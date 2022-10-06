Меланома: опасны ли родинки на теле?

Рассказываем, что такое меланома и как она лечится.

Меланома представляет собой одну из наиболее агрессивных опухолей. Для этого заболевания характерно непредсказуемое течение, и зачастую результаты лечения оказываются неудовлетворительными.

Причины меланомы

На теле любого человека можно обнаружить родинки в виде небольших круглых точек. Другими словами — невусы. Невус — доброкачественное образование кожи, состоящее из сгруппированных клеток меланоцитов. Эти клетки вырабатывают пигмент меланин, за счет него родинка приобретает свою коричневую окраску.

Преобразование невуса в меланому, по мнению медиков, может произойти посредством ультрафиолетового излучения или механического повреждения. Единого мнения в специализированной литературе по поводу роли влияния травмы на развитие меланомы не найдено. Врачи придают особое значение химическим и термическим повреждениям невуса.

Повышение процента выживаемости непосредственно связано с диагностикой меланомы. Выявление опухоли на ранних стадиях может улучшить прогноз и предотвратить образование метастазов.

Изучение родинки. Фото Global Look Press

Лечение меланомы

Лечение меланомы, как правило, представляет собой хирургическое иссечение опухоли. В случае, если врач определяет невус с подозрительными клиническими проявлениями, принимается решение по его удалению.

Насторожить могут признаки по системе АККОРД:

- А — асимметрия невуса;

- К — края неровные;

- К — кровоточивость родинки;

- О — окрас невуса неравномерный;

- Р — размер образования;

- Д — динамика изменений.

Обращать внимание следует и на другие факторы, например локализацию родинок. Меланома может развиваться на слизистых оболочках, половых органах, под ногтями.

Меланома кожи у детей

В случае обнаружения меланомы у детей на ранних стадиях, прогноз оказывается благоприятным. Опухоль стремительно распространяется на клетки организма и может появиться в любом месте кожи.

В большинстве случаев меланома у взрослых имеет коричневый или темный оттенок. У детей она может быть более светлых тонов — желтых, розовых и белых. Ежегодно диагностируется около 400 случаев меланомы у людей в возрасте до 20 лет. В некоторых случаях недуг может поражать детский организм.

Причины меланомы у детей

Наиболее распространенные факторы, связанные с появлением меланомы в детском возрасте:

- светлая кожа;

- голубой или зеленый цвет глаз;

- светлые или рыжие волосы;

- наследственная предрасположенность;

- воздействие ультрафиолетового излучения.

Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рекомендует пристально следить, чтобы дети не получали солнечных ожогов. Меланома может развиться вследствие аккумулятивного воздействия ультрафиолета. «Ребенку достаточно получить незначительное повреждение кожи посредством солнечного воздействия пять раз и это увеличит риск развития у него меланомы в два раза», — комментирует доктор.

Удаление родинки. Фото Global Look Press

Симптомы и диагностика меланомы у детей

Ряд характерных признаков образования опухоли должен насторожить родителей и побудить их обратиться к врачу.

1. Возможно изменение цвета кожных покровов.

2. Родинка имеет необычную форму, неровные границы.

3. Невус вызывает раздражение, зуд, кровоточит.

4. Родинка объемная или ассиметричная.

Специалист может обратить внимание и на другие признаки. Врачом могут быть проведены такие методы диагностики, как:

- физикальный осмотр с составлением «паспорта» родинок;

- биопсия;

- лабораторные исследования;

- МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография;

- ПЭТ-сканирование.

Лечение меланомы у детей

Процесс лечение меланомы в детском возрасте включает:

- иммунотерапию;

- химиотерапию;

— лучевую терапию;

- хирургическое удаление.

Методы диагностики и тактика лечения могут быть определены только специалистом.

Меланома представляет собой один из наиболее агрессивных видов опухолевых образований. Тем не менее у детей наблюдается большая тенденция к выздоровлению, нежели у взрослых.