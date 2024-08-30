Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Колбаса — один из самых распространенных продуктов в наших холодильниках. Многие начинают утро с бутерброда, берут с собой на работу, перекусывают на ходу, добавляют в различные блюда. Колбаса бывает вареная, копченая и сырокопченая. Также к колбасным изделиям относятся сосиски и сардельки. Содержание статьи Скрыть История колбасы

Какая колбаса полезна

Состав и калорийность колбасы

Как правильно выбирать колбасу

Вред от колбасных изделий История колбасы Считается, что история колбасы берет свое начало еще со времен Древнего Рима. Продукт представлял собой мелко порезанные куски соленого мяса со специями, которыми наполняли кишки животных. Затем колбасу вялили в тени или на солнце, а позже и над дымом. В условиях жары мясо быстро портилось, поэтому такая процедура стала необходимой для обеспечения более длительного хранения. Какая колбаса полезна

Конечно, очень важен способ приготовления. Домашний (или фермерский) вариант с использованием исключительно натуральных продуктов обогащен множеством компонентов, полезных для организма. Колбаса, изготовленная по ГОСТу, в своем составе также должна иметь натурсырье: мясо, специи, субпродукты, сало, — которое помещается в кишки или их заменитель.

Самой полезной считается колбаса, изготовленная из мяса индейки, — она менее жирная, чем красная телятина или свинина, а также безопасна для аллергиков. Натуральная колбаса является источником белка, а субпродукты — витаминов.

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Конечно, довольно трудно говорить о пользе переработанных продуктов для организма, но если вам удалось найти колбасу с приличным составом, то по рекомендации ВОЗ лучше не употреблять более 50 г в день.

Можно рассматривать колбасу как источник белка, железа и коллагена, а также жиров, которые необходимы для построения мышечной и хрящевой ткани.

Состав и калорийность колбасы

Калорийность колбасы напрямую зависит от ее состава и способа приготовления, обычно это от 200 до 600 ккал на 100 грамм веса изделия. Предпочтительнее выбирать вареный продукт из индейки с небольшим количеством жира, а вот сырокопченая колбаса из жирных сортов мяса станет одним из худших вариантов.

Как правильно выбирать колбасу

Большинство производителей редко используют полностью натуральные продукты. Классические примеры: настоящее сало заменяют растительным жиром, мясной белок — соевым, добавляют красители. К счастью, сейчас можно встретить фермерскую колбасу с короткими составами, в которой содержатся только мясо, специи и соль. Поэтому при выборе всегда ориентируйтесь на список ингредиентов: чем он короче, тем лучше. Затем на основной ингредиент в составе: предпочтительнее, чтобы это была птица, а не свинина или сало (шпик). Также старайтесь выбирать изделия с наименьшим количеством всевозможных загустителей, ароматизаторов и улучшителей вкуса, а также крахмала, сои.

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При выборе колбасных изделий важно знать, что:

— яркий и насыщенный цвет колбасы свидетельствует о добавлении большого количества нитратов;

— колбаса — скоропортящийся продукт. Длительный срок годности, скорее всего, означает содержание консервантов;

— упаковка должна быть сухая и немного сморщенная. Если же она упругая, это говорит о наличии влаги, которая появляется вследствие добавления большого количества крахмала и сои.

И конечно же, стоит обратить внимание на цену — колбаса, которая производится из натурального мяса, не может стоить дешево.

Чтобы выбрать условия хранения, ориентируйтесь на сорт колбасы. Вареная колбаса должна находиться в холодильнике при температуре 2-4?, в натуральной оболочке 7 суток, в искусственной — до 45 суток. Лучше завернуть изделие в бумагу или пергамент, а не в полиэтилен. Дольше всего хранятся сырокопченые колбасы: до 3 месяцев при температуре 5-8?

Вред от колбасных изделий

Колбаса — это переработанное мясо, употребление которого может быть причиной возникновения колоректального рака

Прежде всего, часто это связывают с нитратами и нитритами, которые используются в составе в качестве консерванта. Они способны преобразовываться в нитрозамины, канцерогенность которых доказана в ходе многих исследований.

Колбаса содержит много соли, что повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, способствует возникновению отеков и повышению артериального давления.

Изделия также могут иметь в составе простые сахара, крахмал и другие быстрые углеводы. Это повышает калорийность продукта и способствует появлению лишнего веса и ожирению, становится причиной развития сахарного диабета 2 типа.

Колбасные изделия часто содержат большое количество жиров животного происхождения, они богаты насыщенными жирами, что может повлиять на повышение уровня холестерина в крови, и, тем самым, способствовать развитию атеросклероза артерий сердца.

Часто на этикетке также можно встретить гидрогенизированные растительные жиры, трансжиры, которые могут стать причиной развития атеросклеротических бляшек на сосудах и снижать иммунитет, способствовать развитию сахарного диабета

Еще одна причина отказаться от употребления колбасы — дисбаланс фосфора и кальция. В организме должна пропорция этих элементов в отношении 1:2. Если продукты содержат большое количество фосфора, то кальций выводится из организма, если же недостаточно фосфора, то излишек солей кальция накапливается в сосудах, висцеральных органах и костях. Колбасные изделия содержат соли фосфорной кислоты для удержания влаги в продукте, такие как Е450, 451, 452. Поэтому они могут стать причиной развития остеопороза.

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