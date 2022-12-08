5 причин, почему хочется соленого. Мнение нутрициолога

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Тяга к соленой пище — не всегда признак беременности. Так организм может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Тяга к еде — это достаточно выраженное желание определенной пищи. Оно может быть неконтролируемым. В таком случае вы чувствуете, что не можете удовлетворить голод до тех пор, пока не получите конкретный продукт.
Такие пристрастия, например, к соленому могут усугубить имеющиеся проблемы со здоровьем.
Избыток соленой пищи может вызвать:
появление отеков — из-за большого количества соли возникает жажда, которая в итоге приводит к отекам;
подъем артериального давления и, соответственно, риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Иногда возникает непреодолимое желание съесть что-нибудь соленое. Не стоит игнорировать подобные признаки. В некоторых случаях это реакция организма на естественные внутренние процессы. А в других — сигнал, что с организмом не все в порядке. Рассказываем о причинах, которые могут вызывать тягу к соленому.
Во время сильного эмоционального напряжения в организме вырабатывается гормон кортизол. Он отвечает за регуляцию артериального давления и реакцию на стрессовые ситуации. Желание съесть что-то соленое может быть ответом организма на чрезмерное эмоциональное напряжение.
Из-за нарушения питьевого режима или инфекционных заболеваний, которые сопровождаются потерей жидкости, может возникнуть обезвоживание. В это время появляется желание съесть что-то соленое. Подобная пища вызывает чувство жажды, что подталкивает вас к восстановлению водного баланса.
В соленых продуктах содержится натрий. Минерал влияет на аппетит, передачу нервных импульсов, водно-солевой баланс. При его недостатке вы также будете чувствовать тягу к соленому.
Ежемесячно женщины могут испытывать ряд симптомов, обусловленных гормональными колебаниями. Среди них — изменение вкусовых предпочтений, тяга как к сладкой, так и к соленой еде.
Во время беременности возможно появление токсикоза. В первом триместре у женщин бывают приступы тошноты и рвоты. С потерей жидкости организм лишается ценных минералов, недостаток которых можно восполнить при помощи соленой пищи.
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