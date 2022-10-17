Можно ли питаться только фруктами. Мнение нутрициолога

Достаточно ли пользы сладких плодов настолько, чтобы вычеркнуть из рациона белки и жиры.

Чем полезны фрукты

По мнению нутрициолога и health-коуча Ольги Батраковой, перечень полезных веществ, содержащихся во фруктах, настолько внушителен, что их регулярное употребление в пищу делает ненужным прием значительной части биологически активных добавок.

«Например, из цитрусовых берем витамины С и А, из яблок — железо, из бананов, малины и ежевики — магний, из граната — цинк и так далее».

Не будем забывать и о содержащейся во фруктах в большом количестве клетчатке, которая необходима для здоровой работы нашего кишечника, а вместе с ним — и иммунитета.

Фрукты. Фото Global Look Press

Что будет, если есть только фрукты

И все же перечисленных плюсов недостаточно для того, чтобы на рынках и в магазинах посещать только лишь отделы с фруктами, а мясо, рыбу, крупы и овощи обходить стороной.

Как бы ни был разнообразен ваш фруктовый рацион, без белков, жиров и сложных углеводов нормально функционировать у организма не получится. При дисбалансе макроэлементов в организме развивается стресс, нарушается работа иммунной, гормональной, нервной систем.

«Часто это проявляется в виде перманентной усталости, выпадающих волос, ломких ногтей, проблем с кожей, нарушения цикла у женщин».

Что еще добавить в рацион

По содержанию макронутриентов продукты делятся на три типа, и ни один из них нельзя обходить вниманием при составлении меню для себя и близких:

— Белки. Их мы получаем из яиц, рыбы, птицы, мяса, молочных продуктов и бобовых.

— Жиры. Полезные жиры можно получать из растительных масел, орехов, семян, жирных сортов рыбы, сала и сливочного масла.

— Углеводы. Разные виды круп служат источником витаминов группы В, железа, магния, цинка. А еще крупы полезны для кишечной микрофлоры, которая во многом влияет на наш с вами иммунитет. Овсяная крупа, разные виды риса, зеленая гречка, булгур, перловка, пшено будут отличным выбором. А если вы добавите на свою тарелку проростки — то с высокой вероятностью витамины из банок вам не понадобятся вовсе, ведь в проростках настоящий концентрат антиоксидантов, витаминов А, С, фолатов. Именно поэтому у разных народов мира проростки уже давно входят в основное меню.

Тарелка с фруктами. Фото Global Look Press

Сколько фруктов съедать в день

В современной науке о питании существует точка зрения, что у пользы фруктов есть обратная сторона, и имя ей — фруктоза.

«При потреблении большого количества фруктов в организм поступает много фруктозы, что оказывает большую нагрузку на печень. Именно поэтому при проблемах с печенью фрукты в меню резко ограничиваются и предпочтение отдается в основном кислым видам».

Поэтому, по мнению эксперта, фрукты в норме не должны занимать более 20 процентов в дневном рационе человека со здоровой печенью.

Чем можно заменить фрукты

Для тех, кто по какой-то причине не может или не хочет есть фрукты, достойной заменой сладких плодов станут ягоды. Они содержат меньше фруктозы и еще больше витаминов и антиоксидантов. Как и с фруктами, нутрициолог рекомендует придерживаться с ягодами принципа максимального разнообразия и употреблять в пищу ягоды разных цветов.

При этом чем ягода кислее — тем она полезнее. И если ребенок отказывается есть, например, облепиху, бруснику, калину, можно подать их в приготовленном виде — своих витаминных свойств при обработке они не потеряют.