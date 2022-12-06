Кому нельзя быть донором крови и почему? Объясняет врач

После некоторых заболеваний стать донором нельзя уже никогда.

Существует множество ситуаций, когда для спасения жизни пациента требуется переливание крови или ее компонентов (тромбоцитов, эритроцитарной массы или плазмы). Донором может стать практически каждый человек, достигший 18 лет и имеющий вес не менее 50 кг.

Непосредственно перед сдачей крови доноры проходят медицинский осмотр и беседуют с врачом, которому обязательно нужно сообщать о недомоганиях, приеме лекарственных препаратов, биологически активных добавок.

Противопоказания к донации могут быть временными и постоянными, не зависящими от давности заболевания и результатов лечения.

Кому никогда нельзя быть донором крови

К постоянным противопоказаниям для донорства крови и ее компонентов относят:

инфекционные заболевания (болезни, вызванные вирусом гепатита В, С, ВИЧ-инфекцией, все формы туберкулеза и др.);

злокачественные новообразования;

паразитарные заболевания;

болезни кроветворных органов и некоторые отдельные нарушения, которые вовлекают иммунный механизм;

заболевания центральной нервной системы (органические нарушения);

полное отсутствие слуха и/или речи, зрения;

заболевания органов дыхания (эмфизема, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь);

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болезни пищеварительной системы (цирроз, хронические заболевания печени, калькулезный холецистит);

мочекаменная болезнь и очаговые и диффузные заболевания почек в стадии декомпенсации;

заболевания соединительной ткани, остеомиелит;

заболевания эндокринной системы в стадии декомпенсации;

заболевания кожи, подкожной клетчатки;

заболевания системы кровообращения (гипертоническая болезнь, тромбофлебит, флебит, ишемическая болезнь сердца, миокардит, эндокардит);

I, II гр. инвалидности;

психические расстройства.

Ознакомиться с полным перечнем постоянных и временных противопоказаний можно на официальном сайте Службы крови.

Кому временно нельзя сдавать кровь

В числе временных противопоказаний — пульс более 95 и менее 55 ударов в минуту, аллергические заболевания в стадии обострения, прием некоторых лекарств и отдельные болезни.

Срок временных противопоказаний может быть разным. После приема антиагрегантов, анальгетиков и антикоагулянтов стать донором можно только через три дня, а после антибиотиков — через 14 дней.

После перенесенного гриппа и ОРВИ он составляет 30 дней, после беременности — 12 месяцев, после окончания лактации — 90 дней, после татуировок, пирсинга, операций, переливания крови и ее компонентов — 120 дней, после обострения язвы желудка — 12 месяцев с завершения острого периода.

При аллергии нужно воздержаться от донации 60 дней после исчезновения симптомов, при острых или хронических воспалительных процессах в стадии обострения — 30 дней.

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Вакцинация также относится к временным противопоказаниям к донорству. Сдавать кровь можно через 10 дней после введения инактивированных вакцин, через 30 дней после введения живых вакцин, через 120 дней — после введения иммуноглобулинов против клещевого энцефалита, гепатита В, через один год — после введения вакцины от бешенства.