10 групп продуктов, которые не приносят пользы организму

От них стоит отказаться прямо сейчас.

Вы знали, что в вашем холодильнике хранится много мусора? Пищевого мусора! Это те продукты, которые не приносят организму никакой пользы, а при длительном употреблении наносят вред здоровью и фигуре.

Рассказываем, от каких «мусорных» продуктов нужно избавиться как можно быстрее, чтобы питание было полноценным, а здоровье крепким.

Что такое пищевой мусор

Пищевой мусор — это категория продуктов с ненатуральным составом, обилием искусственных добавок, консервантов и заменителей, красителей, соли. К пищевому мусору также относятся все рафинированные продукты и продукты с трансжирами.

К ним относятся:

газированные напитки;

фастфуд;

консервы;

чипсы, соленые и сладкие орешки, сухарики, кукурузные палочки;

магазинные сладости — конфеты, торты, печенье;

глазированные сырки и творожные массы;

колбасы, сосиски, полуфабрикаты;

плавленые сыры;

каши и макароны быстрого приготовления (те, что просто заливают кипятком);

кетчуп, соусы, майонез.

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Чем опасен пищевой мусор и чем его заменить

Пищевой мусор объединяет в себе много вредных добавок и ингредиентов. Продукты этой категории часто производят из сырья низкого качества, с добавлением искусственных заменителей натуральных жиров и масел.

Сладости

В пищевом мусоре часто много сахара. Сладости, шоколад и конфеты содержат пальмовое масло, красители, усилители вкуса. Безопасным десертом может быть натуральный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 80%, желательно без сахара. В составе качественной плитки шоколада на первом месте какао тертое, а не какао-порошок, затем какао-масло, а не сахар.

Конфеты, выпечка и печенье — настоящие сахарные «тяжеловесы», которые нарушают обмен веществ, ослабляют иммунитет, провоцируют набор веса, повышают риск сахарного диабета. Кроме того, большую часть магазинной выпечки готовят на основе маргарина — это трансжировая замена натурального сливочного масла, которая повышает уровень «плохого» холестерина и риск развития атеросклероза.

Замените привычные сладости на домашнюю выпечку из цельнозерновой муки, фрукты, ягоды, чернослив, сушеный инжир, манго.

Фастфуд

Его нужно исключить из-за его вредного состава:

быстрые углеводы, которые плохо насыщают, но легко превращаются в лишние килограммы;

большое количество калорий, не компенсируемых энергетической ценностью;

трансжиры, перегружающие печень, поджелудочную железу и повышающие уровень «плохого» холестерина;

глутамат натрия, усиливающий вкус и формирующий зависимость от еды;

консерванты, повышающие срок хранения продуктов, но уничтожающие здоровую микрофлору кишечника.

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Замените бургеры и наггетсы блюдами собственного приготовления. Вместо картошки-фри запекайте в духовке батат, а для гамбургера возьмите домашнюю булочку из цельнозерновой муки, котлету из индейки или постной говядины, добавьте больше зелени и овощей, приправьте домашним соусом.

Мясные полуфабрикаты

В полуфабрикатах, колбасах, сосисках, ветчине и прочих деликатесах содержатся красители, пальмовое масло, нитрит натрия, гидроколлоиды, много соли. При термической обработке сосисок и колбас подобные вещества превращаются в канцерогены — потенциально опасные для организма агенты, которые повышают риск развития рака и появления злокачественной опухоли.

Сладкие газировки

В состав сладких газировок также входит ряд химических красителей — сильных канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания. Повышенное содержание сахара нарушает чувствительность к инсулину, что может привести к появлению сахарного диабета.

Снеки

Снеки и чипсы нужно выбросить с верхних полок кухонного шкафа, потому что это просто субстанция из муки, обжаренная во фритюре с добавлением большого количества соли, ароматизаторов и технического жира.

Обычно для обжарки сухариков выбирается растительное масло низкого качества, причем используемое многократно. В результате такой обжарки хлебные снеки буквально пропитаны канцерогенами. Рекомендую заменить снеки орехами, фруктами и ягодами.

Соусы

Майонез, кетчуп и готовые соусы содержат большое количество скрытых жиров и трансжиров, консервантов, красителей, загустителей и стабилизаторов, а в кетчуп часто добавляют сахар, крахмал и ароматизаторы. По этой же причине следует исключить из меню плавленые сыры, крабовые палочки и другие продукты со сложным составом.

Вместо магазинных соусов выбирайте полезную альтернативу: сушеный или свежий чеснок, оливковое масло, перетертые томаты, лук, специи, нежирную сметану и греческий йогурт.

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Отказаться от пищевого мусора намного проще, чем кажется. Его легко заменить на безопасные и полезные продукты, а многие блюда можно приготовить дома, не добавляя в них вредных ингредиентов.

Отказ от мусорной еды в пользу домашней пиццы, выпечки и орехов вместо чипсов поможет сделать меню более полноценным. Такой подход к питанию оздоровит организм.

Исключение вредных продуктов и блюд из рациона активизирует процесс похудения, нормализует пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, помогает избавиться от хронической усталости и проблем с кожей.

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