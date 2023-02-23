Как отмечают Масленицу и могут ли праздничные активности заменить тренировку? Разбираемся с экспертом

Каждый день масленичной недели имеет свои особенности.

Масленичная неделя — дело довольно активное, веселое и шумное. Выясняем, могут ли праздничные активности заменить полноценную тренировку.

Как отмечают Масленицу

Узкой Масленицей именуется начало недели. С понедельника по среду принято наводить порядок в своем жилище, заниматься уборкой, проводить ревизию старых вещей, избавляться от всего лишнего. Считается, что это сулит перемены к лучшему.

Остальные дни называют Широкой Масленицей. С четверга по воскресенье проходят массовые гулянья и откладываются все домашние дела и хлопоты.

Раньше верили, что если скучно провести всю масленичную неделю, то в следующем году не будет удачи. Возможно, поэтому было так много мероприятий, приуроченных к Масленице.

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Понедельник

В понедельник встречают Масленицу. Принято сооружать ледяные горки, кататься на санях. Согласно примете, чем дальше они покатились, тем более урожайным будет год. В первый день праздничной недели каждый дом наполняется ароматами блинов — у каждой хозяйки они свои, особенные. Еще в этот день мастерят чучело Масленицы.

Вторник

Вторник именуется заигрышем. Этот день проходит активно. Веселые гулянья на свежем воздухе, катание на санях, каруселях.

Среда

В среду принято встречать гостей, угощать их блинами. Этот день еще называют лакомкой. Но даже он не проходит без активных забав. Раньше в масленичную среду состязались на кулачных боях и конных соревнованиях.

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Четверг

Четверг, или разгуляй, — день широких гуляний. В давние времена все работы прекращались и начиналось веселье. Песни, хороводы, игры и забавы сопровождали вторую половину недели.

Пятница

В пятничные тещины вечерки зять приглашал тещу в дом и угощал блинами, которые напекла жена.

Суббота

В субботу — золовкины посиделки. К невестке на застолье с блинами приходили сестры мужа.

Воскресенье