит к преждевременному старению.
— нездоровое питание
В организме все взаимосвязано, поэтому тот же стресс провоцирует желание «заесть» его шоколадкой или бутербродом. Обилие углеводов приведет к образованию запасов подкожного жира, а избыток соли — к появлению отеков. А недостаток витаминов и микроэлементов в однообразном, скудном рационе станет причиной выпадения волос и ухудшения состояния кожи.
— малоподвижный образ жизни
«Сосуды есть абсолютно во всех органах, поэтому повреждающее действие кислородной недостаточности проявляется везде»Оксана РогожинаКосметолог, трихолог
Малоподвижность, сидячая работа — это не только причина набора лишнего веса. Неправильное положение осанки при постоянном сидении приводит к кислородной недостаточности мышц спины. Это происходит из того, что в определенных отделах позвоночника возникает повышенный тонус. На фоне гипертонуса появляется спазм, и, соответственно, ухудшается кровоток.
Мышцы и кожа — единый взаимодействующий пласт тканей. Поэтому человек, который «нажил» сидением за рабочим столом сколиоз шейного и грудного отделов позвоночника, в довесок получит «брыли» и второй подбородок. Их сформируют мышцы шеи, находящиеся в постоянном тонусе.
Стоит помнить и о том, что за счет пережимания капилляров невинная, казалось бы, привычка сидеть нога на ногу может стать причиной целлюлита.
Таким образом, чтобы надолго сохранить красоту и здоровье, недостаточно не пить и не курить. Активный здоровый образ жизни — залог юного внешнего вида.
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