Сколько нужно танцевать, чтобы заменить фитнес-тренировку?

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Трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам Артемий и Марина Каташинские рассказывают, почему вам обязательно нужно записаться в танцевальный класс.
Танцы — прекрасная альтернатива фитнесу. Дело в том, что во время таких занятий работают все группы мышц. Это позволяет не только расстаться с лишними килограммами, но и укрепить и тонизировать мышцы всего тела. Танцы способствуют улучшению кровообращения, вы сможете проработать глубокие мышцы. Кроме того, такие физические нагрузки позволяют развить выносливость.
На танцевальных классах одинаково комфортно чувствуют себя и новички, и те, у кого есть определенный бэкграунд. Во-первых, это та тренировка, где каждый сосредоточен на себе и своем результате. А во-вторых, танцы — активность, в которой нет предела совершенству: пока одни осваивают азы, другие оттачивают мастерство.
За 40-45 минут занятий можно сжечь 400-500 ккал. Все зависит от того, с какой интенсивностью вы будете тренироваться. При этом в зале при постепенном увеличении интенсивности тренировки можно будет сжечь от 200 до 400 ккал в час. И чем стройнее будет становиться фигура, тем меньше калорий вы будете тратить.
Когда организм регулярно получает нагрузку, вы видите эффект танцевальных тренировок. Организм становится более выносливым — то, что на первых занятиях казалось трудным, со временем становится доступным. Вы начинаете лучше ориентироваться на танцевальном паркете, а значит, становитесь увереннее в себе. И, наконец, освоив танец, закрепляете результат.
Все зависит от регулярности тренировок. Если вы занимаетесь 3-4 раза в неделю, тело заметно подтянется в течение месяца. Если ходите на занятия раз в неделю, то вряд ли быстро увидите эффект от занятий.
Во время занятий танцами работает не только тело, но и мозг. Вам нужно ухватить ритм, запомнить движение и танцевальные связки. Еще один эффект танцевальных тренировок — возможность разгрузить мозг от всего, что волнует и тревожит. Во время занятия в голове только танцы, ничего постороннего.
Никаких побочных эффектов, только прилив эндорфинов и хорошего настроения. Танцы вызывают привыкание, вы вряд ли променяете их на занятия фитнесом. А еще вы полюбите свое тело и себя в движении.
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