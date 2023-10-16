Мидии: польза и вред для организма человека

Мидии — это общее название, которое используют для членов нескольких семейств двустворчатых моллюсков из морских и пресных вод. Они имеют разную форму, но съедобные часто круглые или овальные.
Люди употребляли мидии в пищу на протяжении тысячелетий. Жители американского континента больше десяти тысяч лет назад уже ели некоторые виды мидий. Возможно, древние римляне выращивали моллюсков и использовали их не только для приготовления блюд, но и чтобы мастерить украшения.
Сегодня существует около 17 съедобных видов мидий. Некоторые из них выращиваются специально для гастрономических целей. В Россию большая часть поставок идет из следующих стран:
Пищевая ценность мидий во многом зависит от вида. Однако все без исключения богаты белком и жирными кислотами, которые характерны именно для морских организмов.
Средняя пищевая ценность мидий на 100 г продукта.
|
Белки
|
10-12 г
|
Жиры
|
1,5-3 г
|
Углеводы
|
3-4 г
|
Калорийность
|
70-80 ккал
Также мидии являются отличным источником многих важных для человека питательных веществ, таких как:
Интересно, что влияние мидий на здоровье начали активно изучать в 1970-х годах. Ученые Новой Зеландии заметили, что коренные народы острова, рацион которых во многом состоит из мидий и других моллюсков, гораздо реже болеют некоторыми заболеваниями костей, чем другие жители страны. С тех пор эти организмы начали активно изучать.
Мидии — прекрасный источник жирных кислот Омега-3, полезных для мозга. Эти двустворчатые моллюски богаты ДКГ (докозагексаеновая кислота из класса Омега-3 жиров) и витамином B12. Это ключевые питательные вещества, которые защищают здоровье мозга и сохраняют память.
Порция мидий весом почти в 100 г содержит такое же количество ДГК, как 3-5 капсул рыбьего жира. ДГК — это единственная Омега-3, транспортируемая в мозг. Она значительно снижает скорость ухудшения работы мозга с возрастом. Многие другие микроэлементы, содержащиеся в мидиях, тоже важны для организма.
В 100 г мидий содержится около четырех дневных норм витамина B12. Группа биологически активных веществ, которые относятся к этому витамину, настолько важна для здоровья мозга, что даже самый незначительный дефицит может вызвать такие симптомы, как:
Мидии обладают питательными веществами, которые защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот.
Эти ненасыщенные жиры снижают риск развития аномального сердцебиения. Также они уменьшают накопление холестерина, тем самым снижая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Мидии и другие моллюски — отличный источник легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Причем их содержание выше, чем в большинстве рыб. Белок играет важную роль в общем состоянии здоровья, наращивании мышечной массы, укреплении иммунной системы, костей и заживлении травм. В 100 г мидий — 40% дневной нормы белка для среднестатистического человека. А при похудении мидии дадут много питательных веществ без большого количества калорий.
Мидии — отличный источник железа. В 100 г содержится около трети дневной нормы железа. Оно предотвращает наиболее распространенную форму анемии, которая вызывает у людей усталость и слабость. Особенно она распространена среди женщин, в том числе во время беременности.
Витамин B12, который содержится в мидиях, также необходим организму для производства эритроцитов.
Для беременных женщин мидии полезны еще и потому, что ненасыщенные жирные кислоты помогают сформировать нервные клетки сетчатки. Это важно для развития глаз у детей.
Мидии — важная часть экосистемы, так как удаляют из воды многие загрязняющие вещества. Из-за этого есть мидии может быть небезопасно. Например, людям с раком, болезнями печени, диабетом, заболеваниями иммунной системы или расстройствами пищеварения следует есть мидии только после того, как они были тщательно приготовлены.
Большая часть некоторых морепродуктов содержит ртуть. Это связано с метаболизмом многих подводных организмов. При покупке мидий в специализированных местах употребление до 300-400 г в неделю не будет опасным. Однако проконсультируйтесь с врачом, если вы хотите добавить мидии в рацион на постоянной основе. Особенно это касается беременных женщин, которые должны соблюдать более строгие правила в отношении диеты с морепродуктами.
Аллергические реакции на мидии и разные виды моллюсков распространены среди людей и для некоторых могут быть даже опасными для жизни. Обычно аллергия на мидий распространена и у тех, кто имеет аллергию на креветки. Симптомы проявляются достаточно резко и могут быть опасны. Проконсультируйтесь с аллергологом, если чувствуете ухудшение состояния после приема морепродуктов.
Вредными для употребления в пищу могут быть моллюски, выловленные во время так называемого красного прилива (цветение воды из-за определенных организмов). У некоторых людей это может вызвать определенный тип паралича. Также возникают желудочно-кишечные расстройства.
Если человек съел много зараженных моллюсков, может наступить кома и смерть. Однако риск такого исхода возможен только при покупке моллюсков в неспециализированных местах и у неответственных рыболовов.
Один из самых распространенных мифов о мидиях — нельзя есть те, которые не открываются. Из-за этого примерно 70% пригодных для еды моллюсков выбрасывают каждый год.
Это миф пришел из Великобритании. Раньше пресноводные мидии выкапывали из ила в устьях рек. Закрытые организмы не открывались, так как были мертвы и полны грязи внутри. Но это не касается тех мидий, которые производят для еды сегодня. Они растут в чистой толще воды и вылавливаются в молодом возрасте. Также сегодня они выращиваются с разной скоростью. Поэтому если они не открываются, скорее всего, это происходит либо из-за того, что они не приготовлены, либо из-за того, что белок приготовился слишком быстро.
Для тех, кто не живет у моря и при этом не любит салат из морской капусты, важно употреблять достаточное количество йода.
Йод необходим для функционирования щитовидной железы. Содержится он в основном в йодированной поваренной соли, рыбе, морепродуктах и морских водорослях.
Морепродукты и рыба менее калорийны, чем мясо. Поэтому мидии можно включать в рацион тем, кому предписан дефицит калорий. Правда, для диетического питания мидии нужно правильно готовить. Например, популярные соусы, с которыми мидии подают в ресторанах, обычно жирные и тяжелые.
Можно поэкспериментировать и попробовать добавлять мясо мидиий в давно знакомые продукты: например, приготовить их с пшеном.
Приготовление блюд из мидий особенно удобно тем, что они быстро варятся. Их едят не только как отдельный продукт, но и в составе супов, салатов, вторых блюд.
Ингредиенты:
картофель — 3-4 шт.;
плавленый сыр — 1 шт.;
варено-мороженые мидии — 300 г;
сливки жирностью 20% — 250 мл;
растительное масло — 2 ст. л.;
морковь — 1 шт.;
зеленый лук — 1/2 шт.;
вода — 2,5 л;
соль, приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
Поставить кастрюлю с водой на огонь.
Порезать на небольшие кусочки сыр, опустить в воду, помешать, чтобы сыр начал плавиться.
Помыть, почистить и порезать кубиками картофель.
После закипания воды опустить в нее картофель.
Разогреть на сковороде столовую ложку масла.
Мелко нарезать лук и морковь, обжарить в масле.
Варить суп до готовности картофеля.
Добавить в суп зажарку и сливки.
Измельчить суп до состояния пюре с помощью блендера.
Разогреть на сковороде оставшееся масло.
Обжарить в масле промытые и просушенные мидии примерно пять минут.
Разлить суп по тарелкам, добавить мидии.
Ингредиенты:
огурец — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
салат айсберг — 2-3 листа;
мидии — 100 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
лимонный сок (можно заменить бальзамическим уксусом) — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помыть, просушить овощи.
Нарезать огурец, помидор и перец любым удобным способом.
Промыть салатные листья, порвать их руками, выложить в салатник.
Отварить и остудить мидии.
Выложить в салатник нарезанные овощи и мидии.
Смешать масло с лимонным соком.
Равномерно распределить заправку по ингредиентам, осторожно перемешать.
При необходимости посолить и добавить другие приправы.
При покупке мидий обратите внимание: раковина должна быть закрыта, а поверхность моллюсков должна быть гладкой и не иметь грязи и больших трещин. Если есть возможность, попробуйте взять мидию в руку и немного потрясти. Раковина не должна издавать никаких лишних звуков.
Качественные мидии выглядят немного мокрыми и «пахнут океаном», то есть имеют немного соленый запах. Если они пахнут странно или многие из них кажутся уже открытыми либо открываются слишком легко, покупать такие не стоит.
Если вы переживаете о качестве мидий, попросите у сотрудников рыбного прилавка или магазина документы или другие данные о продукте. При покупке в супермаркете обратите внимание на то, чтобы мидии были влажными и находились на ледяной подушке. Хорошие торговцы будут также часто опрыскивать раковины и поворачивать их.
После покупки мидии можно оставить в холодильнике на срок до 48 часов перед их приготовлением или употреблением.
Переедать не стоит. Обычно достаточно 200-250 г в день.
Мидии выполняют роль источника белка, поэтому и размер порции должен быть, как и у других белковых продуктов. Также при приготовлении надо учитывать вес раковин: без них размер порции будет меньше.
Мидии низкокалорийны и питательны, поэтому они часто входят в состав различных диет.
Мидии отлично подойдут в качестве источника белка. В сочетании с порцией сложных углеводов получится полноценный обед. А если готовить салаты, можно получить еще достаточное количество клетчатки и витаминов.
Время готовки зависит от типа мидий.
Свежие мидии готовятся 3-5 минут. Свежемороженые нужно сначала разморозить, потом варить 5-7 минут.
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