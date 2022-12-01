В какое время пить кофе, чтобы он действовал и не причинял вреда здоровью

В некоторых случаях от него лучше отказаться.

Врачи рассказали, насколько эффективен кофе, выпитый до еды, через сколько минут ждать от него бодрящего эффекта, а в каких случаях он бесполезен.

Эффективен ли кофе, выпитый натощак?

Есть устойчивый миф, что кофе надо пить на пустой желудок, чтобы кофеин всасывался в кровь без задержки. То есть нужно разлепить глаза после недолгого сна, влить в себя пару чашек американо и, не успев позавтракать, выйти из дома. Это во всех отношениях плохой сценарий.

Во-первых, после пробуждения организм нуждается в воде, тогда как кофе имеет мочегонный эффект, то есть выводит жидкость. Во-вторых, усилить бодрящий эффект напитка, употребляя его натощак, не получится, а вот заполучить проблемы с желудочно-кишечным трактом — вполне.

Зато такой эффект, как стимулирование выработки соляной кислоты и усиление мышечных сокращений ЖКТ, у всех происходит одинаково. Если желудок пуст, кислота повреждает его слизистую. Так что каждая чашка эспрессо, выпитого до еды, — шаг к язвенной болезни в будущем и к почти гарантированной изжоге в настоящем. Получается, если уж пить кофе с утра пораньше, то хотя бы после завтрака, а не вместо него. И желательно добавлять в напиток молоко.

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В какое время лучше всего пить кофе?

Бодрящий эффект проявляется в среднем через 20 минут — все зависит от сорта кофе, степени обжарки зерен, крепости готового напитка. В растворимом кофе почти в 3,5 раза меньше кофеина, чем в зерновом. Хотя в молотом кофе есть и другие вещества, помимо кофеина, ускоряющие метаболизм (в процессе сублимации они улетучиваются, поэтому растворимый кофе более «пустой»). Но именно кофеин обладает стимулирующим действием: от него увеличивается частота сердечных сокращений, возбуждается дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга

Вдобавок кофеин формирует зависимость. То есть со временем его нужно больше и больше. А отказ от кофе, особенно резкий, вызовет натуральную «ломку» — и это не фигура речи.

Когда кофе перестает действовать?

Хотя порой организм может незначительно отреагировать на запах кофе — он стимулирует мозговую деятельность.

А людям, страдающим мигренями, заболеваниями почек, желудка,повышенным давлением, эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом, кофе вовсе противопоказан.

В ситуации, когда кофе уже не действует, можно поискать другие пробуждающие вещества. Хотя идеальное решение — наладить режим дня, начать высыпаться и исключить стресс. Тогда кофе можно будет пить только для удовольствия. Именно в этом случае он принесет минимум вреда организму.