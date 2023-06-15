Кукуруза: польза и вред для организма человека

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Отношение к кукурузе изменилось в последнее время. Консервированный продукт содержит слишком много сахара, а сладкие хлопья и палочки считаются вредными снеками. Эти факты заставляют задуматься — полезна ли кукуруза и блюда из нее. Разбираемся вместе с нутрициологом Александрой Степаненко.
По данным Роспотребнадзора, калорийность кукурузы составляет 86 ккал на 100 г. Питательный состав такой:
|
Название макронутриента
|
Количество на 100 г
|
Белки
|
3,2 г
|
Жиры
|
1,2 г
|
Углеводы
|
19 г
Кукуруза богата клетчаткой, калием, магнием и железом, а также витаминами А, В1, В3, В9 и С.
При отсутствии противопоказаний употребление кукурузы благотворно влияет на здоровье человека.
Клетчатка необходима для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому употребление кукурузы оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.
Богатый витаминный комплекс в составе кукурузы воздействует на все органы и системы: активизирует иммунитет, улучшает общее самочувствие, а также состояние кожи, волос и ногтей.
Регулярное употребление продукта помогает в профилактике инфарктов и инсультов. В кукурузе содержатся калий и магний. Эти элементы необходимы для адекватной работы сердечно-сосудистой системы.
Железо, которое также можно найти в початках, регулирует кислородный обмен. Двояковыпуклые клетки эритроцитов доставляют кислород во все системы организма, препятствуя возникновению гипоксии.
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Кукуруза оказывает противовоспалительный и мочегонный эффект, поэтому ее рекомендуют употреблять при заболеваниях мочевыделительной системы. Например, при пиелонефрите.
В период беременности женщинам можно лакомиться отварной кукурузой. Клетчатка поможет наладить пищеварение, а калий — уменьшить отечность. В початках также содержится фолиевая кислота, а этот элемент необходим для нормального развития плода.
Людям пожилого возраста регулярное употребление кукурузы помогает предотвратить мышечную дистрофию, оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему.
В каких случаях стоит ограничить или вовсе отказаться от кукурузы?
Индивидуальная непереносимость и проявление аллергической реакции.
Тромбоз и варикоз — продукт влияет на свертываемость крови.
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта — кукуруза может вызвать повышенное газообразование.
Сахарный диабет — продукт имеет высокий гликемический индекс.
При покупке свежей кукурузы на рынке или в магазине нужно внимательно осмотреть початок.
При выборе вареной кукурузы в вакуумной упаковке желательно осмотреть продукт со всех сторон. Главное — чтобы не было неаппетитного узора из черной плесени.
Хранить кукурузу в початках нужно в холодильнике не больше недели.
Прежде чем поместить початки в холодильник, мыть их не нужно. Иначе сократится срок хранения. Глубокая заморозка сохранит кукурузу свежей на срок до 1,5 года. Однако перед отправкой в морозилку нужна дополнительная обработка.Александра СтепаненкоНутрициолог
Самый простой способ приготовить кукурузу — сварить ее, слегка подсолить, по желанию смазать сливочным маслом и съесть еще горячей. Кукуруза хорошо сочетается с овощами, мясом и бобовыми. Зерна можно добавлять в супы-пюре, оладьи, гарниры и салаты.
В 100 г запеченной кукурузы 130,3 ккал, 3,14 г белков, 7,26 г жиров, 13,29 г углеводов. Лучше использовать молодые початки небольшого размера.Александра СтепаненкоНутрициолог
Ингредиенты:
кукуруза в початках свежая — 2 шт.;
масло сливочное — 40 г;
чеснок — 4 зубчика;
петрушка свежая — 3 веточки;
перец черный молотый — 1 щепотка;
соль — по вкусу.
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Способ приготовления:
Очистите початки кукурузы от листьев и волосков.
Пропустите через пресс чеснок, мелко нарежьте петрушку.
В миске смешайте 40 г мягкого сливочного масла, чеснок, зелень, соль и перец.
Нанесите смесь на початки и оберните каждый фольгой. Важно, чтобы кукуруза была полностью покрыта фольгой, иначе масло вытечет.
Запекайте початки при 180 градусах в течение 40 минут. Если кукуруза старая, время приготовления лучше увеличить до часа.
В 100 г такого салата 72,35 ккал, 3,15 г белков, 2,9 г жиров, 8,45 г углеводов.Александра СтепаненкоНутрициолог
Ингредиенты:
картофель молодой — 150 г;
кукуруза в початках свежая — 2 шт.;
помидоры — 140 г;
огурцы — 110 г;
сметана — 110 г;
яйца куриные — 2 шт.;
лук зеленый — 40 г;
соль — 2 щепотки;
смесь перцев — 1 щепотка.
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Способ приготовления:
Огурцы и помидоры нарежьте ломтиками среднего размера и переложите в глубокую чашу.
С отварной кукурузы срежьте зерна, добавьте их к помидорам.
Отварные яйца и картофель очистите и измельчите, добавьте в салат.
Заправьте салат сметаной, посолите, приправьте смесью перцев и хорошо перемешайте.
Посыпьте нашинкованным зеленым луком и подавайте.
Наиболее привычна нам кукуруза желтого цвета. На самом деле оттенки початков могут быть разными: фиолетовыми, красными, оранжевыми, черными и даже разноцветными.
Кукурузный початок содержит около одной тысячи семян. При этом точное значение всегда четное.
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Попкорн, который делают из кукурузы, появился около пяти тысяч лет назад. Лакомство готовили еще индейцы, обжаривая зерна кукурузы на огне.
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