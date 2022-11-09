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Сегодня, 16:00

В какое время ложиться спать и вставать, чтобы высыпаться?

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Фото unsplash.com
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Если вы не успеете проснуться вовремя, гормон бодрости превратится в гормон стресса.

Зачастую после активного и насыщенного дня именно вечером хочется подольше посидеть перед телевизором, с любимый книгой или даже просто «потупить» в телефоне. Но у каждого из нас есть циркадные ритмы, очень четко регулирующие метаболические процессы, и их нарушение может приводить к очень серьезным последствиям для организма.

Циркадные биоритмы — это суточные изменения физиологических и биохимических параметров организма.

Самый простой пример циркадного ритма — цикл «бодрствование — сон», длится он около 24 часов.

Мелатонин вырабатывается только в полной темноте. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

От чего зависит качество сна?

Биоритмы сна влияют на выработку гормонов, необходимых для восстановления организма:

  • мелатонина — «гормона сна»;
  • кортизола — «гормона стресса»;
  • серотонина — «гормона счастья»;
  • дофамина — «гормона удовольствия»;
  • соматотропина — «гормона роста».

Мелатонин вырабатывается только в полной темноте и в очень короткий промежуток времени — с 23.00 до 1.00, именно поэтому очень важно ложиться спать до этого времени.

В темное время суток начинается активная выработка соматотропина — запускается анаболический процесс накопления энергии в клетках, переработки и сжигания жиров.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться

Мелатонин, серотонин и дофамин — их недостаток будет провокатором накопления жира в организме, угнетения систем детоксикации, замедлением метаболических процессов, а вместе с этим и компенсаторно появится избыток кортизола.

Кортизол вырабатывается под утро, в 6-7 часов, и если вы не успеете проснуться к этому времени, гормон бодрости превращается в гормон стресса.

У каждого из нас могут быть небольшие отклонения в циркадных ритмах. Это зависит от возраста, расовой принадлежности и социальных привычек. Но в целом циркадные ритмы, как правило, у всех очень похожи. Так как у каждого органа организма они тоже есть.

Биоритмы сна влияют на выработку гормонов, необходимых для восстановления организма. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Как подготовить организм ко сну?

Система детоксикации начинает свою усиленную работу аж около 18.00, и очень важно уже в это время начать не перегружать печень и почки. К 23.00 начинают выводиться продукты распада переработанных за день белков. Как правило, это происходит в процессе ровного циклического дыхания, и очень важно в это время позволить организму это сделать.

Бодрствуя полночи, мы не даем организму своевременно восстанавливать работу внутренних органов и систем, не позволяем качественно очищаться от токсичной дневной нагрузки. Зачастую еще и нагружаем организм дополнительными продуктами питания, которые «зажигают» давно «спящий» пищеварительный процесс. Как результат получаем заболевания ЖКТ и других органов эндокринной системы.

Как понять, что организм хочет спать?

Все очень просто — после плотного полноценного ужина должно пройти хотя бы два-три часа. И вот в момент, когда вас снова потянуло к холодильнику или хочется «попить чайку» желательно с чем-то сладеньким — это как раз и есть сигнал к тому, что организму пора спать. Он очень устал и ищет дополнительный источник глюкозы для дальнейшего бодрствования. Самое время уложить себя в постель. Даже если уснуть сразу не выйдет, постепенно организм привыкнет к новому режиму и в итоге скажет спасибо здоровьем и свежестью с утра.

Кортизол вырабатывается под утро, в 6-7 часов. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Что делать с бессонницей?

Может быть, можно чем-то помочь?! Конечно! Даже при самой ярой бессоннице системность и режимность без медикаментозной коррекции уже способствует настройке и восстановлению циркадных ритмов.

1. Полная темнота — главное правило полезного сна и качественной выработки мелатонина.

Бессонница. Бессонница: причины, симптомы, профилактика

2. Тренировки и физическая нагрузка днем. При поздних занятиях сердечно-сосудистая система сильно нагружается, температура тела повышается, выработка мелатонина уменьшается. А вот уровень дофамина и кортизола, наоборот, растет, что приводит к тому, что вы просто не сможете вовремя заснуть.

3. Температура в комнате. Спать желательно в прохладном и проветриваемом помещении. Организму нужен качественный кислород для системы детоксикации.

4. Режим сна. Чтобы циркадные ритмы были в норме, старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Лучше всего ложиться спать до 22.00-23.00, а просыпаться в 6-7 часов утра.

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