Куда сходить за подарками и праздничным настроением в Москве? 7 новогодних столичных ярмарок

Список мест, где можно найти новогоднее настроение уже сейчас.

На новогодних ярмарках сезона-2022/23 можно приобрести подарки и сувениры для близких людей, попробовать и купить вкусные угощения, а заодно и принять участие в полезных мастер-классах. Одним словом, по-настоящему окунуться в сказочную атмосферу праздника.

ГУМ-ярмарка

Локация: Красная площадь.

Даты проведения: ноябрь-2022 — февраль-2023.

Ярмарка ГУМа для многих является символом праздника и многолетней традицией. Каток, любимые песни детства, карусели для детей и взрослых и согревающий чай с пончиками — звучит как идеальный план для поиска новогоднего настроения.

В этом сезоне территорию ярмарки решили оформить в стилистике гжели — самобытной росписи, которая считается символом русской керамики и фарфора, ее также называют самым зимним орнаментом. Нетрудно догадаться, что большая часть сувенирной продукции, представленной на ярмарке, также расписана узнаваемым бело-синим узором. Здесь можно найти всё: елочные игрушки, павлопосадские платки, сувениры из бересты и многое другое.

Фото Unsplash/Daniil Silantev

Посетители ГУМ-ярмарки голодными не останутся: здесь представлены угощения со всего света — пряный глинтвейн, ароматный сбитень, русские блины, баварские колбаски, тульские пряники и венские вафли.

Новогодняя ярмарка на ВДНХ

Локация: ВДНХ.

Даты проведения: декабрь-2022 — январь-2023.

ВДНХ из года в год остается местом притяжения людей в новогоднюю пору. Праздничная ярмарка здесь отличается красочной иллюминацией, деревянными домиками, зимними инсталляциями и гигантскими елочными шарами.

Пока точные даты ярмарки еще не объявлены. По опыту прошлых лет основная часть ярмарочных объектов сосредотачивается на площади Промышленности, за павильоном «Земледелие». Обычно на новогодней ярмарке ВДНХ выступают народные ансамбли, гимнасты и цирковые артисты.

Рождественская ярмарка в «Иностранке»

Локация: Библиотека иностранной литературы.

Даты проведения: декабрь-2022.

Библиотека иностранной литературы традиционно проводит рождественскую ярмарку в конце декабря. Помимо открытия книжных и сувенирных лавок на ней гостей ждут полезные мастер-классы, увлекательные лекции и новогодние квесты.

Отличительной чертой ярмарки в «Иностранке» считается многообразие самых разных культур. Это и встреча «Рождественские традиции в Польше» на польском и русском языках, и итальянское Рождество, и общеславянский разговорный клуб. Не обойдется и без «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, которая перенесет гостей в заснеженную Англию.

Фото Unsplash/freestocks

Обычно гостям предлагают поучаствовать в лотерее, рождественской викторине и новогоднем квесте, так что у вас точно не будет шанса уйти без подарка. Для маленьких читателей также есть специальная программа: новогодняя елка и творческие задания.

Ярмарка «Четыре сезона»

Локация: Центр дизайна Artplay, фудмаркет «Депо».

Даты проведения: 10-25 декабря 2022 г.

Масштабный столичный маркет пройдет в двух пространствах — центре дизайна Artplay и фудмаркете «Депо». Здесь вы сможете найти одежду, аксессуары, игрушки и декор для дома, натуральную косметику и многое другое. В общем, советуем быть осторожными: есть риск импульсивных покупок.

Кроме того, организаторы подготовили внушительный список мастер-классов.

Фото Unsplash/cmophoto.net

Ярмарка Mercatino di Natale

Локация: Дизайн-завод «Флакон».

Даты проведения: декабрь-2022.

Мероприятие для настоящих гурманов. Ежегодная декабрьская ярмарка с итальянским уклоном. Это мероприятие успело полюбиться многим эстетам и гурманам, а также тем, кто просто любит праздничное настроение и вкусную еду.

Ярмарка охватывает огромное пространство. Здесь можно купить итальянские деликатесы всех видов. Ассортимент подбирается специально к новогоднему столу, поэтому в продаже можно найти такие лакомства, как сладкий пирог панеттоне и рождественский кулич пандора. Здесь вы также можете попробовать традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и другие вкусности.

Ярмарка подарков от ЦДХ

Локация: Гостиный двор.

Даты проведения: декабрь-2022.

Старейшая ярмарка Центрального дома художников, которая обычно проходит перед новогодними праздниками. За время своего существования ярмарка заслужила репутацию места, где можно найти необычные новогодние подарки на любой вкус и цвет. Более ста творческих объединений художников и мастеров ежегодно радуют посетителей авторскими работами, которые может приобрести любой желающий.

Unsplash/Stella Tzertzeveli

Большинство представленных на ярмарке товаров создается авторами вручную, поэтому вам сложно будет найти второй такой же. Помимо новогодних и елочных игрушек продаются украшения ручной работы, авторские куклы, редкие предметы антиквариата, хендмейд-свитера и хендмейд-шарфы, натуральная косметика, книги и даже чайные сборы.

Ярмарка «Рождественский дар»

Локация: парк Сокольники.

Даты проведения: декабрь-2022 — январь-2023.

Ярмарка православной тематики. В рамках культурного проекта лучшие мастера православных монастырей и храмов представляют свои творения: от керамических и деревянных художественных изделий, предметов церковного обихода, икон, вышивок и книг до рождественских сувениров, продукции пчеловодства, ювелирных изделий, предметов декоративно-прикладного и народного искусства.

На выставке-ярмарке посетители смогут не только приобрести различную продукцию, но и познакомиться с деятельностью Русской православной церкви и почерпнуть новые знания на мастер-классах.