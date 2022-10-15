Пироги: простые рецепты, как приготовить вкусные и сытные

Рассказываем, как, не затрачивая много времени, порадовать себя и близких вкусными пирогами.

Пирог с мясом

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

кефир — 1 ст.;

мука — 1 ст.;

сода — 1 ч.л.;

фарш — 200 г;

лук — 2-3 шт.;

Способ приготовления

Мясной фарш смешать с солью и перцем по вкусу. В кефир добавить соду, оставить на 10 минут. Затем добавить остальные ингредиенты. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Вылить в нее половину теста. На него выложить фарш с измельченным луком и залить второй половиной теста. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

Ленивый курник

Ингредиенты:

картофель — 5-6 шт.;

лук — 1 шт.;

куриное филе — 300-400 г;

сметана — 200 г;

мука — 200-300 г;

яйца — 3 шт.;

соль — 0.5 ч.л.;

сода — 0.5 ч.л.

Способ приготовления

Картофель нарезать кружочками, лук — тонкими кольцами. Измельчить куриное филе. Добавить соль и перец по вкусу. В форму для запекания выложить слой картофеля. На него положить лук, нарезанный кольцами, а сверху — куриное филе. Смешать все оставшиеся ингредиенты и залить ими начинку. Отправить все в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 50-60 минут.

Пирог с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

кефир, йогурт или сметана — 300 г;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 0,5 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

яйца — 8 шт.;

мука — 300 г;

разрыхлитель или сода — 1 ч.л.;

зеленый лук — 2-3 пучка.

Пирог с луком и яйцом. Фото Global Look Press

Способ приготовления

Сварить вкрутую пять яиц, остудить и очистить. Вымыть и мелко нарезать зеленый лук. Яйца нарезать в виде мелких кубиков, смешать с луком и посолить по вкусу.

Для теста смешать растопленное сливочное масло с сахаром, солью. Добавить кефир и три яйца, смешать все до однородной массы. В нее добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Форму смазать маслом или застелить пергаментом для выпечки. Выложить в нее половину теста. На него высыпать начинку, а сверху расположить оставшееся тесто. Выпекать до готовности в предварительно разогретой духовке.

Рыбный пирог на скорую руку

Ингредиенты:

кефир — 1 ст.;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст.;

растительное масло — 2 ст.л.;

соль — 0,5 ч.л.

рыбные консервы — 1 банка;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Смешать кефир, яйца, муку, растительное масло и соль. Масса должна быть по консистенции похожа на сметану. Можно добавить щепотку разрыхлителя. Рыбные консервы размять вилкой, смешать с любой зеленью. Форму для запекания застелить пергаментом. Выложить половину теста, на него — начинку. Сверху залить все второй половиной теста. Запекать в духовке при 180 градусах 40 минут.

Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует не употреблять часто такую еду, так как это достаточно калорийная пища. При этом также важно отметить, что наличие пшеничной муки в списке ингредиентов показано далеко не всем. Связано это с содержанием в ней глютена. Глютен, или клейковина, — это белок, который придает пшенице определенные хлебопекарные качества. Он определяет способность пшеничного теста впитывать воду, оставаться вязким и упругим.

Целиакия и непереносимость глютена

Целиакия — заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует кишечник. В результате этого повреждается слизистая оболочка, выстилающая желудочно-кишечный тракт. Это препятствует усвоению питательных веществ с пищей. В таком случае необходимо избегать употребления в пищу продуктов, содержащих глютен. Целиакии подвержены люди с генетической предрасположенностью.

По результатам исследования, которые опубликованы в журнале JAMA, стала известна взаимосвязь целиакии и глютена. Ученые предполагают, что потребление продуктов, содержащих глютен, может стать одним из факторов риска для развития данного заболевания.

Помимо целиакии может возникнуть непереносимость продуктов с глютеном.

Чтобы ее выявить, необходимо исключить их на некоторое время из привычного рациона. Если после повторного введения глютена симптоматика возобновилась, то, вероятнее всего, это признак чувствительности к данному веществу. В отличие от описанной выше целиакии, непереносимость может быть свойственна многим людям. В любом случае необходимо обратиться к специалисту за медицинской помощью. Врачом будет проведен тщательный анализ и лабораторная диагностика. Эти процедуры позволяют исключить другие заболевания со схожей симптоматикой и выявить непереносимость глютена.

Симптомы непереносимости глютена включают:

болевой синдром и дискомфорт в области живота;

ощущение тошноты;

чувство вздутия;

нарушение стула;

повышенная утомляемость;

головная боль и другие.

Киноа. Фото Global Look Press

Чем заменить глютен

В приготовлении многих блюд присутствуют ингредиенты, содержащие глютен. Но при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости глютена вполне можно его заменить безопасными для здоровья продуктами питания, такими как:

гречневая крупа и мука;

рисовая крупа и мука;

нутовая мука;

киноа;

кукурузная мука и множество других продуктов.

В продаже можно даже встретить макаронные изделия, которые изготовлены из бобовых, риса или гречки. В настоящее время многие производители предлагают безглютеновые продукты.