Почему постоянно хочется сладкого? Полезная альтернатива конфетам и шоколаду от нутрициолога

Совсем отказываться от сладостей не придется.

Любовь к сладкому таит в себе опасность для здоровья. Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и других продуктов с добавленным сахаром грозит заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением. Избыток сахара снижает иммунитет и ускоряет процессы старения.

Почему хочется сладкого

В большинстве случаев желание съесть что-то сладкое спровоцировано негативными эмоциями или дефицитом питательных веществ. Многие заедают сладостями стресс, а некоторые заменяют полноценный прием пищи круассаном с кофе. Из-за этого организм получает пустые углеводы, трансжиры и рафинированные сахара.

У любителей шоколада, как правило, есть нехватка магния в организме. Тяга к другим сладостям говорит о недостатке хрома, фосфора, серы и триптофана.

Восполнить дефицит хрома помогут брокколи, виноград, твердые сыры и курица. Богатые источники фосфора — говядина, рыба, яйца, орехи и овощи. Рекордсмены по содержанию аминокислоты триптофан — твердый сыр, шпинат, изюм, кунжут, грибы.

Острая тяга к сладкому может быть вызвана дефицитом питательных веществ в организме, например при длительном голодании или соблюдении низкоуглеводной диеты. Организм испытывает нехватку белков, жиров и углеводов и заставляет мозг искать быстрые источники энергии, которую находит в маковой булочке или куске торта.

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Исправить ситуацию поможет сбалансированный рацион, соблюдение режима и питательные блюда, которые защитят от тяги к сахарно-глюкозным продуктам.

Чем полезным заменить сладости

Поднять настроение помогает не только шоколад, но и другие полезные продукты, богатые магнием: орехи, семечки, бананы, авокадо.

При этом не нужно совсем отказываться от шоколада, ведь натуральный с содержанием какао-бобов более 72% и без добавления сахара очень полезен: улучшает мозговую деятельность, укрепляет память, снижает риск развития инсульта и инфаркта.

Плюшки, булочки и пирожные следует заменить на домашнюю выпечку из безглютеновой муки без добавления сахара.

Также сладости можно заменить полезными альтернативами.

Урбеч

Полноценная замена шоколадным пастам из магазина. Паста из необжаренных орехов и семян улучшает работу головного мозга, питает организм полезными жирами, витамином Е. Пробуйте разные урбечи: из фундука, льна, кунжута, мякоти кокоса, тмина, расторопши, кешью.

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Манго без сахара

Полезный сухофрукт, богатый растительной клетчаткой. Манго обладает эффектом адсорбента: впитывает токсины и отравляющие вещества, а после выводит их из организма.

Употребление сухофруктов положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, нормализует настроение и улучшает сон. Отмечу, что в 100 г манго содержится пятая часть суточной нормы витамина А, который улучшает регенерацию клеток и поддерживает иммунитет.

Фруктовая пастила без сахара

Натуральную фруктовую пастилу готовят из свежих яблок, абрикосов или слив, не добавляя сахар, подсластители, ГМО, консерванты и красители. В составе настоящей пастилы нет ничего, кроме яблок, ягод, сорбата калия. Процесс производства позволяет сохранить полезные свойства фруктов, витамины и минералы.

В таком десерте нет глютена, зато много клетчатки, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Пастила дает организму энергию и улучшает настроение.

Домашний кокосовый пудинг без сахара

Ингредиенты:

· кокосовые сливки — 1,5 чашки;

· кэроб — 1/2 чашки (2 ст. л. с горкой);

· кокосовый сахар — 2 ч. л.;

· тапиоковый крахмал — 1 ч. л.

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Поставить на средний огонь небольшую кастрюлю, положить в нее все ингредиенты и перемешивать до однородности две-три минуты. Увеличить огонь, довести массу до слабого кипения и варить, пока смесь не загустеет (еще две-три минуты).

Убрать с огня, остудить, разложить в небольшие формы и поставить на один-два часа в холодильник. Подавать со свежими или замороженными ягодами.

При напряженных отношениях со сладким рекомендую пересмотреть питание и обратить внимание на дефицит витаминов и минералов в организме.

Сбалансированный рацион, наполненный важными нутриентами и витаминами, помогает побороть тягу к сладкому, избавив от ежедневного употребления сахарного «допинга».

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