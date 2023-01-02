Зачем носить солнцезащитные очки зимой и как правильно их выбрать? Рассказывает офтальмолог

Для некоторых это и вовсе обязательно.

Солнцезащитные очки, так же как и солнцезащитную косметику, принято считать чисто летним атрибутом, а зимой оставлять их пылиться на полке. Заведующая офтальмологическим отделением одной из московских клиник врач-офтальмолог, Мария Воробьева объяснила, почему это ошибка, которая может обойтись нашим глазам слишком дорого.

Почему зимой нужны солнцезащитные очки

Основная причина состоит в том, что зимой солнце, конечно же, не перестает излучать ультрафиолет. Да, его количество снижается, но зато кругом лежит снег, который его отражает, помогая попадать на нашу сетчатку и разрушать ее.

Кому солнцезащитные очки зимой необходимы

Есть категория людей, для которых рекомендация защищать глаза независимо от времени года является обязательной. Это пациенты офтальмологов, которые перенесли оперативное лечение катаракты.

Дело в том, что у таких людей в глазу установлен искусственный хрусталик. В отличие от нашего «родного» хрусталика, искусственный не поглощает ультрафиолет, что делает глаз абсолютно беззащитным перед излучением.

Freepik

В какую погоду зимой носить солнцезащитные очки

Можно подумать, что пользоваться аксессуаром нужно только в яркие солнечные зимние дни, но это не так. Солнечные очки нужны и в дни, когда солнца не очень много, ведь снег, отражая излучение, удваивает его вред.

Какие солнцезащитные очки покупать

Чтобы понять, как выбирать солнечные очки, стоит для начала разобраться в том, какие ультрафиолетовые волны существуют.

UVA — длинноволновое излучение, находящееся в диапазоне 400-315 нм. Составляет примерно 95% солнечного света. Доходит до земли.

UVB — средневолновое излучение, лежащее в диапазоне 315-280 нм. Составляет примерно 5% солнечного потока. В основном задерживается атмосферой, но малая часть доходит до земли.

UVC — коротковолновое УФ-излучение в диапазоне 280-100 нм. Практически полностью задерживается озоновым слоем Земли.

Freepik/ansiia

Поэтому солнечные очки обязательно должны иметь УФ-фильтр. Очки без такой защиты наносят еще больший вред, чем если бы человек ходил совсем без них: в темноте зрачки расширяются, пропуская еще больше вредного УФ-излучения на сетчатку глаза. В результате обладатель таких очков может получить такой серьезный диагноз, как дистрофия сетчатки.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!