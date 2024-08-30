Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Колбаса — один из самых распространенных продуктов в наших холодильниках. Многие начинают утро с бутерброда, берут с собой на работу, перекусывают на ходу, добавляют в различные блюда. Колбаса бывает вареная, копченая и сырокопченая. Также к колбасным изделиям относятся сосиски и сардельки.
Считается, что история колбасы берет свое начало еще со времен Древнего Рима. Продукт представлял собой мелко порезанные куски соленого мяса со специями, которыми наполняли кишки животных. Затем колбасу вялили в тени или на солнце, а позже и над дымом. В условиях жары мясо быстро портилось, поэтому такая процедура стала необходимой для обеспечения более длительного хранения.
Конечно, очень важен способ приготовления. Домашний (или фермерский) вариант с использованием исключительно натуральных продуктов обогащен множеством компонентов, полезных для организма. Колбаса, изготовленная по ГОСТу, в своем составе также должна иметь натурсырье: мясо, специи, субпродукты, сало, — которое помещается в кишки или их заменитель.
Самой полезной считается колбаса, изготовленная из мяса индейки, — она менее жирная, чем красная телятина или свинина, а также безопасна для аллергиков. Натуральная колбаса является источником белка, а субпродукты — витаминов.
Конечно, довольно трудно говорить о пользе переработанных продуктов для организма, но если вам удалось найти колбасу с приличным составом, то по рекомендации ВОЗ лучше не употреблять более 50 г в день.
Можно рассматривать колбасу как источник белка, железа и коллагена, а также жиров, которые необходимы для построения мышечной и хрящевой ткани.
Калорийность колбасы напрямую зависит от ее состава и способа приготовления, обычно это от 200 до 600 ккал на 100 грамм веса изделия. Предпочтительнее выбирать вареный продукт из индейки с небольшим количеством жира, а вот сырокопченая колбаса из жирных сортов мяса станет одним из худших вариантов.
Большинство производителей редко используют полностью натуральные продукты. Классические примеры: настоящее сало заменяют растительным жиром, мясной белок — соевым, добавляют красители. К счастью, сейчас можно встретить фермерскую колбасу с короткими составами, в которой содержатся только мясо, специи и соль. Поэтому при выборе всегда ориентируйтесь на список ингредиентов: чем он короче, тем лучше. Затем на основной ингредиент в составе: предпочтительнее, чтобы это была птица, а не свинина или сало (шпик). Также старайтесь выбирать изделия с наименьшим количеством всевозможных загустителей, ароматизаторов и улучшителей вкуса, а также крахмала, сои.
При выборе колбасных изделий важно знать, что:
— яркий и насыщенный цвет колбасы свидетельствует о добавлении большого количества нитратов;
— колбаса — скоропортящийся продукт. Длительный срок годности, скорее всего, означает содержание консервантов;
— упаковка должна быть сухая и немного сморщенная. Если же она упругая, это говорит о наличии влаги, которая появляется вследствие добавления большого количества крахмала и сои.
И конечно же, стоит обратить внимание на цену — колбаса, которая производится из натурального мяса, не может стоить дешево.
Чтобы выбрать условия хранения, ориентируйтесь на сорт колбасы. Вареная колбаса должна находиться в холодильнике при температуре 2-4?, в натуральной оболочке 7 суток, в искусственной — до 45 суток. Лучше завернуть изделие в бумагу или пергамент, а не в полиэтилен.
Дольше всего хранятся сырокопченые колбасы: до 3 месяцев при температуре 5-8?
Колбаса — это переработанное мясо, употребление которого может быть причиной возникновения колоректального рака
Прежде всего, часто это связывают с нитратами и нитритами, которые используются в составе в качестве консерванта. Они способны преобразовываться в нитрозамины, канцерогенность которых доказана в ходе многих исследований.
Колбаса содержит много соли, что повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, способствует возникновению отеков и повышению артериального давления.
Изделия также могут иметь в составе простые сахара, крахмал и другие быстрые углеводы. Это повышает калорийность продукта и способствует появлению лишнего веса и ожирению, становится причиной развития сахарного диабета 2 типа.
Колбасные изделия часто содержат большое количество жиров животного происхождения, они богаты насыщенными жирами, что может повлиять на повышение уровня холестерина в крови, и, тем самым, способствовать развитию атеросклероза артерий сердца.
Часто на этикетке также можно встретить гидрогенизированные растительные жиры, трансжиры, которые могут стать причиной развития атеросклеротических бляшек на сосудах и снижать иммунитет, способствовать развитию сахарного диабета
Еще одна причина отказаться от употребления колбасы — дисбаланс фосфора и кальция. В организме должна пропорция этих элементов в отношении 1:2. Если продукты содержат большое количество фосфора, то кальций выводится из организма, если же недостаточно фосфора, то излишек солей кальция накапливается в сосудах, висцеральных органах и костях. Колбасные изделия содержат соли фосфорной кислоты для удержания влаги в продукте, такие как Е450, 451, 452. Поэтому они могут стать причиной развития остеопороза.