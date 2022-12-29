Мандарины: польза и вред для организма человека

Как выбрать, хранить и сколько можно съесть, чтобы не навредить организму.

Родиной мандаринов являются Китай и Вьетнам. Там фрукт считается символом власти (с китайского переводится как «крупный чиновник»). В нашей же стране этот цитрус прочно ассоциируется с Новым годом. Ароматы ели и мандаринов — главные предвестники зимних праздников.

Существует много видов этого цитрусового продукта, самые распространенные на нашей территории — мандарины из Абхазии, марокканские и из стран Ближнего Востока. Главное различие — в размерах и сладости фрукта.

Польза мандаринов

Белки 0,8 грамма Жиры 0,2 грамма Углеводы 7,5-10 грамм Калорийность 35-40 килокалорий

Пищевая ценность мандарина на 100 грамм.

Также в 100 граммах мандарина, по данным Департамента сельского хозяйства США, содержится:

— клетчатки: 1-2 грамма;

— витамина C: 30% от дневной нормы;

— витамина А: 3-4% от дневной нормы;

— калия: 3-4% от дневной нормы;

— витаминов группы В: 4-5% от дневной нормы.

— кобальта и молибдена: 90-140% от дневной нормы.

Мандарин содержит полезные элементы и минералы

Как и другие цитрусовые плоды, мандарины богаты витаминами, клетчаткой и полезными растительными соединениями. Их регулярное и нормированное употребление может принести пользу для здоровья человека.

В мандаринах содержатся важные для человека минералы. В больших количествах — кремний, кобальт и молибден. Все эти вещества помогают правильно функционировать многим внутренним процессам.

Мандарин — источник меди. Хоть ее там и меньше 10% от суточной нормы, это больше, чем во многих других фруктах. Медь необходима для здоровья, так как способствует производству красных кровяных телец, усвоению железа и транспортировке кислорода к тканям.

Фото Freepik/8photo

Улучшает здоровье кишечника

Клетчатка полезна для пищеварения и может встречается в растворимой и нерастворимой форме. Мандарин очень богат растворимой клетчаткой, которая формирует определенный гель в желудочно-кишечном тракте, втягивающий воду в кишечник и улучшающий все внутренние процессы.

Нерастворимая клетчатка в мандарине также есть, хоть и в меньшем количестве. Но в этом фрукте ее все равно больше, чем во многих других. Этот тип вещества проходит через кишечник не разрушаясь, но оно способствует хорошему пищеварению, а также его содержание в рационе связано со снижением риска хронических заболеваний и помогает людям при похудении.

Содержит витамин С

Все цитрусовые — прекрасный источник витамина С. Мандарин среднего размера содержит от 30% до 40% суточной нормы этого вещества. Риску дефицита аскорбиновой кислоты подвергаются люди:

— которые много курят;

— с мальабсорбцией;

— имеющие хронические заболевания.

Добавление мандарина в ежедневную диету — это отличный способ получить необходимое количество витамина С.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Аскорбиновая кислота также обладает антиоксидантными свойствами, что влияет на работу иммунных клеток в борьбе с окислительными повреждениями в организме. Также, как пишут ученые, она способствует гибели вредоносных микробов, влияет на целостность кожи и тканей.

Но нужно помнить, что лучший способ получить максимальную питательную пользу от мандарина — съесть его в сыром виде. При приготовлении большая часть питательных веществ уходит.

Содержит глюкозу

Мандарины не содержат чистый «сахар». Он представлен в виде фруктозы с волокнами, витаминами, минералами и прочими необходимыми нутриентами, способствующими ее усвоению. В последствии фруктоза превращается в глюкозу — сырье для поддержания жизнедеятельности организма.

Содержит антиоксиданты

По словам исследователей, в мандаринах много таких полезных антиоксидантов, как флавоноиды. Это вещества, которые помогают защитить организм от дисбаланса свободных радикалов, приводящих к развитию окислительных процессов в организме. Окисление способствует ускоренному старению и увеличению риска развития раковых заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Снижают тревожность

Ученые из Таиланда утверждают, что мандарины эффективно помогают снизить уровень тревожности, беспокойства и стресса. Благодаря наличию в составе витаминов группы B фрукты оказывают положительное влияние на работу нервной системы и успокаивают ее. Витамин C влияет на работу надпочечников, что сокращает синтез гормонов стресса, например такого, как кортизол.

Фото Freepik/wayhomestudio

Сколько мандаринов можно съесть

Чтобы не навредить организму, диетологи рекомендуют съедать не более трех-четырех плодов в сутки. Нельзя есть мандарины натощак, так как кислоты, содержащиеся в цитрусе, способны повредить слизистые ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

Пара мандаринов на ночь никак не повредят здоровью и фигуре из-за низкой калорийности. Косточки мандаринов съедобны, но не стоит ими увлекаться. Лучше извлекать их из цитруса перед употреблением.

Как выбрать мандарины

Перед новогодними праздниками купить мандарины можно в каждом магазине, но нужно быть осторожным. Как пишет Роспотребнадзор, брать нужно плоды с однородной кожицей, без гнили и пятен. Твердый, пересохший или мягкий плод брать не стоит.

Если мандарин тяжелый, скорее всего, он сладкий и сочный. Спелый фрукт имеет равномерную окраску, которая может варьироваться от желто-оранжевой до ярко-оранжевой. Чем более светлый оттенок имеет мандарин, тем он кислее.

Цитрусовые фрукты иногда заворачивают в бумагу для транспортировки, которую пропитывают определенным составом для предотвращения появления плесневых грибков и гнили. Коробки или иная тара, в которой хранятся или перевозятся мандарины, иногда обрабатываются антисептиком, который попадает и на сами фрукты. Поэтому такой продукт нужно тщательно вымыть под теплой водой после покупки.

Как хранить мандарины

Спелые мандарины нельзя хранить долго, максимальный срок — 6-8 дней. Но для того чтобы продержать их как можно дольше, можно натереть кожуру растительным маслом и поместить плоды в охладительную камеру или холодильник, где температура не превышает +4-6 °C. Также важна влажность, ведь если воздух будет в камере сухой, фрукт быстро засохнет. Следует поддерживать уровень относительной влажности 90-95%, чтобы минимизировать усадку плодов из-за потери воды.

Мандарины нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. Лучше разместить их в холодильнике без него или в сетке. Веточки и листочки лучше не обрывать, с ними плоды будут храниться дольше.

Несмотря на частое использование цедры мандаринов и апельсинов в различных кулинарных целях, употреблять ее в пищу все-таки не нужно. Лучше всего просто выбросить ее в компост, а потом тщательно вымыть руки. Все цитрусовые фрукты проходят обязательную обработку сернистыми соединениями (сульфитацию) перед транспортировкой. Эти соединения могут вызвать астматический эффект.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Мандарин или апельсин

Сравним два самых распространенных цитруса с точки зрения пользы для здоровья.

— Простудные заболевания — в этом случае мандарин проигрывает апельсину. В нем содержится меньше витаминов групп А, В и С.

— Сердце и печень — при лечении этих органов медики рекомендуют разнообразить меню именно мандаринами: в них содержится больше полезных веществ для работы сердечной мышцы и печени.

— Бронхит и другие заболевания дыхательной системы — в мандаринах содержится большое количество синефрина, который помогает разжижать и выводить скопившуюся слизь из бронхов и легких, а также снимает отек.

— Диабет — в химическом составе мандаринов сахара значительно больше, тут стоит отдать предпочтение апельсинам.

— С точки зрения аллергии лучше отдавать предпочтение мандаринам.

Как вывод — оба фрукта позитивно влияют на человеческий организм (в правильных дозах), но о том, какой будет более полезен, можно судить только в каждом индивидуальном случае.

Вред мандаринов

При всех положительных качествах и большом содержании полезных веществ мандарины могут нанести и урон здоровью. Например, они противопоказаны при ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях и повышенной кислотности.

Не рекомендуется употреблять мандарины при таких заболеваниях, как:

— энтерит;

— колит;

— гастрит.

Фруктовая кислота в этих фруктах может раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка. Не рекомендуется употреблять мандарины людям с сахарным диабетом. Вследствие большого содержания клетчатки мандарины могут стать причиной вздутия живота и метеоризма.

В случае переедания мандаринов могут возникать псевдоаллергические реакции. Это происходит из-за обильного содержания сахара, лимонной и аскорбиновой кислот во фрукте. У некоторых людей могут обостриться болезни желудка или в принципе заболевания ЖКТ.

С осторожностью стоит давать цитрусы детям до года или даже до трех лет. При первом введении мандаринов в рацион педиатры рекомендуют отследить реакцию организма. В случае появления симптомов аллергии (сыпь, отек рта) следует отказаться от употребления фрукта и обратиться к специалисту.