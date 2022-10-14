Печень: 5 вредных привычек, от которых страдает орган — питание, курение, алкоголь

Руководитель Центра гепатологии «СМ-Клиника», врач-гастроэнтеролог, гепатолог, к. м. н. Наталья Васильева рассказала, какие заболевания печени могут развиться, если не придерживаться здорового образа жизни.

Чем опасны болезни печени?

Печень — жизненно важный орган, ее основные функции:

— регулирование обмена веществ;

— нейтрализация и вывод токсинов;

— выработка «полезного» холестерина;

— синтез желчи;

— участие в работе кровеносной системы.

Таким образом, заболевания, влекущие нарушение правильной работы печени, отрицательно скажутся на всех остальных органах. Несмотря на то что клетки печени способны к регенерации, не следует пренебрежительно относиться к здоровью этого органа. Если функциональными остаются менее 30% клеток печени, человек может умереть.

В печени почти нет болевых рецепторов, поэтому есть риск пропустить момент начала заболевания: боль появляется только на поздних стадиях поражения. В связи с этим важно заниматься профилактикой болезней.

Принято считать, что больная печень — маркер человека, злоупотребляющего алкоголем. Однако спиртное не единственный фактор, провоцирующий развитие заболеваний печени. Вероятность их возникновения связана с нездоровым образом жизни и пищевыми предпочтениями.

Нездоровое питание

Помимо фастфуда, который традиционно ассоциируется с вредной для здоровья едой, к продуктам, опасным для печени, относятся:

— Острая и кислая пища, жгучие приправы: халапеньо, перец чили, имбирь, уксус, лимоны и т. д.

К сожалению для поклонников сычуаньской, мексиканской и грузинской кухонь, постоянное употребление острых блюд приводит к избыточной выработке желчи. А это, так же как и пристрастие к слишком кислым продуктам, грозит образованием камней.

— Шоколад и сдоба.

Углеводы, содержащиеся в этих продуктах, перерабатываются печенью. Если не знать меры в потреблении лакомств «к чаю», можно получить ожирение печени: стеатоз или стеатогепатит.

— Жирная пища, включая фастфуд.

Усиленное поглощение жиров может привести к тому, что печень попросту перестанет справляться с задачей по их переработке. В этом случае жир останется в печени, что также станет причиной стеатоза или стеатогепатита.

Чтобы этого избежать, необходимо следить за весом, правильно питаться, помнить про диету при наличии диабета.

Никотин сужает сосуды, что замедляет скорость движения крови. Следствием становится нарушение обмена между желчными и кровеносными сосудами. Это может послужить причиной застоя желчи и образования камней.

Кроме того, курильщики могут заработать рак печени.

Алкоголь. Фото Global Look Press

Этанол, содержащийся в спиртных напитках, может стать причиной таких заболеваний, как токсический гепатит, стеатоз, фиброз и цирроз.

Токсический гепатит может перейти в хроническую форму — с болью в правой части живота, ощущением горечи во рту, тошнотой, приступами рвоты и другими симптомами. Постепенно здоровая ткань печени разрушается и заменяется соединительной тканью, возникает состояние, называемое фиброзом. Печени становится все труднее функционировать, а если процесс не остановить, фиброз перейдет в цирроз или станет причиной развития гепатоцеллюлярного рака.

Считается, что печень способна переработать 20 мл этанола в сутки. Но стоит помнить о том, что вместе с алкоголем в организм, как правило, поступает пища (далеко не всегда полезная для печени) или никотин, что увеличивает нагрузку.

У тех, кто употребляет алкоголь часто и помногу, повышается риск получить какое-то из заболеваний печени. Поэтому следует отказаться от приема токсических доз алкоголя, а при наличии зависимости обратиться к специалистам. Однако

восстановление печени при полном отказе от алкоголя произойдет только через несколько лет.

Бесконтрольное потребление БАДов и лекарств. Фото Global Look Press

Бесконтрольное потребление БАДов и лекарств

Многие безрецептурные таблетки становятся фактором токсического поражения печени (токсического гепатита). Содержащиеся в лекарствах, поливитаминах и БАДах вещества могут накапливаться в печени. Как правило, это происходит при передозировке препаратов или при их неправильном сочетании между собой.

Чтобы уберечься от токсических поражений печени, необходимо принимать лекарства только по назначению лечащего врача.

Гиподинамия

Физическая активность ускоряет метаболизм, помогая быстрее перерабатывать вещества, поступившие в организм с пищей. А недостаток движения приводит к тому, что продукты перерабатываются медленно. Если добавить к этому избыток жиров или шоколада, можно нажить неалкогольную жировую болезнь печени. При этом заболевании возникает нарушение жирового обмена, в клетках печени накапливается жир, в результате чего работа органа нарушается. Избыток липопротеинов низкой плотности («вредного» холестерина) и триглицеридов приводит к развитию атеросклероза сосудов — то есть к инфарктам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.