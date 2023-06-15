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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:25

Кукуруза: польза и вред для организма человека

Мария Сальникова
,
Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Александра Степаненко
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Свежие початки кукурузы
Фото Global Look Press
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Вопреки устойчивой ассоциации «царицы полей» с периодом СССР, кукуруза в нашу страну попала гораздо раньше. О вкусном и полезном продукте узнали еще в 18-м веке. Родом кукуруза из Мексики, где из нее готовят разнообразные блюда. Название она получила от слова «кокорозо», означающего высокое растение. Еще одно именование кукурузы — маис.
Свежий початок кукурузы
Фото unsplash.com/@phienix_han

Отношение к кукурузе изменилось в последнее время. Консервированный продукт содержит слишком много сахара, а сладкие хлопья и палочки считаются вредными снеками. Эти факты заставляют задуматься — полезна ли кукуруза и блюда из нее. Разбираемся вместе с нутрициологом Александрой Степаненко.

Состав кукурузы

По данным Роспотребнадзора, калорийность кукурузы составляет 86 ккал на 100 г. Питательный состав такой:

Название макронутриента

Количество на 100 г

Белки

3,2 г

Жиры

1,2 г

Углеводы

19 г
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Кукуруза богата клетчаткой, калием, магнием и железом, а также витаминами А, В1, В3, В9 и С.

Польза кукурузы для организма человека

При отсутствии противопоказаний употребление кукурузы благотворно влияет на здоровье человека.

  • Клетчатка необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому употребление кукурузы оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

  • Богатый витаминный комплекс в составе кукурузы воздействует на все органы и системы: активизирует иммунитет, улучшает общее самочувствие, а также состояние кожи, волос и ногтей.

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  • Регулярное употребление продукта помогает в профилактике инфарктов и инсультов. В кукурузе содержатся калий и магний. Эти элементы необходимы для адекватной работы сердечно-сосудистой системы.

  • Железо, которое также можно найти в початках, регулирует кислородный обмен. Двояковыпуклые клетки эритроцитов доставляют кислород во все системы организма, препятствуя возникновению гипоксии.

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Вареная кукуруза на тарелке
Фото istockphoto.com/Valeriy_G

  • Кукуруза оказывает противовоспалительный и мочегонный эффект, поэтому ее рекомендуют употреблять при заболеваниях мочевыделительной системы. Например, при пиелонефрите.

  • В период беременности женщинам можно лакомиться отварной кукурузой. Клетчатка поможет наладить пищеварение, а калий — уменьшить отечность. В початках также содержится фолиевая кислота, а этот элемент необходим для нормального развития плода.

  • Людям пожилого возраста регулярное употребление кукурузы помогает предотвратить мышечную дистрофию, оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему.

Вред кукурузы для организма человека

В каких случаях стоит ограничить или вовсе отказаться от кукурузы?

  • Индивидуальная непереносимость и проявление аллергической реакции.

  • Тромбоз и варикоз — продукт влияет на свертываемость крови.

  • Заболевания органов желудочно-кишечного тракта — кукуруза может вызвать повышенное газообразование.

  • Сахарный диабет — продукт имеет высокий гликемический индекс.

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Как правильно выбрать и хранить кукурузу

При покупке свежей кукурузы на рынке или в магазине нужно внимательно осмотреть початок.

Листья должны быть зелеными и не вялыми, «усики» — свежими и слегка влажными, а зерна початков — круглыми, молочно-белыми или светло-желтыми, а также упругими на ощупь.
Александра Степаненко
Нутрициолог
Кукуруза растет в поле
Фото istockphoto.com/Thanaphong Araveeporn

При выборе вареной кукурузы в вакуумной упаковке желательно осмотреть продукт со всех сторон. Главное — чтобы не было неаппетитного узора из черной плесени.

Хранить кукурузу в початках нужно в холодильнике не больше недели.

Прежде чем поместить початки в холодильник, мыть их не нужно. Иначе сократится срок хранения. Глубокая заморозка сохранит кукурузу свежей на срок до 1,5 года. Однако перед отправкой в морозилку нужна дополнительная обработка.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Применение кукурузы в кулинарии

Самый простой способ приготовить кукурузу — сварить ее, слегка подсолить, по желанию смазать сливочным маслом и съесть еще горячей. Кукуруза хорошо сочетается с овощами, мясом и бобовыми. Зерна можно добавлять в супы-пюре, оладьи, гарниры и салаты.

Запеченная кукуруза в фольге в духовке

В 100 г запеченной кукурузы 130,3 ккал, 3,14 г белков, 7,26 г жиров, 13,29 г углеводов. Лучше использовать молодые початки небольшого размера.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Ингредиенты:

  • кукуруза в початках свежая 2 шт.;

  • масло сливочное 40 г;

  • чеснок 4 зубчика;

  • петрушка свежая 3 веточки;

  • перец черный молотый 1 щепотка;

  • соль по вкусу.

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Запеченная кукуруза с маслом
Фото istockphoto.com/vikif

Способ приготовления:

  1. Очистите початки кукурузы от листьев и волосков.

  2. Пропустите через пресс чеснок, мелко нарежьте петрушку.

  3. В миске смешайте 40 г мягкого сливочного масла, чеснок, зелень, соль и перец.

  4. Нанесите смесь на початки и оберните каждый фольгой. Важно, чтобы кукуруза была полностью покрыта фольгой, иначе масло вытечет.

  5. Запекайте початки при 180 градусах в течение 40 минут. Если кукуруза старая, время приготовления лучше увеличить до часа.

Летний салат с кукурузой

В 100 г такого салата 72,35 ккал, 3,15 г белков, 2,9 г жиров, 8,45 г углеводов.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Ингредиенты:

  • картофель молодой 150 г;

  • кукуруза в початках свежая 2 шт.;

  • помидоры 140 г;

  • огурцы 110 г;

  • сметана 110 г;

  • яйца куриные 2 шт.;

  • лук зеленый 40 г;

  • соль 2 щепотки;

  • смесь перцев 1 щепотка.

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Салат с кукурузой
Фото istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

  1. Огурцы и помидоры нарежьте ломтиками среднего размера и переложите в глубокую чашу.

  2. С отварной кукурузы срежьте зерна, добавьте их к помидорам.

  3. Отварные яйца и картофель очистите и измельчите, добавьте в салат.

  4. Заправьте салат сметаной, посолите, приправьте смесью перцев и хорошо перемешайте.

  5. Посыпьте нашинкованным зеленым луком и подавайте.

Интересные факты о кукурузе

  • Наиболее привычна нам кукуруза желтого цвета. На самом деле оттенки початков могут быть разными: фиолетовыми, красными, оранжевыми, черными и даже разноцветными.

  • Кукурузный початок содержит около одной тысячи семян. При этом точное значение всегда четное.

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Черная и красная кукуруза
Фото istockphoto.com/robertcicchetti

  • Попкорн, который делают из кукурузы, появился около пяти тысяч лет назад. Лакомство готовили еще индейцы, обжаривая зерна кукурузы на огне.

Польза и вред
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