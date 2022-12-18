Какая елка безопаснее для здоровья — живая или искусственная? Отвечают врачи

У каждой есть свои плюсы и минусы.

Ежегодно разгораются нешуточные битвы между экоактивистами двух направлений. Одни утверждают, что вырубать живые елки ради двух недель удовольствия — варварство. Хвойные растут медленно, поэтому усилия по восстановлению количеству деревьев практически напрасны: вырубка происходит гораздо быстрее.

Вторая группа защитников природы стоит на том, что материалы, из которых сделаны искусственные елки, будут разлагаться сотни лет. Получается, что для природы полезнее, если люди откажутся от идеи праздновать Новый год традиционно.

Тем, кто пока не готов пойти на такой шаг, стоит задуматься о том, какое дерево — живое или искусственное — безопаснее для здоровья. Разобраться в этом помогли заслуженный врач РФ Ольга Шарапова и врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Плюсы и минусы живой елки

Оговоримся, что речь идет о срубленных елках. У растений в кадках свои особенности.

Плюсы:

фитонциды, содержащиеся в хвое, имеют выраженный антибактериальный эффект;

запах хвои обладает легким успокаивающим действием;

после праздников елку можно утилизировать, она не будет источником пыли.

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Минусы:

плохо закрепленная елка может упасть и причинить травму — особенно это актуально для семей с детьми и для владельцев домашних животных;

в коре дерева могут оставаться различные вредители, в том числе древоточцы, в тепле квартиры они проснутся и распространятся по дому — вывести их окажется не так просто, как завести;

чтобы свести к минимуму риск распространения насекомых, живущих в коре, продавцы часто распыляют на елки химические инсектициды — эти вещества могут вызывать аллергию;

возможна аллергия на запах хвои.

Как обезопасить себя при покупке живой елки

Не следует приобретать елки у непроверенных поставщиков: лучше купить дерево в магазине или на официальном елочном базаре. В случае возникновения проблем продавцу можно будет предъявить претензию.

До установки крестовины и до того, как приступить к развешиванию игрушек, необходимо промыть елку под струей горячей воды, а потом ополоснуть холодной. Это поможет избавиться от инсектицидов, насекомых, а также от пыли. Под горячей водой дерево не нужно держать долго. В противном случае усилится выделение эфирных масел, что будет способствовать риску появления аллергии.

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Также стоит избегать длительного нахождения у елки и не спать рядом.

Плюсы и минусы искусственной елки

Плюсы:

если елка упадет, полученная травма будет менее серьезной;

нет риска распространения насекомых.

Минусы:

при многолетнем использовании елка может становиться источником пыли, а также плесени (если хранить в сыром прохладном месте);

аллергия на состав материала, аллергия на пыль (при многолетнем использовании);

могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за некачественного материала самой елки.

Большинство искусственных елок сделаны из ПВХ — сильнейшего аллергена. Переработанный пластик может оказаться токсичным, хотя елки из резины позиционируются как более безопасные.

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Дополнительный риск создают олово, барий и свинец: их добавляют в материал, чтобы снизить риск возгорания. Эти химические элементы опасны: при попадании в организм они могут вызвать отравление, поразить мозг, печень, почки.

Как обезопасить себя при покупке искусственной елки

Желательно выяснить, сертифицирована ли продукция. Это можно узнать из информации на этикетке коробки или уточнить у продавца. Любой ненатуральный материал может оказаться токсичным и выделять опасные для здоровья вещества.

Не стоит ставить елку возле источников тепла, в том чисте у печей, каминов, электрообогревателей, батарей центрального отопления. При нагревании риск отравления токсичными веществами, выделяемыми елкой, увеличивается.