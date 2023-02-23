Как отмечают Масленицу и могут ли праздничные активности заменить тренировку? Разбираемся с экспертом

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Масленичная неделя — дело довольно активное, веселое и шумное. Выясняем, могут ли праздничные активности заменить полноценную тренировку.
Узкой Масленицей именуется начало недели. С понедельника по среду принято наводить порядок в своем жилище, заниматься уборкой, проводить ревизию старых вещей, избавляться от всего лишнего. Считается, что это сулит перемены к лучшему.
Остальные дни называют Широкой Масленицей. С четверга по воскресенье проходят массовые гулянья и откладываются все домашние дела и хлопоты.
Раньше верили, что если скучно провести всю масленичную неделю, то в следующем году не будет удачи. Возможно, поэтому было так много мероприятий, приуроченных к Масленице.
В понедельник встречают Масленицу. Принято сооружать ледяные горки, кататься на санях. Согласно примете, чем дальше они покатились, тем более урожайным будет год. В первый день праздничной недели каждый дом наполняется ароматами блинов — у каждой хозяйки они свои, особенные. Еще в этот день мастерят чучело Масленицы.
Вторник именуется заигрышем. Этот день проходит активно. Веселые гулянья на свежем воздухе, катание на санях, каруселях.
В среду принято встречать гостей, угощать их блинами. Этот день еще называют лакомкой. Но даже он не проходит без активных забав. Раньше в масленичную среду состязались на кулачных боях и конных соревнованиях.
Четверг, или разгуляй, — день широких гуляний. В давние времена все работы прекращались и начиналось веселье. Песни, хороводы, игры и забавы сопровождали вторую половину недели.
В пятничные тещины вечерки зять приглашал тещу в дом и угощал блинами, которые напекла жена.
В субботу — золовкины посиделки. К невестке на застолье с блинами приходили сестры мужа.
Последний день Масленицы — воскресенье — проводы зимы и ожидание прихода весны. В этот день сжигается чучело Масленицы. Также принято просить прощения у родных и близких людей за размолвки, которые случались. Верующие называют это воскресенье Прощеным.
Масленичная неделя — это не только дань традициям. Это еще и замечательный повод повеселиться и проникнуться народным духом, провести время с родными и близкими, отметив яркий праздник.
И сейчас каждый день Масленицы отводится для каких-либо дел, игр и забав. Стоит признать, что многие из них довольно активные. Перетягивание каната, хороводы — сидеть на месте не придется.
Возникает резонный вопрос: равноценны ли траты энергии во время масленичных гуляний и занятий в зале? И можно ли в таком случае пропустить тренировку?
За одну часовую тренировку можно сжечь примерно 500-800 ккал в зависимости от ее интенсивности. А для похудения на 1 кг нужно потратить примерно 7000-8000 ккал. Учитывая, что организм постепенно привыкает к нагрузкам, потребуется еще больше усилий, чтобы потратить равное количество калорий. Заниматься нужно будет интенсивнее или более длительное время.
Выходит, что, как ни крути, все-таки придется постараться, чтобы поддерживать хорошую форму. И на этот процесс уйдет определенное количество времени.
Могут ли активные масленичные гулянья заменить полноценную тренировку? Будем откровенны — маловероятно. Занятия соответствуют определенному формату, отвечают конкретным целям и задачам. Как правило, проходят под наблюдением инструктора. Специалист может грамотно подобрать нагрузку не только с учетом индивидуальных пожеланий клиента, но и его особенностей. Это позволяет повысить эффективность работы. При этом соблюдается важное условие любой тренировки — не навреди. В первую очередь программа должна быть безопасной.
Масленичные гулянья едва ли заменят полноценную во всех отношениях тренировку. Но стоит признать, что от времени, проведенного на свежем воздухе за активными играми и забавами, будет немало пользы. Возможно, потраченные калории будут быстро восполнены традиционными вкусными блинами и угощениями. Но согласитесь, оно того стоит.
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