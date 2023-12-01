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Камни в почках: что это, симптомы, причины, диагностика и лечение
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:30

6 мин.

Камни в почках: симптомы, причины и методы диагностики

Анна Архипенко
Автор
Лева Мартиросян
Врач-уролог
Почки
Фото SewcreamStudio/www.istockphoto.com
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Камни — это твердые отложения из минералов и солей, которые образуются внутри почек. Их размеры могут варьироваться: начиная от нескольких миллиметров и заканчивая десятками сантиметров. Бывает, что камни выходят из организма незаметно в виде песка, но нередко их передвижения сопровождаются сильной болью. При худшем сценарии это может привести к нарушению оттока мочи.

Что такое камни в почках и почему они возникают

Камни в почках представляют собой твердые образования. Они могут быть разной формы и размера, начиная от песка и заканчивая образованиями с большим диаметром. Камни образуются в почках из-за нарушения обмена веществ, которое приводит к тому, что нерастворимые соли накапливаются в мочевыделительной системе.

Симптомы камней в почках: как их распознать

Возможные жалобы при камнях почек — умеренные боли в поясничной области и гематурия (примесь крови в моче), в основном после физической нагрузки.

Однако мочекаменная болезнь может протекать бессимптомно. Камни в почках могут случайно найти на УЗИ или КТ при обследовании по поводу другого заболевания.
Лева Мартиросян
Врач-уролог

Боль

Первый признак наличия камней в почках — почечная колика. В зависимости от местоположения образования боль может отдавать в нижнюю часть живота, половые органы, прямую кишку. В основном приступы почечной колики длятся не более часа, а затем боль на время затихает.

Фото Staras/www.istockphoto.com

Проблемы с мочеиспусканием

Когда камень находится неподалеку от мочевого пузыря, он может раздражать его стенки и вызывать их сокращение. В результате возникает ощущение, что хочется в туалет, когда на самом деле такой необходимости нет.

Кроме того, тревожным признаком может стать боль при мочеиспускании. Неприятные ощущения могут возникать в момент передвижения камня по мочеточнику.

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Изменение цвета мочи

Не стоит игнорировать изменение цвета мочи. Камни могут повреждать выстилку мочевыводящих путей, из-за чего в выделения попадает кровь. При этом необязательно цвет станет ярко-красным. Моча может слегка порозоветь, если количество попавшей крови небольшое.

Жалобы зависят от локализации камня. В основном они появляются при нарушении оттока мочи. При камнях в мочеточниках к этим жалобам возможно добавление тошноты, рвоты и иногда лихорадки.
Лева Мартиросян
Врач-уролог

Эксперт подчеркнул, что симптомом также могут быть учащенные позывы к мочеиспусканию и изменение цвета мочи.

Высокая температура

Это не самый очевидный признак наличия камней в почках. Однако он может сигнализировать, что в организме проходит инфекционный процесс. Например, камень мешает оттоку мочи, она накапливается, в ней размножаются бактерии — отсюда и повышение температуры.

Тошнота

Еще одним симптомом может быть тошнота, а иногда еще и рвота. Это не явный признак наличия камней в почках, но его тоже не стоит игнорировать. Если окажется, что отравление и кишечная инфекция ни при чем, то не исключено, что виновником могут быть камни в почках.

Наличие перечисленных симптомов — это не 100-процентный показатель. Однако чем больше совпадений вы обнаружили, тем сильнее следует насторожиться. Не стоит игнорировать сигналы организма, лучше обратиться к специалисту за постановкой диагноза и лечением.

Фото peakSTOCK/www.istockphoto.com

Причины камней в почках

Почечные камни обычно возникают из-за накопления избытка минеральных солей в моче. Это может быть вызвано различными факторами: нарушением обмена веществ, дефицитом витаминов А и D, малоактивным образом жизни или генетической предрасположенностью. Кроме этого, к образованию камней могут привести болезни щитовидной железы и паращитовидных желез, гастрит, язвенная болезнь.

Диагностика

Диагностировать наличие камней в почках может только специалист. Однако заподозрить появление таких «незваных гостей» в организме получится самостоятельно. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще и быстрее будет лечение.

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Диагностика поможет выявить причину образования камней и разработать соответствующий план лечения. Для точной постановки диагноза врач может назначить различные исследования, включая ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей, компьютерную томографию или рентгенографию. Эти методы помогут определить размер, количество и местоположение камней. Также берут анализы крови и мочи.

Фото peakSTOCK/www.istockphoto.com

Методы лечения и профилактика

Лечение камней в почках зависит от их размера, состава, местоположения и симптомов. Если размеры камней не превышает 5 миллиметров, то их можно вывести с помощью специальных препаратов, при соблюдении диеты. Однако при подозрении на возникновение образований необходимо обратиться к специалисту, пройти обследование и получить лечение. В более серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления камней.

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Профилактика камней в почках включает следующие рекомендации:

  • Пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить концентрацию минеральных солей в моче;

  • Избегать избыточного потребления продуктов, богатых оксалатами, кальцием и натрием;

  • Соблюдать здоровый рацион и умеренную физическую активность.

Фото Rabizo/www.istockphoto.com
Популярные вопросы
Что нельзя делать при камнях в почках
Нельзя употреблять большое количество продуктов, содержащих оксалаты. Например, шпинат, шоколад, пшеничные отруби, орехи, свеклу. Следует исключить БАДы, которые содержат кальций. Потребление соли также стоит ограничить. Кроме этого, нельзя самостоятельно принимать лекарства без назначения врача, так как неправильное лечение может ухудшить состояние.
Чем опасны камни в почках
Камни в почках могут вызвать сильную боль, инфекции мочевыводящих путей, кровотечения и другие осложнения. Может нарушаться работа почек. Если камень большого размера, он может заблокировать мочевыводящие пути.
Что можно есть при камнях в почках
Ни в коем случае нельзя допускать переедания, голодания, придерживаться длительной монодиеты. При камнях в почках можно есть:
— нежирные сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты;
— овощи, крупы, бакалея: бобовые, макаронные изделия, картофель, кабачок, морковь, тыква, капуста, огурцы;
— фрукты: абрикосы, персики, бананы, виноград.
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