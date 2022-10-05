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Сегодня, 16:00

Топ-10 продуктов, которые разжигают аппетит

Галина Глазко
Большое количество соевого соуса вызывает сбой эстрогенов.
Фото Global Look Press
Яблоки провоцируют чувство голода.
Фото Global Look Press
Пакетированные соки содержат много сахара.
Фото Global Look Press
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В список попали яблоки, хлеб и даже алкоголь.

Многие люди не умеют контролировать количество съеденной пищи. Они постоянно переедают и испытывают чувство голода. И это не всегда связано с гормональными проблемами или со стрессом. Дело в том, что есть ряд продуктов, которые значительно увеличивают чувство голода. Расскажем о них подробнее.

Яблоки

Удивительно, но один из самых популярных фруктов — яблоко — провоцирует сильное чувство голода. Хотя многие ошибочно едят яблоки на перекус. Безусловно, они очень полезны для организма, но стоит учесть, что в них много сахара. Осторожным нужно быть людям с диабетом и тем, кто сидит на диете.

Яблоки провоцируют чувство голода. Фото Global Look Press
Яблоки провоцируют чувство голода.
Фото Global Look Press

Жвачка

Жвачка не относится к продуктам питания, но после ее использования появляется сильное чувство голода. Жуя ее, мы обманываем свой организм. Так как активно работают слюнные железы, что является одним из процессов пищеварения. Организм путается и ждет еду, а она не поступает. Использовать жвачку можно, но лучше всего совсем недолго.

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Соусы и заправки

Любимый многими майонез содержит в себе много Е-наполнителей и различных специй, который являются мощными усилителям вкуса. А еще в нем находится огромное количество жиров. К этой же категории относятся кетчуп, горчица, а также соевый соус. Именно последняя заправка заставляет нас есть еще больше суши и роллов.

Более того, большое количество соевых продуктов вызывает сбой эстрогенов, что приводит к жировым отложениям. Это стоит иметь в виду, если вы следите за фигурой.

Алкоголь

При употреблении алкоголя люди не могут контролировать норму съеденного. Спиртное провоцирует нас есть много из-за того, что быстро поднимается уровень сахара в крови и выводится большое количество жидкости из тканей. Не зря все диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от спиртного при диетах. Крепкие спиртные напитки без содержания сахара, в свою очередь, обезвоживают организм.

Однако, если вы, наоборот, хотите улучшить аппетит, можно выпить бокал красного вина перед приемом пищи.

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Хлопья и мюсли

На завтрак многие предпочитают употреблять хлопья и мюсли, однако этого не стоит делать. Обычно зерна для этих продуктов использую очищенные, а они приводят к скачкам глюкозы, а значит, и к голоду.

То же самое касается и батончиков с мюсли, которые часто употребляют как перекус. Но сытыми после них надолго вы не останетесь. Ведь в них почти нет воды, а это не позволяет насытиться полноценно.

Хлеб

Хлеб и все хлебобулочные изделия, включая булочки, круассаны, печенье и подобное, тоже не смогут утолить голод надолго. Все злаки имеют достаточно высокий гликемический индекс (ГИ), что также повышает сахар в крови. Однако многие считают, что хлебобулочные изделия хорошо насыщают.

Пакетированные соки содержат много сахара. Фото Global Look Press
Пакетированные соки содержат много сахара.
Фото Global Look Press

Соки

Пакетированные фруктовые соки содержат очень много сахара. При этом в них отсутствует необходимая нам клетчатка, потому что соки в пакетах фильтруют и осветляют. По сути, это жидкий сахар, который повышает уровень глюкозы. Стоит отдавать предпочтения свежевыжатым сокам. В них сохраняются витамины и клетчатка.

Обезжиренные йогурты

Сейчас в моду вошли обезжиренные йогурты, хотя насытить организм ими не получится. В них очень мало жиров или углеводов, поэтому они не помогают сохранить чувство сытости надолго. В них содержится сахар или в чистом виде, или в качестве ароматизатора и начинки из фруктов. Кроме того, практически все кисломолочные продукты провоцируют чувство голода — йогурт не исключение.

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Газированные напитки

Газированные напитки также содержат большое количество сахара. Даже диетические напитки провоцируют выделение инсулина. Организм будет «требовать» выпить еще больше этого напитка, а также хорошо заесть.

Пряности и приправы

Приправы и пряности очень сильно усиливают вкус блюд, из-за этого мы едим значительно больше. Старайтесь добавлять меньше приправ в пищу.

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