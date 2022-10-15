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Сегодня, 08:00

Пироги: простые рецепты, как приготовить вкусные и сытные

Светлана Бутова
Пирог с мясной начинкой.
Фото Global Look Press
Пирог с луком и яйцом.
Фото Global Look Press
Киноа.
Фото Global Look Press
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Рассказываем, как, не затрачивая много времени, порадовать себя и близких вкусными пирогами.

Пирог с мясом

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • кефир — 1 ст.;
  • мука — 1 ст.;
  • сода — 1 ч.л.;
  • фарш — 200 г;
  • лук — 2-3 шт.;

Способ приготовления

Мясной фарш смешать с солью и перцем по вкусу. В кефир добавить соду, оставить на 10 минут. Затем добавить остальные ингредиенты. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить в нее половину теста. На него выложить фарш с измельченным луком и залить второй половиной теста. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

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Ингредиенты:

  • картофель — 5-6 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • куриное филе — 300-400 г;
  • сметана — 200 г;
  • мука — 200-300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 0.5 ч.л.;
  • сода — 0.5 ч.л.

Способ приготовления

Картофель нарезать кружочками, лук — тонкими кольцами. Измельчить куриное филе. Добавить соль и перец по вкусу. В форму для запекания выложить слой картофеля. На него положить лук, нарезанный кольцами, а сверху — куриное филе. Смешать все оставшиеся ингредиенты и залить ими начинку. Отправить все в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 50-60 минут.

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Пирог с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

  • кефир, йогурт или сметана — 300 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 0,5 ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • яйца — 8 шт.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель или сода — 1 ч.л.;
  • зеленый лук — 2-3 пучка.
Пирог с луком и яйцом. Фото Global Look Press
Пирог с луком и яйцом.
Фото Global Look Press

Способ приготовления

Сварить вкрутую пять яиц, остудить и очистить. Вымыть и мелко нарезать зеленый лук. Яйца нарезать в виде мелких кубиков, смешать с луком и посолить по вкусу.

Для теста смешать растопленное сливочное масло с сахаром, солью. Добавить кефир и три яйца, смешать все до однородной массы. В нее добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Форму смазать маслом или застелить пергаментом для выпечки. Выложить в нее половину теста. На него высыпать начинку, а сверху расположить оставшееся тесто. Выпекать до готовности в предварительно разогретой духовке.

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Ингредиенты:

  • кефир — 1 ст.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст.;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.
  • рыбные консервы — 1 банка;
  • зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать кефир, яйца, муку, растительное масло и соль. Масса должна быть по консистенции похожа на сметану. Можно добавить щепотку разрыхлителя. Рыбные консервы размять вилкой, смешать с любой зеленью. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить половину теста, на него — начинку. Сверху залить все второй половиной теста. Запекать в духовке при 180 градусах 40 минут.

Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует не употреблять часто такую еду, так как это достаточно калорийная пища. При этом также важно отметить, что наличие пшеничной муки в списке ингредиентов показано далеко не всем. Связано это с содержанием в ней глютена. Глютен, или клейковина, — это белок, который придает пшенице определенные хлебопекарные качества. Он определяет способность пшеничного теста впитывать воду, оставаться вязким и упругим.

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Целиакия и непереносимость глютена

Целиакия — заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует кишечник. В результате этого повреждается слизистая оболочка, выстилающая желудочно-кишечный тракт. Это препятствует усвоению питательных веществ с пищей. В таком случае необходимо избегать употребления в пищу продуктов, содержащих глютен. Целиакии подвержены люди с генетической предрасположенностью.

По результатам исследования, которые опубликованы в журнале JAMA, стала известна взаимосвязь целиакии и глютена. Ученые предполагают, что потребление продуктов, содержащих глютен, может стать одним из факторов риска для развития данного заболевания.

Помимо целиакии может возникнуть непереносимость продуктов с глютеном.

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Чтобы ее выявить, необходимо исключить их на некоторое время из привычного рациона. Если после повторного введения глютена симптоматика возобновилась, то, вероятнее всего, это признак чувствительности к данному веществу. В отличие от описанной выше целиакии, непереносимость может быть свойственна многим людям. В любом случае необходимо обратиться к специалисту за медицинской помощью. Врачом будет проведен тщательный анализ и лабораторная диагностика. Эти процедуры позволяют исключить другие заболевания со схожей симптоматикой и выявить непереносимость глютена.

Симптомы непереносимости глютена включают:

  • болевой синдром и дискомфорт в области живота;
  • ощущение тошноты;
  • чувство вздутия;
  • нарушение стула;
  • повышенная утомляемость;
  • головная боль и другие.
Киноа. Фото Global Look Press
Киноа.
Фото Global Look Press

Чем заменить глютен

В приготовлении многих блюд присутствуют ингредиенты, содержащие глютен. Но при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости глютена вполне можно его заменить безопасными для здоровья продуктами питания, такими как:

  • гречневая крупа и мука;
  • рисовая крупа и мука;
  • нутовая мука;
  • киноа;
  • кукурузная мука и множество других продуктов.
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В продаже можно даже встретить макаронные изделия, которые изготовлены из бобовых, риса или гречки. В настоящее время многие производители предлагают безглютеновые продукты.

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