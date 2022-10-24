Одежда для сна: польза и вред

Плюсы и минусы сна в пижаме, ночной сорочке, нижнем белье и без одежды.

Тренд на здоровье охватывает все сферы жизни человека. На сон мы тратим треть жизни, поэтому вопросы о том, полезнее спать в одежде или без, нужно ли надевать трусы под пижаму и есть ли риск подцепить неприятную болезнь в собственной постели, становятся предметом целых научных исследований. Мнения специалистов, как обычно, противоречивы. Рассмотрим аргументы за и против сна в одежде или без.

Нижнее белье

Речь пойдет о случаях, когда поверх нижнего белья не надевается другая одежда, в том числе футболка.

Плюсы:

— Снижается риск попадания на интимные органы возможных микробов.

В существование микробов в домашней кровати сложно поверить, но ученые утверждают, что постель ими просто кишит. Поэтому считается, что если не надевать белье, можно получить раздражение кожи, аллергическую реакцию и так далее. Однако белье должно быть чистым (то есть не тем же самым, которое было надето накануне утром), просторным и сшитым из натуральных тканей.

— Уменьшается риск загрязнения постели случайными следами физиологических жидкостей.

— Обеспечивается соблюдение норм морали.

Касается только тех, кто живет в коммунальных квартирах или имеет большую семью с маленькими детьми или пожилыми родственниками.

— Увеличивается степень привлекательности тела.

В большей степени это относится к женщинам, но и то лишь в тех случаях, когда кружевное и прочее красивое белье надевается с целью его в скором времени снять.

— Для женщин: уменьшается количество заломов кожи на линии декольте.

Бюстгальтер противостоит силе всемирного тяготения и фиксирует грудь в определенном положении.

Минусы:

— Если белье носилось в течение дня, а также если оно слишком облегающее, это приносит вред здоровью.

Пресловутые кружевные трусики и стринги в этом отношении столь же вредны, как мужские боксеры или слипы.

В белье, плотно прилегающем к телу или сшитом из синтетических тканей, не пропускающих воздух, за счет тепла и влажности создается благоприятная питательная среда для бактерий. У женщин это может привести к молочнице или кандидозу. У мужчин тесное белье из синтетики может стать причиной импотенции и снижения фертильности. Таким образом, для сна женщинам нужно выбирать либо хлопковые слипы, либо «бабкины панталоны», а мужчинам — хлопковые трусы-шорты, более известные в народе как «семейные» трусы.

— Нижнее белье затрудняет кровообращение и сдавливает внутренние органы.

Даже белье, подобранное по размеру, не настолько свободно, чтобы удерживаться на теле без резинки. Поэтому давление, пусть и минимальное, все равно присутствует.

— Для женщин: сон в бюстгальтере, даже если он без косточек или вообще спортивный, нарушает нормальное кровообращение.

Поэтому нужно выбирать, что важнее: профилактика обвисания груди и морщин в зоне декольте или здоровье.

Сон. Фото Global Look Press