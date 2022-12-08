Какой сыр нельзя есть на диете? Рассказывает врач

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Для многих сыр — неотъемлемая часть рациона. Его добавляют в кашу, пасту, едят отдельно как деликатес или в качестве перекуса. Но всем ли можно есть этот продукт? И какие виды сыра категорически нельзя тем, кто хочет похудеть?
Это состояние, при котором человек испытывает недостаток фермента, расщепляющего сахар. Возможно появление вздутия.
Также непереносимость лактозы может сопровождаться расстройствами — например, диареей. В твердых выдержанных сырах лактозы содержится меньше, нежели в мягких. Поэтому их в небольших количествах могут позволить себе и те, у кого есть непереносимость.
Помимо аллергии на лактозу, бывает и чувствительность к казеину — одному из белков в молоке. Это может спровоцировать возникновение воспалительных процессов в организме.
Сыры — источник макро- и микроэлементов, полезных для здоровья. Но чрезмерное потребление сыра, богатого фосфором, несет потенциальный риск для людей с патологией почек.
Все сыры, которые имеют жирность более 45%, не стоит есть тем, кто хочет похудеть. Например, творожный сыр имеет жирность выше 60%.
При выборе в магазине всегда следует читать состав, внимательно изучать этикетку.
Копченые сыры, как правило, в списке ингредиентов имеют добавки типа Е, красители, соль, ароматизаторы. Чрезмерное употребление соли ведет к задержке жидкости. А это в том числе способствует набору веса.
Кроме того, избыточное потребление соли ведет к повышению артериального давления, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Плавленый и колбасный сыры тоже лучше ограничить или вовсе исключить из рациона, если вы хотите наладить питание и похудеть. Часто в таких сырах молочный жир заменяют на пальмовое масло — соленому и копченому продукту такая альтернатива не идет не пользу. В таком случае это уже не сыр, а сырный продукт.
Источники фото: Freepik, Burst Shopify/Khoi Tran, Freepik/KamranAydinov