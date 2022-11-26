О чем могут рассказать ногти на руках и ногах? Отвечает врач

Рассказываем о восьми наиболее распространенных симптомах.

Ногти состоят из кератина — одного из самых прочных белков (по прочности он уступает лишь хитину). Помимо кератина в состав ногтей входят селен, сера, цинк, кальций, фосфор и вода.

В норме ногтевая пластина имеет толщину 0,3-0,4 мм, она блестящая, прозрачная, гладкая. Между слоями кератина располагаются прослойки жира и воды, которые и придают ногтям эластичность и блеск.

Кроме того, состояние ногтей напрямую связано со здоровьем всего организма. Разбираемся, о каких проблемах и заболеваниях могут рассказать ногти.

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Если нет лунок

Общее отсутствие лунок — это один из ярких маркеров проявления дефицита витамина В12 в организме. А что если лунки нет только на одном-двух пальцах? Если лунки нет:

на большом пальце — это косвенный признак проблем с головным мозгом и черепом;

на указательном пальце — возможны проблемы в работе толстого кишечника, печени и/или поджелудочной железы;

на среднем пальце — часто это признак проблемы эластичности сосудов, а также давления в них;

на безымянном пальце — это признак проблем с эндокринной системой;

на мизинце — возможны проблемы с тонким кишечником.

Если ногти бледные и плоские

Такие симптомы часто являются признаком недостатка железа.

Если на ногтях белые пятна

Это признак минеральных дефицитов: цинка, кальция, йода, меди и др.

Если ногти расслаиваются

Такой симптом говорит о недостатке магния, биотина и коллагена.

Если ногти крошатся

Вероятнее всего, в таком случае не хватает кальция, витаминов D и K.

Если на ногтях борозды

Продольные полосы могут быть признаком проблем с пищеварением или щитовидной железой. А поперечные говорят о дефиците питательных веществ и нарушениях углеводного обмена.

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Если на ногтях истончения

Вероятно, это говорит о недостатке витамина В6.

Если много заусенцев

Это признак дефицита белка и жирорастворимых витаминов. К таким относятся витамины A, D, E, K.

Если ногти ломкие

Изменения гормонального фона во время беременности, в подростковом возрасте или при заболеваниях эндокринной системы могут привести к ломкости ногтей.

Кроме того, хронические заболевания ЖКТ приводят к дефициту микроэлементов и витаминов. Наравне с несбалансированным питанием это также может повлиять на качество ногтей.