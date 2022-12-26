Что было на новогоднем столе в СССР? 3 блюда, без которых не обходился советский праздник

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Елочные базары и запах мандаринов, витающий в воздухе, напоминают о приближении Нового года. Многие уже составляют список продуктов и думают над праздничным меню. Со времен Советского Союза новогодний стол не обходится без традиционных блюд.
Рассказываем, что готовили в СССР и чем это можно заменить сейчас, не нарушая обычаев, но сделав блюда более полезными.
Салат оливье по праву занимает одно из главных мест на праздничном столе. Его все готовят по-разному. Кто-то добавляет отварную морковь, кто-то заменяет колбасу мясом. Сколько людей — столько и мнений, из чего он должен состоять. В этом, пожалуй, и есть прелесть оливье — у каждой хозяйки он особенный.
В этом салате удачное сочетание ингредиентов. Он довольно сытный и вполне может быть самостоятельным блюдом, а не дополнением к мясу. Но большими порциями оливье есть не стоит. В сочетании с другой калорийной пищей во время новогоднего застолья это может привести к нежелательным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта. К тому же майонезные салаты отражаются на фигуре. Есть их стоит в умеренных количествах.
Нет необходимости отказываться от любимого многими праздничного блюда, нужно лишь немного изменить его состав.
Вместо привычной колбасы лучше добавить отварное мясо. Оно принесет больше пользы, нежели колбасные изделия, приготовленные с добавлением консервантов и красителей.
А вместо майонеза, приобретенного в магазине, лучше сделать домашний, смешав такие ингредиенты:
натуральный йогурт — 400 г;
горчица — 2 ч. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
соль, специи — по вкусу.
Без салата из сельди и овощей, популярного в СССР, и сейчас не обходится новогоднее застолье. Уже давно он стал традиционным праздничным блюдом.
В состав входят овощи, полезные для здоровья кишечника. Свекла, морковь и картофель богаты витаминами и микроэлементами. В яйцах содержится витамин D.
Чтобы салат не принес неприятных последствий, нутрициолог советует, как и в случае с оливье, майонез для заправки сделать самостоятельно.
Помимо этого, лучше выбрать слабосоленую сельдь для его приготовления, так как избыток соли может вызвать отеки и повышение артериального давления.
Также вместо селедки под шубой можно приготовить закуску с рыбой.
Ингредиенты:
филе слабосоленой сельди — 2 кусочка;
ржаной хлеб — 6 ломтиков;
свекла — 1 шт.;
яйцо — 3 шт.;
творожный сыр — 2-3 ст. л.;
соль, специи — по вкусу;
красный лук — 1 шт.
Хлеб нарезать треугольниками и подсушить на раскаленной сковороде с каплей оливкового масла. Свеклу сварить, остудить и очистить. Натереть на средней терке. Яйца разрезать пополам, вынуть желток. Размять вилкой и смешать со свеклой. Добавить творожный сыр, соль и специи.
Перемешать до однородности. Распределить начинку в половинках яиц. Яйца и сельдь выложить на хлеб, украсить колечками красного лука.
Запеченное мясо птицы — удачный вариант простого и вкусного блюда. Существуют разные рецепты приготовления утки. Запечь ее можно не только с яблоками, но и с другими фруктами и ягодами. А пряные специи добавят яркий вкус и аромат. Утка, запеченная в духовке, получается с хрустящей и румяной корочкой.
Нутрициолог предлагает вместо утки запечь к новогоднему столу мясо индейки. Оно менее калорийное и считается диетическим. Также удачным решением будет выбор в пользу рыбы, ее тоже можно приготовить в духовке с овощами.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, вовсе не обязательно отказываться от приготовления любимых блюд на Новый год. Нужно только скорректировать привычные рецепты, заменив некоторые ингредиенты на более полезные и безопасные. Тогда после праздничного вечера останутся только яркие и теплые воспоминания.
Чтобы не набрать в новогодние праздники лишних килограммов, приготовьте один-два салата с майонезом, остальные — без него.Наталья ЭйшнерДиетолог, нутрициолог
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