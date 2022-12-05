Чем полезен арахис и кому нельзя его есть

Любимое лакомство слонов подходит далеко не всем людям.

Арахис принято называть орехом, но это не так, потому что это земляной орех из семейства бобовых, который растет подобно картофелю. Но этот факт не уменьшает полезных свойств арахиса, поэтому не торопитесь вычеркивать псевдоорех из рациона.

Чем полезен арахис

Арахис — богатый источник растительного белка: в 100 г содержится более 26 г нутриента. Белок необходим для строительства мышц, производства антител для защиты от бактерий и вирусов, нормальных биохимических процессов внутри клеток организма.

В арахисе содержатся антиоксиданты, в том числе полифенолы, которые защищают организм от патогенов (вредных микроорганизмов и веществ).

Арахис богат витамином Е, который укрепляет иммунитет, снижает риск болезней, связанных с окислительным стрессом:

катаракта;

артриты;

опухоли;

болезнь Альцгеймера;

гипертония и заболевания сосудов.

Кроме того, витамин Е улучшает структуру волос, делает их эластичными, защищает от ломкости. В составе ореха также есть биотин — вещество, которое укрепляет корни волос и помогает предотвратить выпадение.

В арахисе содержатся витамины группы В, витамин А, D, кремний, марганец, медь, фосфор и нет холестерина. Употребление арахиса способствует восстановлению клеток, повышает иммунитет и работоспособность, укрепляет сосуды, снижает последствия стресса.

Кроме того, арахис активизирует процесс борьбы организма со свободными радикалами (клетки, которые разрушают другие клетки), улучшает работу головного мозга и укрепляет память.

В арахисе низкое содержание углеводов, зато много ненасыщенных жиров (как в настоящих орехах) и клетчатки. У плодов низкий гликемический индекс (ГИ) — всего 15 единиц, поэтому он подходит для меню людей с сахарным диабетом. Кроме этого, в арахисе содержится магний, который помогает держать уровень сахара в крови в норме, усиливая реакцию клеток на инсулин — гормон, отвечающий за правильное усвоение глюкозы.

Ряд исследований подтверждают эффективность арахиса при борьбе с лишним весом, несмотря на высокую калорийность. Дело в том, что клетчатка помогает нормализовать пищеварение и запускает метаболизм.

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Чем может быть опасен арахис

Во-первых, арахис — сильный аллерген. Вводить этот продукт в рацион нужно осторожно, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Несмотря на то что арахис не орех, признаки будут аналогичны реакции на миндаль, грецкий орех, фундук, бразильский орех, кешью. Аллергия проявляется зудом, жжением губ, отеком языка и полости рта.

При первых признаках аллергии обратитесь к специалисту.

Во-вторых, арахис может быть заражен плесневым грибком, который выделяет ядовитое вещество афлатоксин. Оно поражает клетки печени, вызывает тяжелое пищевое отравление. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно выбирать орехи во время покупки и обязательно замачивать их перед едой.

Есть слишком много арахиса также не следует: избыток может вызвать аллергию даже у здорового человека, а высокая калорийность продукта займет большую часть нормы рациона.

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Какой арахис полезнее

В магазинах может быть несколько видов арахиса:

арахис сырой в скорлупе;

лущеный сырой арахис;

бланшированный — очищенный от скорлупы и кожицы;

сладкий;

соленый;

арахис в сахарной глазури.

Из представленных вариантов рекомендую выбирать только три первые, потому что сладкий и соленый арахис принесет больше вреда, чем пользы. В соленом жареном арахисе огромное количество соли, растительного масла, ароматизаторов и вкусовых добавок. А сладкий орех — высокоуглеводная сахарная «ловушка», которая станет причиной появления лишнего веса, акне, сбоев в пищеварении.

Сырой арахис можно немного подсушить в духовке, но не обжаривать на сковороде.

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Перед употреблением нужно вымочить арахис в чистой воде не менее двух часов. Это повышает питательную ценность ореха и снижает концентрацию фитиновой кислоты, которая мешает усвоению железа.