13 распространенных и 4 неочевидных причины кругов под глазами

22 ноября, 08:00
Все мы очень разные, у всех разный ритм жизни. Многие привыкли думать, что появление признаков усталости на лице, особенно круги под глазами, — прямое следствие утомления. Действительно, часто так и бывает. Но не всегда.
Разбираем не только частые причины, которые общеизвестны и у всех на слуху, но и менее очевидные.
К довольно очевидным и популярным факторам, которые провоцируют темные круги под глазами, относятся:
Эти причины многим известны. А справиться с ними не так сложно: пить достаточное количество воды, своевременно ложиться спать, не забывать об уходе за лицом. Но есть и не столь очевидные факторы, которые существенно влияют на внешний вид.
Эти причины не зависят ни от шумных соседей, ни от недосыпа, но порой гораздо больше виноваты в этой проблеме.
Чемпион среди таких причин — индивидуальная анатомия, которую нам «дарят» родители. Да, анатомические особенности существенно влияют на то, как будут выглядеть глаза и кожа вокруг. Например, «синяки» часто бывают у людей с глубоко посаженными глазами. Кожа вокруг глаз и так тонкая, в этой области очень мало жировой клетчатки, а при такой глазнице визуально присутствует эффект втянутости. В результате при определенном освещении эта область попадает в тень и появляются темные круги.
Кроме того, часто «синяки» под глазами заметны у худых людей с худыми лицами. Как правило, такие люди обладают тонкой светлой кожей, сосуды в области век у них расположены очень близко к поверхности и потому просвечиваются. С возрастом эта анатомическая особенность усиливается, поэтому синие сосуды, а также темная круговая мышца глаза просвечивают сильнее.
Не «синяки», а именно темные круги под глазами могут быть связаны с врожденной пигментацией нижних век. Некоторым народам с более смуглой кожей свойственна естественная пигментация в области глаз. Темные круги могут появляться уже с детства или проявляться с возрастом. В России такая особенность свойственна жителям Кавказского региона.
«Синяки» под глазами также часто связаны с патологическими процессами и заболеваниями. Поэтому вдруг появившиеся «синяки» и темные круги под глазами должны настораживать — это повод посетить врача и пройти обследование.
Повышенная пигментация нижнего века может быть проявлением некоторых заболеваний печени. Также «синяки» под глазами могут указывать на многие хронические заболевания, например сердечно-сосудистой системы или на проблемы с почками и надпочечниками, щитовидной железой. Кроме того, можно заподозрить наличие анемии, желчекаменной болезни и др.
Аллергические реакции также могут сопровождаться появлением темных кругов под глазами — из-за увеличения проницаемости стенок сосудов.
Конечно, в первую очередь стоит нормализовать образ жизни и обеспечить себе качественный сон, питьевой рацион, диету, снизить потребление алкоголя, исключить или минимизировать курение, подобрать правильную косметику и не забывать о ежедневном уходе за лицом. Это те рекомендации, которые понятны каждому.
Кроме того, можно обратиться за помощью к эстетической медицине. Есть целый перечень процедур, как инъекционных, так и аппаратных, и химических, которые помогут решить проблему с темными кругами. Квалифицированный врач-косметолог сможет правильно подобрать те, которые подойдут именно вам, и правильно их провести.