Кукуруза: польза и вред для организма человека

Вопреки устойчивой ассоциации «царицы полей» с периодом СССР, кукуруза в нашу страну попала гораздо раньше. О вкусном и полезном продукте узнали еще в 18-м веке. Родом кукуруза из Мексики, где из нее готовят разнообразные блюда. Название она получила от слова «кокорозо», означающего высокое растение. Еще одно именование кукурузы — маис.

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Отношение к кукурузе изменилось в последнее время. Консервированный продукт содержит слишком много сахара, а сладкие хлопья и палочки считаются вредными снеками. Эти факты заставляют задуматься — полезна ли кукуруза и блюда из нее. Разбираемся вместе с нутрициологом Александрой Степаненко.

Состав кукурузы

По данным Роспотребнадзора, калорийность кукурузы составляет 86 ккал на 100 г. Питательный состав такой:

Название макронутриента Количество на 100 г Белки 3,2 г Жиры 1,2 г Углеводы 19 г

Кукуруза богата клетчаткой, калием, магнием и железом, а также витаминами А, В1, В3, В9 и С.

Польза кукурузы для организма человека

При отсутствии противопоказаний употребление кукурузы благотворно влияет на здоровье человека.

Клетчатка необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому употребление кукурузы оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

Богатый витаминный комплекс в составе кукурузы воздействует на все органы и системы: активизирует иммунитет, улучшает общее самочувствие, а также состояние кожи, волос и ногтей.

Регулярное употребление продукта помогает в профилактике инфарктов и инсультов. В кукурузе содержатся калий и магний. Эти элементы необходимы для адекватной работы сердечно-сосудистой системы.

Железо, которое также можно найти в початках, регулирует кислородный обмен. Двояковыпуклые клетки эритроцитов доставляют кислород во все системы организма, препятствуя возникновению гипоксии.

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Фото istockphoto.com/Valeriy_G

Кукуруза оказывает противовоспалительный и мочегонный эффект, поэтому ее рекомендуют употреблять при заболеваниях мочевыделительной системы. Например, при пиелонефрите.

В период беременности женщинам можно лакомиться отварной кукурузой. Клетчатка поможет наладить пищеварение, а калий — уменьшить отечность. В початках также содержится фолиевая кислота, а этот элемент необходим для нормального развития плода.

Людям пожилого возраста регулярное употребление кукурузы помогает предотвратить мышечную дистрофию, оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему.

Вред кукурузы для организма человека

В каких случаях стоит ограничить или вовсе отказаться от кукурузы?

Индивидуальная непереносимость и проявление аллергической реакции.

Тромбоз и варикоз — продукт влияет на свертываемость крови.

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта — кукуруза может вызвать повышенное газообразование.

Сахарный диабет — продукт имеет высокий гликемический индекс.

Как правильно выбрать и хранить кукурузу

При покупке свежей кукурузы на рынке или в магазине нужно внимательно осмотреть початок.

Фото istockphoto.com/Thanaphong Araveeporn

При выборе вареной кукурузы в вакуумной упаковке желательно осмотреть продукт со всех сторон. Главное — чтобы не было неаппетитного узора из черной плесени.

Хранить кукурузу в початках нужно в холодильнике не больше недели.

Применение кукурузы в кулинарии

Самый простой способ приготовить кукурузу — сварить ее, слегка подсолить, по желанию смазать сливочным маслом и съесть еще горячей. Кукуруза хорошо сочетается с овощами, мясом и бобовыми. Зерна можно добавлять в супы-пюре, оладьи, гарниры и салаты.

Запеченная кукуруза в фольге в духовке

Ингредиенты:

кукуруза в початках свежая — 2 шт.;

масло сливочное — 40 г;

чеснок — 4 зубчика;

петрушка свежая — 3 веточки;

перец черный молотый — 1 щепотка;

соль — по вкусу.

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Фото istockphoto.com/vikif

Способ приготовления:

Очистите початки кукурузы от листьев и волосков. Пропустите через пресс чеснок, мелко нарежьте петрушку. В миске смешайте 40 г мягкого сливочного масла, чеснок, зелень, соль и перец. Нанесите смесь на початки и оберните каждый фольгой. Важно, чтобы кукуруза была полностью покрыта фольгой, иначе масло вытечет. Запекайте початки при 180 градусах в течение 40 минут. Если кукуруза старая, время приготовления лучше увеличить до часа.

Летний салат с кукурузой

Ингредиенты:

картофель молодой — 150 г;

кукуруза в початках свежая — 2 шт.;

помидоры — 140 г;

огурцы — 110 г;

сметана — 110 г;

яйца куриные — 2 шт.;

лук зеленый — 40 г;

соль — 2 щепотки;

смесь перцев — 1 щепотка.

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Фото istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

Огурцы и помидоры нарежьте ломтиками среднего размера и переложите в глубокую чашу. С отварной кукурузы срежьте зерна, добавьте их к помидорам. Отварные яйца и картофель очистите и измельчите, добавьте в салат. Заправьте салат сметаной, посолите, приправьте смесью перцев и хорошо перемешайте. Посыпьте нашинкованным зеленым луком и подавайте.

Интересные факты о кукурузе

Наиболее привычна нам кукуруза желтого цвета. На самом деле оттенки початков могут быть разными: фиолетовыми, красными, оранжевыми, черными и даже разноцветными.

Кукурузный початок содержит около одной тысячи семян. При этом точное значение всегда четное.

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Фото istockphoto.com/robertcicchetti

Попкорн, который делают из кукурузы, появился около пяти тысяч лет назад. Лакомство готовили еще индейцы, обжаривая зерна кукурузы на огне.

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