Как понять, что пора обратиться к психологу? 4 признака, на которые стоит обратить внимание

Своевременная помощь специалиста позволит избежать более серьезных проблем.

Не всегда получается решить какой-либо конфликт с окружающими или договориться с самим собой. В некоторых случаях требуется консультация психолога. Разбираемся, когда без сторонней помощи не обойтись.

Зачастую начало заболеваний связано со стрессовым напряжением, эмоциональными переживаниями. Например, синдром раздраженного кишечника.

Недуг можно отнести к соматоформным расстройствам. В их основе — физические симптомы. Человек испытывает реальную боль или недомогание. Но при этом, как правило, никаких нарушений в ходе обследования не выявляется.

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Бессонница и другие нарушения сна

Зачастую качество сна страдает из-за проблем с питанием или наличия каких-либо заболеваний. Но иногда не дает уснуть круговорот мыслей. Тревожное внутреннее состояние настолько беспокоит, что это сказывается на процессе сна. Утром человек не чувствует себя отдохнувшим и бодрым.

Напряженные отношения с окружающими

Внутренняя неуверенность и страхи

Тем, кто хочет расти и развиваться, но испытывает страх получения нового опыта, также не стоит отказываться от консультации. ??Признать, что существует проблема, которая требует решения, — это уже большой шаг вперед.