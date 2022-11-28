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Сегодня, 16:00

Как понять, что пора обратиться к психологу? 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Светлана Бутова
Аничка Ибадова
Психолог
Фото Freepik
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Своевременная помощь специалиста позволит избежать более серьезных проблем.
Не всегда получается решить какой-либо конфликт с окружающими или договориться с самим собой. В некоторых случаях требуется консультация психолога. Разбираемся, когда без сторонней помощи не обойтись.
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Частые болезни

Зачастую начало заболеваний связано со стрессовым напряжением, эмоциональными переживаниями. Например, синдром раздраженного кишечника.

Недуг можно отнести к соматоформным расстройствам. В их основе — физические симптомы. Человек испытывает реальную боль или недомогание. Но при этом, как правило, никаких нарушений в ходе обследования не выявляется.

Плохое самочувствие. Фото Freepik
Фото Freepik

Бессонница и другие нарушения сна

Зачастую качество сна страдает из-за проблем с питанием или наличия каких-либо заболеваний. Но иногда не дает уснуть круговорот мыслей. Тревожное внутреннее состояние настолько беспокоит, что это сказывается на процессе сна. Утром человек не чувствует себя отдохнувшим и бодрым.

Напряженные отношения с окружающими

«Обратите внимание на атмосферу в семье. Как реагируют на вас близкие? Умеете ли вы говорить с ними о том, что чувствуете? Если постоянно попадаете в ситуации, которые печально для вас заканчиваются, стоит проконсультироваться с психологом. Например, начальники на разных работах оказываются тиранами или же друзья часто предают вас».
Ибадова Аничка
Психолог
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Внутренняя неуверенность и страхи

Тем, кто хочет расти и развиваться, но испытывает страх получения нового опыта, также не стоит отказываться от консультации. ??Признать, что существует проблема, которая требует решения, — это уже большой шаг вперед.

«Я за то, чтобы желание пользоваться услугами психолога стало нормой в нашем мире. Регулярная психогигиена может решить проблему на этапе ее зарождения. Это позволит избежать более серьезных ситуаций как с физическим здоровьем, так и с психическим».
Ибадова Аничка
Психолог
Здоровье
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