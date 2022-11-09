Сколько соли можно есть в день, чтобы не навредить здоровью

Полностью исключать ее из рациона не стоит.

Уж сколько раз твердили миру, что соль вредна, а ее избыток опасен для здоровья. Но многие по-прежнему не следят за количеством съеденной соли, убеждая себя, что укладываются в ежедневную норму. Но это далеко не так безобидно, как кажется на первый взгляд.

Сколько соли можно есть в сутки

Большинство жителей России злоупотребляют солью, забывая о рекомендуемой норме в 2,5 г в сутки. Отмечу, что это общее количество чистой соли, которую мы добавляем при приготовлении блюд, и скрытой, содержащейся в продуктах (сыры, рыба, хлеб, хлопья, колбасы и т. д.).

Отмечу, что людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом рекомендуется сократить употребление соли до 1,5 г соли в сутки.

Максимальное безопасное количество соли — 4 г в день для взрослого человека.

Если обратиться к статистике, то в среднем женщины ежедневно съедают почти 10 г соли, а мужчины — до 15 г.

Дело в том, что соль (как и сахар) содержится в большинстве продуктов и может маскироваться под другими названиями: NaCl (поваренная соль) или нитритно-посолочная смесь, Е 401, Е 301, Е 500, Е 211, Е 331, Е 524, Е 485, Е 339 или Е 621.

При покупке того или иного продукта обратите внимание на состав. Если на упаковке есть одно из перечисленных названий, значит, есть и соль.

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Чем соль опасна для здоровья

Избыток соли в рационе — одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, проблем с почками и суставами.

Соль задерживает воду в организме и провоцирует отеки — виной этому натрий. В свою очередь, отеки оказывают нагрузку на сердце и сосудистую систему, заставляют артериальные сосуды работать быстрее. Это приводит к тому, что они перестают вовремя сужаться и расширяться и у человека повышается давление, возрастает риск инсульта. Отказ от избытка соли помогает нормализовать давление и сбросить лишний вес.

При гипертонии рекомендуется ограничить не только соль, но и соленые продукты (соленые огурцы и помидоры, сосиски, колбасы и т. д.).

Соль выводит из организма кальций, так как натрий является его «антагонистом». Кальций же необходим не только для формирования костной ткани, но и для работы сердечной мышцы. Если его в крови недостаточно, организм забирает его из костей, чем провоцирует развитие остеопороза.

Кроме того, потребление соли в больших количествах повышает риск болезней почек и появления в органах конкрементов (образований, например камней в почках).

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Чем заменить поваренную соль

Я рекомендую заменить классическую поваренную соль более полезными альтернативами:

розовая соль (гималайская, крымская, перуанская, гавайская, австралийская) — уникальный источник 25 полезных микроэлементов;

черная соль — улучшает пищеварение и аппетит, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от вздутия и газообразования;

йодированная соль — рекомендована людям с дефицитом йода, но злоупотреблять ею также не стоит.

Тем не менее совсем отказываться от соли не стоит, потому что хлорид натрия и калий, входящие в ее состав, регулируют водный баланс в организме. Соль поддерживает проведение нервных импульсов и работу мышц, удерживает артериальное давление в норме.