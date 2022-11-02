Полезен ли кофе перед тренировкой. Мнение фитнес-тренера

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Стоит ли пить кофе перед занятиями спортом — одна из вечных тем для оживленных обсуждений и споров в качалках. Информацией, проверенной на опыте работы с подопечными, поделился фитнес-тренер Дмитрий Дутов.
Стоит оговориться сразу — есть категория людей, для которых все нижеследующие аргументы «за» и «против» неактуальны, потому что бодрящий напиток перед походом на фитнес им просто противопоказан. Это люди с повышенной чувствительностью к кофеину.
«Буквально после чашки у них учащается сердцебиение, а после двух-трех возбуждается центральная нервная система. Таким людям от кофе перед спортивными занятиями лучше воздержаться».
Если вы входите в небольшой процент людей с такой реакцией, то и сами наверняка знаете об этом. Если сомневаетесь — можете убедиться по списку симптомов, которые кофе в той или иной степени и комбинации может вызывать у особо чувствительных к нему людей:
бессонница;
частое сердцебиение;
чувство тревоги и нервозность;
тошнота, расстройство желудка;
головная боль;
дрожь в теле;
обезвоживание за счет мочегонного эффекта.
Если ваш организм реагирует на кофе подобными симптомами, тренировка, «разгоняющая» обмен веществ, только усугубит ситуацию.
Кофе должен вызывать лишь прилив энергии. Тогда воспользоваться им как легким стимулятором можно, отмечает эксперт, но выпивать надо не больше чашки за полчаса до занятий.
Правильный ответ, конечно же, — натуральный. А встретить натуральный продукт на магазинных полках с растворимым кофе — задача не из простых. Поэтому тренер советует не тратить время зря:
«В растворимом кофе могут быть консерванты, ароматизаторы и синтетические добавки, и он может не бодрить, а, напротив, вызывать расслабленность и усталость. Тогда как в молотом нет ничего, кроме природных ингредиентов».
Продуктивность тренировки кофе повышает за счет того, что:
«Адреналин высвобождает жиры, которые используются как топливо. Поэтому кофе можно считать легким жиросжигателем».
«Кофеин стимулирует и улучшает их функцию. Исследования доказали, что спортсмен, употребивший кофе перед тренировкой, испытывал после нее на 47% меньше болевых ощущений».
«Он как бы нашептывает на ухо: «Ты не устал! Ты можешь больше работать!» Правда, подобный эффект кратковременный и носит функцию «разгона». Если ничего не делать, то через 30-60 минут после употребления напитка можно вернуться к вялотекущему состоянию».
«Такой временный эффект дополнительно увеличивает силу и скорость».
Для того чтобы вынести кофе окончательный приговор, следует ознакомиться и со списком минусов его употребления в качестве легального «допинга»:
«Вечерние тренировки зачастую не обходятся без кофе, который открывает нам второе дыхание. Но все же стоит помнить, что кофе влияет на ваш режим сна, поскольку он возбуждает центральную нервную систему. Поэтому кофе в вечернее время пить не рекомендуется».
«Кофеин изнашивает их — заставляет их вырабатывать гормоны неестественным путем. Со временем надпочечники могут стать «ленивыми» и начать плохо работать».
«А кальций — это здоровье и красота наших волос, ногтей, зубов».
Поэтому, если вы решите выпить его перед тренировкой, не забывайте в достаточном количестве пить воду.
«Если вы почувствовали, что точно рассчитанная доза уже не поднимает показатели силы и выносливости, нужно сделать перерыв».
В качестве альтернативы на время перерыва или на постоянной основе тренер рекомендует использовать чай: «Конечно, по содержанию кофеина он может уступать, но зато эффект сохраняется дольше».