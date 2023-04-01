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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:00

Дети в Швеции спят на морозе — действительно ли это полезно? Рассказал врач

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Проверка фактов
Проверка фактов

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Счастливый ребенок сидит в коляске на улице.
Фото Freepik/prostooleh
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В скандинавских странах оставить ребенка вздремнуть на улице — норма. Малыши спят днем под открытым небом даже зимой, несмотря на довольно суровый климат. Те, кто не имеет частного дома, оставляют спать младенцев в коляске на балконе. И хотя кого-то такой подход может насторожить, есть ряд исследований, указывающих на его преимущества. Мы попросили прокомментировать выводы ученых кандидата медицинских наук врача-педиатра Ирину Юзуп.

Откуда пошла такая традиция

В 1926 году исландский доктор Дэвид Торстейнссон опубликовал книгу по педагогике, в которой обосновал пользу свежего воздуха для укрепления иммунной системы детей, и предложил родителям использовать детские коляски для сна на улице.

Традиция прижилась, и с тех пор так спит каждое поколение новорожденных. Но этот подход вызывает и массу споров. В 1997 году Анетт Соренсен, родом из Дании, была арестована в Нью-Йорке за то, что оставила своего ребенка вздремнуть возле ресторана. Ей было предъявлено обвинение в создании угрозы жизни малыша. Женщина провела в тюрьме 36 часов.

Чем полезен сон на свежем воздухе

Воздействие окружающей среды во время сна на открытом воздухе в первую очередь помогает детскому организму выработать иммунитет к распространенным аллергенам и микробам.

Малыш спит в коляске на улице.
Istockphoto/encrier

В 2008 году ученые из Национального центра биотехнологической информации (Финляндия) доказали, что сон на свежем воздухе:

  • оказывает успокаивающее действие;

  • полезен для иммунной системы;

  • уменьшает кашель и простуду;

  • улучшает продолжительность и качество сна.

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Также они отметили, что такой сон уменьшает воздействие микробов на детей и снижает риск заразиться теми или иными инфекционными заболеваниями. Ведь в помещениях, особенно в холодные зимние дни, скапливается множество микробов, потому что люди реже проветривают и больше времени проводят дома.

Зимой особенно важно детям бывать (можно даже спать) на улице. В помещениях в это время из-за работы радиаторов воздух очень сухой. В нем активно размножаются патогены. Поэтому риск заболеть в помещении выше, чем на улице. Ведь организм не простужается, а заражается вирусом или бактерией, из-за этого возникает ОРВИ.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

В том же исследовании родители из стран Северной Европы сообщили, что на улице в морозную погоду дети спят дольше и глубже. Как они отметили, положительное действие оказывает не только свободная циркуляция воздуха, но и звуки окружающей природы.

Еще одно преимущество пребывания на свежем воздухе — сенсорная стимуляция, что важно для когнитивного и сенсорного развития ребенка. Воздействие естественных звуков, образов, запахов, текстур, ощущение солнца и ветра помогает развить чувства и улучшить когнитивные функции.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Подобная практика имела место не только в северных странах, но и в Советском Союзе. До сих пор в Сети можно встретить фото, где в яслях или детском саду послеобеденный сон малышей проходит на открытом воздухе, даже в мороз.

Советские врачи утверждали, что это отлично укрепляет иммунитет. И были по-своему правы. Вдыхание свежего воздуха улучшает работу легких, укрепляет иммунную систему и даже улучшает настроение. Свежий воздух также помогает детям быстрее засыпать и лучше отдыхать.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Как правильно организовать сон на открытом воздухе

Сон на морозном воздухе, безусловно, полезен, но во время таких процедур важно избегать переохлаждения. Для этого малышей одевают в теплые комбинезоны, кутают и укрывают одеялами.

При плюсовой температуре важно, чтобы погода была сухой, без дождя. Ребенка обязательно нужно одевать по погоде, чтобы избежать перегрева или обморожения.

Длительность послеобеденного сна не должна превышать полутора часов. Если вы соблюдаете все рекомендации, то подобный отдых принесет ребенку только пользу.

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Дети
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