Мидии: польза и вред для организма человека

Мидии — это общее название, которое используют для членов нескольких семейств двустворчатых моллюсков из морских и пресных вод. Они имеют разную форму, но съедобные часто круглые или овальные.

Люди употребляли мидии в пищу на протяжении тысячелетий. Жители американского континента больше десяти тысяч лет назад уже ели некоторые виды мидий. Возможно, древние римляне выращивали моллюсков и использовали их не только для приготовления блюд, но и чтобы мастерить украшения.

Сегодня существует около 17 съедобных видов мидий. Некоторые из них выращиваются специально для гастрономических целей. В Россию большая часть поставок идет из следующих стран:

Китай;

Новая Зеландия;

Чили.

Пищевая ценность мидий

Пищевая ценность мидий во многом зависит от вида. Однако все без исключения богаты белком и жирными кислотами, которые характерны именно для морских организмов.

Средняя пищевая ценность мидий на 100 г продукта.

Белки 10-12 г Жиры 1,5-3 г Углеводы 3-4 г Калорийность 70-80 ккал

Также мидии являются отличным источником многих важных для человека питательных веществ, таких как:

селен;

цинк;

витамин B12;

фолиевая кислота.

Польза мидий для организма

Интересно, что влияние мидий на здоровье начали активно изучать в 1970-х годах. Ученые Новой Зеландии заметили, что коренные народы острова, рацион которых во многом состоит из мидий и других моллюсков, гораздо реже болеют некоторыми заболеваниями костей, чем другие жители страны. С тех пор эти организмы начали активно изучать.

Поддерживают работу мозга

Мидии — прекрасный источник жирных кислот Омега-3, полезных для мозга. Эти двустворчатые моллюски богаты ДКГ (докозагексаеновая кислота из класса Омега-3 жиров) и витамином B12. Это ключевые питательные вещества, которые защищают здоровье мозга и сохраняют память.

Порция мидий весом почти в 100 г содержит такое же количество ДГК, как 3-5 капсул рыбьего жира. ДГК — это единственная Омега-3, транспортируемая в мозг. Она значительно снижает скорость ухудшения работы мозга с возрастом. Многие другие микроэлементы, содержащиеся в мидиях, тоже важны для организма.

Улучшают настроение и концентрацию

В 100 г мидий содержится около четырех дневных норм витамина B12. Группа биологически активных веществ, которые относятся к этому витамину, настолько важна для здоровья мозга, что даже самый незначительный дефицит может вызвать такие симптомы, как:

плохая концентрация;

провалы в памяти;

плохое настроение;

спутанное сознание.

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Поддерживают здоровье сердца

Мидии обладают питательными веществами, которые защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот.

Эти ненасыщенные жиры снижают риск развития аномального сердцебиения. Также они уменьшают накопление холестерина, тем самым снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Содержат высококачественный белок

Мидии и другие моллюски — отличный источник легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Причем их содержание выше, чем в большинстве рыб. Белок играет важную роль в общем состоянии здоровья, наращивании мышечной массы, укреплении иммунной системы, костей и заживлении травм. В 100 г мидий — 40% дневной нормы белка для среднестатистического человека. А при похудении мидии дадут много питательных веществ без большого количества калорий.

Защищают от анемии

Мидии — отличный источник железа. В 100 г содержится около трети дневной нормы железа. Оно предотвращает наиболее распространенную форму анемии, которая вызывает у людей усталость и слабость. Особенно она распространена среди женщин, в том числе во время беременности.

Витамин B12, который содержится в мидиях, также необходим организму для производства эритроцитов.

Вред мидий для организма

Мидии — важная часть экосистемы, так как удаляют из воды многие загрязняющие вещества. Из-за этого есть мидии может быть небезопасно. Например, людям с раком, болезнями печени, диабетом, заболеваниями иммунной системы или расстройствами пищеварения следует есть мидии только после того, как они были тщательно приготовлены.

Могут содержать ртуть

Большая часть некоторых морепродуктов содержит ртуть. Это связано с метаболизмом многих подводных организмов. При покупке мидий в специализированных местах употребление до 300-400 г в неделю не будет опасным. Однако проконсультируйтесь с врачом, если вы хотите добавить мидии в рацион на постоянной основе. Особенно это касается беременных женщин, которые должны соблюдать более строгие правила в отношении диеты с морепродуктами.

Способны вызывать аллергию

Аллергические реакции на мидии и разные виды моллюсков распространены среди людей и для некоторых могут быть даже опасными для жизни. Обычно аллергия на мидий распространена и у тех, кто имеет аллергию на креветки. Симптомы проявляются достаточно резко и могут быть опасны. Проконсультируйтесь с аллергологом, если чувствуете ухудшение состояния после приема морепродуктов.

Могут провоцировать отравление

Вредными для употребления в пищу могут быть моллюски, выловленные во время так называемого красного прилива (цветение воды из-за определенных организмов). У некоторых людей это может вызвать определенный тип паралича. Также возникают желудочно-кишечные расстройства.

Если человек съел много зараженных моллюсков, может наступить кома и смерть. Однако риск такого исхода возможен только при покупке моллюсков в неспециализированных местах и у неответственных рыболовов.

Миф о мидиях

Один из самых распространенных мифов о мидиях — нельзя есть те, которые не открываются. Из-за этого примерно 70% пригодных для еды моллюсков выбрасывают каждый год.

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Это миф пришел из Великобритании. Раньше пресноводные мидии выкапывали из ила в устьях рек. Закрытые организмы не открывались, так как были мертвы и полны грязи внутри. Но это не касается тех мидий, которые производят для еды сегодня. Они растут в чистой толще воды и вылавливаются в молодом возрасте. Также сегодня они выращиваются с разной скоростью. Поэтому если они не открываются, скорее всего, это происходит либо из-за того, что они не приготовлены, либо из-за того, что белок приготовился слишком быстро.

Мидии в медицине

Профилактика йододефицита

Для тех, кто не живет у моря и при этом не любит салат из морской капусты, важно употреблять достаточное количество йода.

Диетическое питание

Морепродукты и рыба менее калорийны, чем мясо. Поэтому мидии можно включать в рацион тем, кому предписан дефицит калорий. Правда, для диетического питания мидии нужно правильно готовить. Например, популярные соусы, с которыми мидии подают в ресторанах, обычно жирные и тяжелые.

Вкусные блюда с мидиями

Сырный суп с мидиями

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

варено-мороженые мидии — 300 г;

сливки жирностью 20% — 250 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

зеленый лук — 1/2 шт.;

вода — 2,5 л;

соль, приправы — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/OKrasyuk

Способ приготовления:

Поставить кастрюлю с водой на огонь. Порезать на небольшие кусочки сыр, опустить в воду, помешать, чтобы сыр начал плавиться. Помыть, почистить и порезать кубиками картофель. После закипания воды опустить в нее картофель. Разогреть на сковороде столовую ложку масла. Мелко нарезать лук и морковь, обжарить в масле. Варить суп до готовности картофеля. Добавить в суп зажарку и сливки. Измельчить суп до состояния пюре с помощью блендера. Разогреть на сковороде оставшееся масло. Обжарить в масле промытые и просушенные мидии примерно пять минут. Разлить суп по тарелкам, добавить мидии.

Салат из овощей с мидиями

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

салат айсберг — 2-3 листа;

мидии — 100 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

лимонный сок (можно заменить бальзамическим уксусом) — 1 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/

Способ приготовления:

Помыть, просушить овощи. Нарезать огурец, помидор и перец любым удобным способом. Промыть салатные листья, порвать их руками, выложить в салатник. Отварить и остудить мидии. Выложить в салатник нарезанные овощи и мидии. Смешать масло с лимонным соком. Равномерно распределить заправку по ингредиентам, осторожно перемешать. При необходимости посолить и добавить другие приправы.

Как выбрать мидии

При покупке мидий обратите внимание: раковина должна быть закрыта, а поверхность моллюсков должна быть гладкой и не иметь грязи и больших трещин. Если есть возможность, попробуйте взять мидию в руку и немного потрясти. Раковина не должна издавать никаких лишних звуков.

Качественные мидии выглядят немного мокрыми и «пахнут океаном», то есть имеют немного соленый запах. Если они пахнут странно или многие из них кажутся уже открытыми либо открываются слишком легко, покупать такие не стоит.

Если вы переживаете о качестве мидий, попросите у сотрудников рыбного прилавка или магазина документы или другие данные о продукте. При покупке в супермаркете обратите внимание на то, чтобы мидии были влажными и находились на ледяной подушке. Хорошие торговцы будут также часто опрыскивать раковины и поворачивать их.

Как хранить мидии

После покупки мидии можно оставить в холодильнике на срок до 48 часов перед их приготовлением или употреблением.

Популярные вопросы

Сколько можно съесть мидий в день

Переедать не стоит. Обычно достаточно 200-250 г в день.

Можно ли есть мидии для похудения

Мидии низкокалорийны и питательны, поэтому они часто входят в состав различных диет.

Сколько по времени нужно варить мидии

Время готовки зависит от типа мидий.

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