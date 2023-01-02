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Сегодня, 08:00

Зачем носить солнцезащитные очки зимой и как правильно их выбрать? Рассказывает офтальмолог

Руслана Бобкова
Мария Воробьева
Врач-офтальмолог
Фото Freepik/lookstudio
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Для некоторых это и вовсе обязательно.

Солнцезащитные очки, так же как и солнцезащитную косметику, принято считать чисто летним атрибутом, а зимой оставлять их пылиться на полке. Заведующая офтальмологическим отделением одной из московских клиник врач-офтальмолог, Мария Воробьева объяснила, почему это ошибка, которая может обойтись нашим глазам слишком дорого.

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Почему зимой нужны солнцезащитные очки

Основная причина состоит в том, что зимой солнце, конечно же, не перестает излучать ультрафиолет. Да, его количество снижается, но зато кругом лежит снег, который его отражает, помогая попадать на нашу сетчатку и разрушать ее.

Под действием ультрафиолета в сетчатке образуются свободные радикалы, которые разрушают рецепторы — палочки и колбочки, в результате чего развивается дистрофия сетчатой оболочки и снижается зрение.
Мария Воробьева
Врач-офтальмолог

Кому солнцезащитные очки зимой необходимы

Есть категория людей, для которых рекомендация защищать глаза независимо от времени года является обязательной. Это пациенты офтальмологов, которые перенесли оперативное лечение катаракты.

Дело в том, что у таких людей в глазу установлен искусственный хрусталик. В отличие от нашего «родного» хрусталика, искусственный не поглощает ультрафиолет, что делает глаз абсолютно беззащитным перед излучением.

Солнечные очки. Фото Freepik
Freepik

В какую погоду зимой носить солнцезащитные очки

Можно подумать, что пользоваться аксессуаром нужно только в яркие солнечные зимние дни, но это не так. Солнечные очки нужны и в дни, когда солнца не очень много, ведь снег, отражая излучение, удваивает его вред.

Если вы собираетесь провести время в горах, где много снега и солнца, обязательны специальные плотные очки, надежно закрывающие глаза со всех сторон!
Мария Воробьева
Врач-офтальмолог

Какие солнцезащитные очки покупать

Чтобы понять, как выбирать солнечные очки, стоит для начала разобраться в том, какие ультрафиолетовые волны существуют.

Косметолог назвала 4 процедуры, которые нужно сделать зимой. Косметолог назвала 4 процедуры, которые нужно сделать зимой

  • UVA — длинноволновое излучение, находящееся в диапазоне 400-315 нм. Составляет примерно 95% солнечного света. Доходит до земли.

  • UVB — средневолновое излучение, лежащее в диапазоне 315-280 нм. Составляет примерно 5% солнечного потока. В основном задерживается атмосферой, но малая часть доходит до земли.

  • UVC — коротковолновое УФ-излучение в диапазоне 280-100 нм. Практически полностью задерживается озоновым слоем Земли.

Солнечные очки. Фото Freepik/ansiia
Freepik/ansiia
UVA-лучи — самые слабые, но именно они доходят до нас и глубоко проникают как в кожу, так и в сетчатку, повреждая ее, что приводит к развитию катаракты и дистрофии сетчатки.
Мария Воробьева
Врач-офтальмолог

Поэтому солнечные очки обязательно должны иметь УФ-фильтр. Очки без такой защиты наносят еще больший вред, чем если бы человек ходил совсем без них: в темноте зрачки расширяются, пропуская еще больше вредного УФ-излучения на сетчатку глаза. В результате обладатель таких очков может получить такой серьезный диагноз, как дистрофия сетчатки.

На дужках качественных, сделанных по правилам очков обычно написано, какой фильтр есть в стеклах. Чаще всего это UV400. Это означает, что стекла защищают от волны длиной до 400 нм. Такой показатель и стоит выбирать независимо от времени года.
Мария Воробьева
Врач-офтальмолог

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