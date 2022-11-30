Зачем носить шапку? 5 причин не отказываться от головного убора даже взрослым

Простуда — не самое страшное последствие.

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, рассказал, при какой температуре пора надевать шапку, можно ли носить зимой кепку и что будет, если ходить в мороз с непокрытой головой.

В чем минусы шапок

Российская зима — время одежды, которая не украшает, но согревает. Дубленки, в которых невозможно повернуться, пуховики, искажающие пропорции даже самой красивой фигуры, и шапки. К последним очень много претензий:

— не держится укладка, волосы становятся прилизанными или, напротив, сильно электризуются;

— на волосах образуются заломы, которые не только неэстетично выглядят, но и могут приводить к головной боли;

— голова потеет, из-за чего приходится чаще мыть волосы;

— шапку сложно идеально подобрать по погоде: в ней либо слишком жарко, либо недостаточно тепло;

— нужно потратить много времени, чтобы найти головной убор, внешне подходящий владельцу.

Последний пункт для женщин и мужчин, у которых «имидж — всё», становится поводом не носить шапку вообще, даже в морозы. Ведь не каждый может похвастать тем, что он кому-то другому «ужасно нравится в этой нелепой шапочке». Но ходить с непокрытой головой однозначно вредно для здоровья.

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Когда нужно надевать шапку

Можно ли чем-то заменить шапку

Зачастую те, кто не носит шапку из боязни испортить прическу, стремятся найти компромиссное решение. Меховые «наушники», спортивные повязки, косынки, капюшоны, кепки, шляпы можно носить только в сухую и относительно теплую погоду. Только шапка полноценно прикрывает голову и уши. Повязка и «наушники» не спасут от дождя и снега, а кепка и шляпа не защитят уши от ветра.

Даже капюшон и модно повязанный платок оставляют открытым лоб — при холодном ветре или метели это станет проблемой.

В то же время от холода и ветра спасет только шапка относительно плотной вязки, а не «паутинка». Крайне желательно при этом, чтобы головной убор был из натуральных материалов. Перед выходом из дома нужно смотреть погоду: слишком теплая шапка приведет к повышенному потоотделению, что может стать причиной простуды. По этой же причине рекомендуется снимать головной в транспорте с работающей «печкой» и при длительном нахождении в помещениях.

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Что будет, если ходить без шапки

Хождение без шапки в мороз влечет в том числе такие последствия:

— обморожение ушей;

— отит;

— синусит (гайморит, фронтит);

— головная боль из-за спазма сосудов;

Каждое из описанных заболеваний достаточно неприятно само по себе. Запущенные заболевания ЛОР-органов могут вызвать осложнения.

Кроме того, за счет спазма сосудов, вызванного холодом, происходит ухудшение состояния волос.

Разумнее потратить время на подбор хорошей шапки, чем тратить его на лечение.