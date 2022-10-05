Топ-10 продуктов, которые разжигают аппетит

В список попали яблоки, хлеб и даже алкоголь.

Многие люди не умеют контролировать количество съеденной пищи. Они постоянно переедают и испытывают чувство голода. И это не всегда связано с гормональными проблемами или со стрессом. Дело в том, что есть ряд продуктов, которые значительно увеличивают чувство голода. Расскажем о них подробнее.

Яблоки

Удивительно, но один из самых популярных фруктов — яблоко — провоцирует сильное чувство голода. Хотя многие ошибочно едят яблоки на перекус. Безусловно, они очень полезны для организма, но стоит учесть, что в них много сахара. Осторожным нужно быть людям с диабетом и тем, кто сидит на диете.

Яблоки провоцируют чувство голода. Фото Global Look Press

Жвачка

Жвачка не относится к продуктам питания, но после ее использования появляется сильное чувство голода. Жуя ее, мы обманываем свой организм. Так как активно работают слюнные железы, что является одним из процессов пищеварения. Организм путается и ждет еду, а она не поступает. Использовать жвачку можно, но лучше всего совсем недолго.

Соусы и заправки

Любимый многими майонез содержит в себе много Е-наполнителей и различных специй, который являются мощными усилителям вкуса. А еще в нем находится огромное количество жиров. К этой же категории относятся кетчуп, горчица, а также соевый соус. Именно последняя заправка заставляет нас есть еще больше суши и роллов.

Более того, большое количество соевых продуктов вызывает сбой эстрогенов, что приводит к жировым отложениям. Это стоит иметь в виду, если вы следите за фигурой.

Алкоголь

При употреблении алкоголя люди не могут контролировать норму съеденного. Спиртное провоцирует нас есть много из-за того, что быстро поднимается уровень сахара в крови и выводится большое количество жидкости из тканей. Не зря все диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от спиртного при диетах. Крепкие спиртные напитки без содержания сахара, в свою очередь, обезвоживают организм.

Однако, если вы, наоборот, хотите улучшить аппетит, можно выпить бокал красного вина перед приемом пищи.

Хлопья и мюсли

На завтрак многие предпочитают употреблять хлопья и мюсли, однако этого не стоит делать. Обычно зерна для этих продуктов использую очищенные, а они приводят к скачкам глюкозы, а значит, и к голоду.

То же самое касается и батончиков с мюсли, которые часто употребляют как перекус. Но сытыми после них надолго вы не останетесь. Ведь в них почти нет воды, а это не позволяет насытиться полноценно.

Хлеб

Хлеб и все хлебобулочные изделия, включая булочки, круассаны, печенье и подобное, тоже не смогут утолить голод надолго. Все злаки имеют достаточно высокий гликемический индекс (ГИ), что также повышает сахар в крови. Однако многие считают, что хлебобулочные изделия хорошо насыщают.

Пакетированные соки содержат много сахара. Фото Global Look Press

Соки

Пакетированные фруктовые соки содержат очень много сахара. При этом в них отсутствует необходимая нам клетчатка, потому что соки в пакетах фильтруют и осветляют. По сути, это жидкий сахар, который повышает уровень глюкозы. Стоит отдавать предпочтения свежевыжатым сокам. В них сохраняются витамины и клетчатка.

Обезжиренные йогурты

Сейчас в моду вошли обезжиренные йогурты, хотя насытить организм ими не получится. В них очень мало жиров или углеводов, поэтому они не помогают сохранить чувство сытости надолго. В них содержится сахар или в чистом виде, или в качестве ароматизатора и начинки из фруктов. Кроме того, практически все кисломолочные продукты провоцируют чувство голода — йогурт не исключение.

Газированные напитки

Газированные напитки также содержат большое количество сахара. Даже диетические напитки провоцируют выделение инсулина. Организм будет «требовать» выпить еще больше этого напитка, а также хорошо заесть.

Пряности и приправы

Приправы и пряности очень сильно усиливают вкус блюд, из-за этого мы едим значительно больше. Старайтесь добавлять меньше приправ в пищу.