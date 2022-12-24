Как выбрать живую елку, чтобы она долго стояла и вкусно пахла

Сегодня, 16:00
И у живых, и у искусственных елок есть плюсы и минусы, а потому есть сторонники и противники. Про искусственные мы вам уже рассказали, а вот живые стоит обсудить подробнее. Виктория Япрынцева рассказала, какими они бывают и на что обратить внимание при покупке.
На елочном базаре или в магазине можно встретить:
ель;
сосну;
пихту.
Ели в массовой продаже — обыкновенные, датские или канадские. Голубые можно встретить в премиум-сегменте, поскольку они стоят гораздо дороже. Ель подойдет тем, кому нужно дерево «под потолок» (или чуть ниже). Она простоит несколько дней до праздника и несколько после него. Дольше 10 дней в квартире не выдержит даже свежесрубленная ель. А выметать иголки после этого, возможно, придется не одну неделю: хвоя осыпается очень обильно. У елей ярко выраженный аромат и довольно колючие иголки. Это стоит учитывать при выборе, особенно, если елка покупается в дом с маленькими детьми.
Новогодние сосны обычно ниже елей, их высота в среднем около 1,5 метра. Но зато из-за длинной хвои сосны выглядят более пушистыми. Иголки у них не слишком колючие и осыпаются не так быстро, как у елей. У сосен стойкий аромат и не менее стойкая липкая смола. Из-за смолы держать дерево нужно в закрытой емкости, чтобы не повредить покрытие пола.
Сосна может простоять в квартире две недели.
Пихта — низкое дерево (чуть больше метра) с относительно мягкими иголками. Высокие пихты тоже бывают, но стоят гораздо дороже обычных. Если за такой елкой ухаживать, она может простоять в квартире хоть до следующего Нового года, не осыпаясь и почти не меняя цвет. В продаже встречаются пихта Нордмана и пихта Фрайзера. Второй вид имеет более сильный и выраженный запах хвои.
Ели и пихты продаются не только срезанными, но и живыми, в горшках или кадках.
В горшках продают деревца небольших размеров. Они хорошо чувствуют себя в помещении и могут подойти для многолетнего использования.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
1. Оценить цвет хвои: он должен быть насыщенно-зеленым или изумрудным. Желтые и коричневые иголки будут у засохших деревьев.
Отправляйтесь за покупкой с утра — при хорошем освещении проще заметить изъяны.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
2. Пощупать ветки: у свежесрубленной елки они упругие, поэтому легко сгибаются при нажатии. Если ветки не гнутся, а ломаются, лучше присмотреть другое дерево.
Попробуйте раздавить несколько хвоинок: от свежесрезанного дерева вы почувствуете приятный аромат, а на руках останется маслянистый след.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
3. Проверить состояние ствола: на нем не должно быть деформаций, пятен, грибка и плесени.
Ствол должен быть не менее 6 сантиметров в обхвате. Более тонкая елка быстро засохнет и осыпется.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
4. Осмотреть место спила: оно должно быть светлым и чистым, без темной каймы.
5. Убедиться, что на стволе есть хвоя: если продавец позволит, можно несильно стукнуть стволом о землю и проверить, не осыпаются ли иголки от удара.
Покупать живое деревце лучше в конце декабря, чтобы в новогоднюю ночь елочка была максимально ароматной и пушистой.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Здесь тоже важен визуальный осмотр, нужно проверить:
состояние хвои (по тем же правилам, что и у срезанной елки);
состояние ствола;
состояние корней: их видно на дне горшка. Корни могут быть белыми или слегка желтоватыми;
состояние грунта: он не должен быть слишком сухим, корни дерева должны быть влажными.
К сожалению, хвойные растения нельзя «оживить» при помощи воды.Виктория ЯпрынцеваОрганизатор мероприятий
Успешно выбранная елка при соблюдении правил хранения простоит все новогодние праздники.
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