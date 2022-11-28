Как понять, что пора обратиться к психологу? 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Сегодня, 16:00
Зачастую начало заболеваний связано со стрессовым напряжением, эмоциональными переживаниями. Например, синдром раздраженного кишечника.
Недуг можно отнести к соматоформным расстройствам. В их основе — физические симптомы. Человек испытывает реальную боль или недомогание. Но при этом, как правило, никаких нарушений в ходе обследования не выявляется.
Зачастую качество сна страдает из-за проблем с питанием или наличия каких-либо заболеваний. Но иногда не дает уснуть круговорот мыслей. Тревожное внутреннее состояние настолько беспокоит, что это сказывается на процессе сна. Утром человек не чувствует себя отдохнувшим и бодрым.
Тем, кто хочет расти и развиваться, но испытывает страх получения нового опыта, также не стоит отказываться от консультации. ??Признать, что существует проблема, которая требует решения, — это уже большой шаг вперед.
«Я за то, чтобы желание пользоваться услугами психолога стало нормой в нашем мире. Регулярная психогигиена может решить проблему на этапе ее зарождения. Это позволит избежать более серьезных ситуаций как с физическим здоровьем, так и с психическим».Ибадова АничкаПсихолог