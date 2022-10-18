Кому нужно есть творог? Мнение экспертов

В каких случаях творог необходим и как его есть, чтобы получить максимум пользы, знают врач и автор блога о здоровом образе жизни Андрей Егоров и создатели популярного видеоканала «Польза и вред» .

Как появился творог?

Способов хранения в древние времена существовало не так много, и они были не настолько длительными, как сейчас. Поэтому можно сказать, что некоторые виды продуктов появились волею случая. Так, молоко, простоявшее какое-то время в теплом и темном месте не портилось, а разделялось на жидкость и массу, которой и являлся творог. Как и кто конкретно придумал использовать его в пищу, точно неизвестно, но существует мнение, что традиция пошла от древних римлян и жителей Месопотамии.

На Руси творог именовали мягким сыром, а все изделия с ним — сырными.

Творог, яйца и мед. Фото Global Look Press

Каким бывает творог?

Творог можно разделить по жирности и консистенции, последняя зависит от методов приготовления. Согласно ГОСТу существует четыре вида:

жирный — свыше 19%;

классический — 9%;

нежирный — 5%;

обезжиренный — не более 1%.

Также творог может отличаться по структуре:

мягкий;

простой;

зерненый.

Внешний вид на питательные качества творога никак не влияет. Мягкая консистенция подойдет детям и пожилым людям, а также для приготовления отдельных блюд. Добиться ее можно, измельчив творог до однородной консистенции в блендере.

Получение творога

Творог получают путем добавления закваски в нормализованное пастеризованное молоко, которое выдерживают при температуре 28-30°С. Процесс образования творога начинается приблизительно спустя восемь часов, называют его створаживанием. Отделившуюся сыворотку сливают, а получившуюся массу отжимают — это и есть творог. Далее готовый продукт фасуют.

Творог из сырого цельного молока будет богат витаминами. Именно поэтому домашний творог несколько полезнее, но и имеет более короткий срок годности.

Из чего состоит творог?

Одним из самых важных элементов в составе творога является белок, выполняющий ряд функций:

регенерация клеток и тканей;

построение костной и мышечной систем;

синтез иммунных клеток и гормонов и др.

Особая кислотная среда данного продукта является питательной для нашей микрофлоры и позволяет важным элементам осуществлять свою работу длительное время. Множество полезных веществ, витаминов и микроэлементов, входящих в состав творога, помогают организму функционировать правильно.

Творог содержит:

витамины группы В, А, Е, Р, фолиевую кислоту;

микроэлементы — кальций, фтор, железо, натрий, фосфор, цинк, магний, медь.

Антиоксидантный эффект, борьбу с окислительными процессами и старением осуществляют витамин А (ретинол) и Е (токоферол). Они стабилизируют жиры в мембранах и защищают клетки от свободных радикалов. Ретинол также способствует поддержанию остроты зрения.

Незаменимая (не синтезируется в организме человека) аминокислота метионин, содержащаяся в твороге, выполняет гепапротекторную функцию и активирует действие гормонов и витаминов.

Помимо этого, употребление творога благодаря содержанию холина (витамин В4), осуществляющего передачу всех нервных импульсов, оказывает антидепрессивный эффект и улучшает настроение.

Творог. Фото Global Look Press

Творог при ожирении

Творог весьма ценный продукт для людей с избыточным весом, который поможет от него избавиться. Главным его плюсом является низкая калорийность. Норма потребления творога в сутки для женщин составляет не более 200 граммов, для мужчин — не более 300.

По словам врача Андрея Егорова, оптимальный вариант для тех, кто хочет похудеть, — жирный творог плюс жирная сметана (разумеется, дневная калорийность рациона при этом должна иметь небольшой дефицит). Такое сочетание содержит мизер углеводов и больше питательных веществ, чем просто творог, оно вкуснее и приятнее.

Жир — это энергия. Жирный творог со сметаной препятствуют быстрому подъему инсулина. Всплеска глюкозы не происходит, а значит, и не будет такого же резкого падения. Благодаря этому чувство насыщения сохраняется дольше и постепенно улучшается чувствительность к инсулину.

При большой массе человек начинает худеть при малейшем дефиците калорий. Чем вес больше, тем легче его убрать.

Однако обезжиренный творог в этом не лучший помощник. Будет не сытно и не вкусно. А при не гибком метаболизме, который работает на глюкозе, не используя запасы собственного жира, употребление творога с низким процентом жирности еще и приведет к очередному скачку инсулина и глюкозы. Как только эти показатели упадут, а это случится довольно быстро, снова захочется есть, будет постоянное состояние голода и стресса. А гормон кортизол, выделяемый при стрессе, препятствует процессу похудения.

Творог при сахарном диабете

Больные сахарным диабетом могут есть творог без опаски. Он обладает гликемическим индексом, который равен 25-30 единицам. Это ниже, чем у:

кукурузы;

моркови;

макарон.

Более того, диабетикам рекомендуется включать творог в ежедневный рацион, хотя бы 100-200 граммов. Творог поможет в этом случае:

улучшить жировой обмен;

нормализовать работу печени;

избавит от жировых отложений в печени;

ускорит процессы регенерации.

Молочные продукты. Фото Global Look Press

Творог для восстановления после травм

При травмах позвоночника и переломах конечностей врачи рекомендуют особое лечебное питание из продуктов, которые помогают восстановлению костей, суставов и хрящевых тканей. В их числе и творог.

Дело в том, что белок, который в обилии содержится в твороге, является строительным материалом для нашего организма. Его количество в твороге сравнимо с количеством белка в куриных яйцах, мясе или рыбе.

Ускоряют восстановление и другие элементы в составе творога:

Благодаря такому сочетанию все эти вещества успешно всасываются в тонкой кишке, не разрушаясь, и способствуют укреплению костей.

Может ли творог заменить протеиновый коктейль?

Людям, которые ведут активный образ жизни, постоянно занимаются спортом и прибегают к использованию спортивного питания, по мнению врача Андрея Егорова, будет полезен обезжиренный творог с добавлением меда и сухофруктов. Такое сочетание для спортсменов, имеющих низкий процент жира, способно в некотором роде стать аналогом протеинового коктейля. В нем имеется достаточное количество натурального белка для построения мышц и сахаров, обеспечивающих краткосрочным всплеском энергии, необходимых для тренировки или восстановления после нее.

Также в составе творога присутствует казеин. Он не только снабжает организм набором важных аминокислот, но и длительное время усваивается в кишечнике, обеспечивая продолжительное чувство сытости.

Творог в период беременности и лактации

Употребление творога во время беременности необходимо и способствует:

налаживанию микрофлоры и избавлению от проблем с пищеварением;

снижению риска аллергий у будущего малыша;

обеспечивает необходимым количеством белков, жиров, витаминов и микроэлементов для формирования и развития плода, а также здоровья будущей мамы.

Добавив не более двухсот граммов творога средней жирности два-три раза в неделю на обед или ужин, можно в сочетании с нежирным кефиром, вы закроете свои биологические потребности. Увлекаться творогом также не стоит, белок сильно нагружает почки, которые у беременных и без того работают за двоих.

В период лактации также будет полезен полужирный творог. Его можно употреблять с первого месяца, но только в случае, если он не содержит добавок. Чтобы параллельно восстановить форму после родов и избавиться от лишнего веса, можно выбрать жирность не более 5%.

Нежный творог. Фото Global Look Press

Можно ли творог пожилым?

Чем старше мы становимся, тем бережнее стоит относиться к своему организму. Ежедневное употребление 100-150 граммов творога в утренние часы поможет избавиться от целого ряда проблем:

снижение плотности костной ткани, ухудшение зубной эмали;

нарушение микробиома и работы ЖКТ;

воспалительные процессы;

снижение иммунитета;

ослабление мышц;

снижение выработки тестостерона у мужчин;

ухудшение качества кожи.

Регулярное употребление творога поможет замедлить процессы старения. Количества белка, содержащегося в нем, будет достаточно, чтобы поддерживать тонус кожи, регенерацию, процессы восстановления мышечной ткани, а значит, и усилить выработку тестостерона.

Диетологи не рекомендуют молоко людям в возрасте, поскольку оно способствует вымыванию кальция. Особенно это опасно для женщин в период менопаузы. Лучше заменить молоко на творог, который, наоборот, помогает сохранить костную ткань и эмаль зубов.

Благодаря ферментированным продуктам, таким как творог, подавляются патогенные бактерии, восстанавливается микрофлора и налаживается пищеварение, что крайне важно в зрелом возрасте.

Это, в свою очередь, улучшит иммунитет, убережет от болезнетворных вирусов и защитит от аллергических реакций.

Также употребление творога благотворно влияет на работу головного мозга и улучшает память.

Полезный творог. Фото Global Look Press

Когда от творога стоит отказаться?

Бесспорно, натуральный творог несет пользу в разной степени любому организму. Однако все же есть случаи, когда от употребления творога необходимо отказаться. Например, от продукта низкого качества:

если это не полноценный творог, а творожный продукт;

если в составе продукта вы увидите стабилизаторы и консерванты;

если продукт не соответствует сроку годности.

От качества продукта зависит ваше дальнейшее самочувствие и состояние. Не пытайтесь на нем сэкономить, лучше вовсе откажитесь. Конечно, творожный продукт стоит дешевле, чем натуральный творог, но он содержит в своем составе крайне вредные растительные масла, с помощью которых доводится до соответствия его внешний вид и пищевая ценность, а их регулярное употребление приводит к различным заболеваниям, в том числе раку.

Брать продукт со скидкой, срок годности которого вот-вот истекает, тоже не стоит. Дело в том, что по его окончании в твороге активно начнут размножаться болезнетворные бактерии, способные вызвать серьезную кишечную инфекцию. Производители способны максимально продлить срок годности, используя различные консерванты и стабилизаторы. Чем их больше, тем больше вреда вы наносите своему организму. Поэтому обращайте внимание на состав, чем он меньше и проще, тем лучше. Обязательно будут указаны молоко и закваска.

Не стоит забывать и об индивидуальных ограничениях: