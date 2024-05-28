Как правильно кататься на сапах и полезно ли это

Многие города-курорты предлагают не только пляжный, но и активный отдых. Например, яхтинг, водные лыжи, вейкбординг и сапсерфинг. Сапсерфинг встречается особенно часто, поскольку для него нужен минимум инвентаря: доска и весло.

Об особенностях сапсерфинга и о том, опасно ли им заниматься, рассказал олимпийский чемпион в одиночной гребле на каноэ Максим Опалев.

Что такое сапсерфинг

Сапсерфинг, он же сапбординг — гребля стоя на доске с веслом. Этот вид спорта возник на стыке двух дисциплин. Первая — серфинг, то есть движение на доске вдоль волны. Вторая — стенд-ап паддлинг (англ. stand-up padding (SUP)), то есть гребля стоя. Сапсерфер для движения использует весло, поэтому может кататься на своей доске как по океанским волнам, так и по спокойному водоему. Последнее обстоятельство роднит сапсерфинг еще и с гладкой греблей.

История сапсерфинга

Если судить по наскальной живописи, то первобытные люди уже умели передвигаться на плавучих досках стоя.

Фото istockphoto.com

Сапсерфинг в том виде, в котором мы его знаем, зародился в 40-х годах. Он не задумывался как отдельный вид спорта, а был сугубо бытовым способом передвижения по волнам на серфборде. Используя весло, уроженец Гавайев Джон А Чой возвращался домой с рыбалки. Вместо лодки у него был серфборд. Впоследствии этот метод — гребля стоя на доске — пригодился детям Джона. Они таким способом сопровождали туристов, которые хотели заснять с воды тренировки серферов.

Очень широкую популярность сапсерфинг приобрел в XXI веке. Появилось много направлений внутри дисциплины, по некоторым из них проводятся соревнования разного уровня.

Виды сапсерфинга

Направления отличаются в зависимости от подготовки спортсменов.

Катание на сапе (SUP-туризм): у спортсмена нет задачи превзойти кого-либо в скорости или технике. Достаточно уметь самому держаться на доске. Катаются в основном по спокойной воде.

SUP-йога или сап-фитнес: способ скорее хорошо потренироваться, чем получить удовольствие от катания. Для этого подвида нужен высокий уровень мастерства как в йоге, так и в сапсерфинге.

SUP-даунвинд (катание по направлению ветра): направление, наиболее приближенное к классическому серфингу. Грести по ветру не так легко, поэтому пробовать могут только сапсерферы с хорошей подготовкой.

Фото istockphoto.com

Сплав на сапборде: выполненяется на бурной реке с обходом порогов. Очень зрелищный, но опасный вид.

Long distance SUP races (SUP-гонки): есть марафонские и полумарафонские дистанции, длительностью от 15 и более км. Здесь сапферфер должен продемонстрировать и выносливость, и умения. По гонкам проводятся соревнования.

Техническая гонка на сапах: гонка с обходом поворотных буев

Польза сапсерфинга

Разовый проход по волнам с веслом никак не отразится на состоянии здоровья, как и любое другое пробное занятие. Если же заниматься сапсерфингом всерьез, можно улучшить свои показатели по здоровью и выносливости. Прежде всего сапферфинг развивает чувство баланса, то есть тренирует вестибулярный аппарат. Также повышается общий уровень физической подготовки.

При регулярных занятиях происходит также рост мышц, причем они тренируются не столько во время занятий, сколько во время подготовки к ним.

Фото istockphoto.com

База закладывается зимой и в межсезонье. В это время можно заниматься:

работой с собственным весом и с отягощением;

упражнениями на растяжку;

работой на тренажерах (в том числе на специальном гребном тренажере, позволяющем отработать технику гребка) или в гребном бассейне.

Во время занятий развиваются мышцы рук, плеч и груди, занятые в выполнении гребка, а также мышцы ног и кора, с помощью которых удерживается равновесие.

Кроме того, во время интенсивной тренировки и самого заплыва сжигается много калорий.

Вред сапсерфинга

Если выходить на водоем совсем без подготовки, можно перетрудить мышцы. Не рекомендуется заниматься после травм суставов и связок, поскольку есть риск их повредить. Но это тоже касается в первую очередь людей, мало занимающихся спортом. При падении можно получить ушибы и растяжения. Для того, чтобы минимизировать риски, важно только не пренебрегать рекомендациями инструктора.

Фото istockphoto.com

Опасен ли сапсерфинг

При соблюдении техники безопасности сапбординг практически безопасен. Риски повышаются только у участников соревнований, поскольку возможны столкновения досок.

Для того, чтобы уже первый выход в море оставил приятное впечатление, нужно потренироваться на берегу.

Также важно не забывать надевать спасательный жилет (даже если вы умеете плавать) и лиш, то есть специальный трос,который крепится к сапборду.

Новичкам желательно правильно выбрать и саму доску: широкую надувную. Доски из карбона и пластика больше подходят для участников соревнований.

И, конечно, нельзя забывать о базовых правилах безопасности при выходе в воду: