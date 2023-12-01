Камни в почках: симптомы, причины и методы диагностики

Камни — это твердые отложения из минералов и солей, которые образуются внутри почек. Их размеры могут варьироваться: начиная от нескольких миллиметров и заканчивая десятками сантиметров. Бывает, что камни выходят из организма незаметно в виде песка, но нередко их передвижения сопровождаются сильной болью. При худшем сценарии это может привести к нарушению оттока мочи.

Что такое камни в почках и почему они возникают

Камни в почках представляют собой твердые образования. Они могут быть разной формы и размера, начиная от песка и заканчивая образованиями с большим диаметром. Камни образуются в почках из-за нарушения обмена веществ, которое приводит к тому, что нерастворимые соли накапливаются в мочевыделительной системе.

Симптомы камней в почках: как их распознать

Возможные жалобы при камнях почек — умеренные боли в поясничной области и гематурия (примесь крови в моче), в основном после физической нагрузки.

Боль

Первый признак наличия камней в почках — почечная колика. В зависимости от местоположения образования боль может отдавать в нижнюю часть живота, половые органы, прямую кишку. В основном приступы почечной колики длятся не более часа, а затем боль на время затихает.

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Проблемы с мочеиспусканием

Когда камень находится неподалеку от мочевого пузыря, он может раздражать его стенки и вызывать их сокращение. В результате возникает ощущение, что хочется в туалет, когда на самом деле такой необходимости нет.

Кроме того, тревожным признаком может стать боль при мочеиспускании. Неприятные ощущения могут возникать в момент передвижения камня по мочеточнику.

Изменение цвета мочи

Не стоит игнорировать изменение цвета мочи. Камни могут повреждать выстилку мочевыводящих путей, из-за чего в выделения попадает кровь. При этом необязательно цвет станет ярко-красным. Моча может слегка порозоветь, если количество попавшей крови небольшое.

Эксперт подчеркнул, что симптомом также могут быть учащенные позывы к мочеиспусканию и изменение цвета мочи.

Высокая температура

Это не самый очевидный признак наличия камней в почках. Однако он может сигнализировать, что в организме проходит инфекционный процесс. Например, камень мешает оттоку мочи, она накапливается, в ней размножаются бактерии — отсюда и повышение температуры.

Тошнота

Еще одним симптомом может быть тошнота, а иногда еще и рвота. Это не явный признак наличия камней в почках, но его тоже не стоит игнорировать. Если окажется, что отравление и кишечная инфекция ни при чем, то не исключено, что виновником могут быть камни в почках.

Наличие перечисленных симптомов — это не 100-процентный показатель. Однако чем больше совпадений вы обнаружили, тем сильнее следует насторожиться. Не стоит игнорировать сигналы организма, лучше обратиться к специалисту за постановкой диагноза и лечением.

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Причины камней в почках

Почечные камни обычно возникают из-за накопления избытка минеральных солей в моче. Это может быть вызвано различными факторами: нарушением обмена веществ, дефицитом витаминов А и D, малоактивным образом жизни или генетической предрасположенностью. Кроме этого, к образованию камней могут привести болезни щитовидной железы и паращитовидных желез, гастрит, язвенная болезнь.

Диагностика

Диагностировать наличие камней в почках может только специалист. Однако заподозрить появление таких «незваных гостей» в организме получится самостоятельно. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще и быстрее будет лечение.

Диагностика поможет выявить причину образования камней и разработать соответствующий план лечения. Для точной постановки диагноза врач может назначить различные исследования, включая ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей, компьютерную томографию или рентгенографию. Эти методы помогут определить размер, количество и местоположение камней. Также берут анализы крови и мочи.

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Методы лечения и профилактика

Лечение камней в почках зависит от их размера, состава, местоположения и симптомов. Если размеры камней не превышает 5 миллиметров, то их можно вывести с помощью специальных препаратов, при соблюдении диеты. Однако при подозрении на возникновение образований необходимо обратиться к специалисту, пройти обследование и получить лечение. В более серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления камней.

Профилактика камней в почках включает следующие рекомендации:

Пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить концентрацию минеральных солей в моче;

Избегать избыточного потребления продуктов, богатых оксалатами, кальцием и натрием;

Соблюдать здоровый рацион и умеренную физическую активность.

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