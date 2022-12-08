Какой сыр нельзя есть на диете? Рассказывает врач

В некоторых случаях от него стоит отказаться, даже если не планируете худеть.

Для многих сыр — неотъемлемая часть рациона. Его добавляют в кашу, пасту, едят отдельно как деликатес или в качестве перекуса. Но всем ли можно есть этот продукт? И какие виды сыра категорически нельзя тем, кто хочет похудеть?

Когда нужно ограничить количество сыра

Непереносимость лактозы

Это состояние, при котором человек испытывает недостаток фермента, расщепляющего сахар. Возможно появление вздутия.

Также непереносимость лактозы может сопровождаться расстройствами — например, диареей. В твердых выдержанных сырах лактозы содержится меньше, нежели в мягких. Поэтому их в небольших количествах могут позволить себе и те, у кого есть непереносимость.

Чувствительность к казеину

Помимо аллергии на лактозу, бывает и чувствительность к казеину — одному из белков в молоке. Это может спровоцировать возникновение воспалительных процессов в организме.

Заболевания почек

Сыры — источник макро- и микроэлементов, полезных для здоровья. Но чрезмерное потребление сыра, богатого фосфором, несет потенциальный риск для людей с патологией почек.

Какие сыры нельзя есть, если хотите похудеть

Творожные

Все сыры, которые имеют жирность более 45%, не стоит есть тем, кто хочет похудеть. Например, творожный сыр имеет жирность выше 60%.

При выборе в магазине всегда следует читать состав, внимательно изучать этикетку.

Копченые

Копченые сыры, как правило, в списке ингредиентов имеют добавки типа Е, красители, соль, ароматизаторы. Чрезмерное употребление соли ведет к задержке жидкости. А это в том числе способствует набору веса.

Кроме того, избыточное потребление соли ведет к повышению артериального давления, что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Плавленые

Плавленый и колбасный сыры тоже лучше ограничить или вовсе исключить из рациона, если вы хотите наладить питание и похудеть. Часто в таких сырах молочный жир заменяют на пальмовое масло — соленому и копченому продукту такая альтернатива не идет не пользу. В таком случае это уже не сыр, а сырный продукт.

Источники фото: Freepik, Burst Shopify/Khoi Tran, Freepik/KamranAydinov