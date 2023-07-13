Помидоры: польза и вред

Помидоры, пожалуй, самый популярный после картофеля продукт в российских семьях. Но не всем людям они полезны одинаково. О вреднных и полезных свойствах помидоров рассказала нутрициолог Александра Степаненко.

История помидоров

Как и другие пасленовые, помидоры стали известны в Европе после открытия Америки. Само слово «помидор» имеет итальянские корни — оно образовано от словосочетания pomo d'oro и переводится как «золотое яблоко». Не менее популярно другое его название — «томат», производное от ацтекского «шитоматль», «большая ягода». С точки зрения ботаники помидор действительно считается ягодой, а в Европе он долгое время относился к фруктам.

В России помидоры стали известны с 18-го века, и, как и картошка, поначалу не получили широкого распространения. Однако со временем все изменилось. Именно в нашей стране большую популярность обрели консервы из помидоров: соленья и маринады, в том числе консервированные зеленые помидоры.

Химический состав помидоров

Помидоры богаты полезными витаминами и минералами. В них есть:

витамин С (24,7 мг на 100 г продукта);

витамин А;

витамин В2;

витамин В3;

магний;

кальций (18 мг на 100 г);

йод;

фтор;

калий (427 мг на 100 г);

липоевая кислота;

фолиевая кислота;

ликопин;

холин;

лютеин;

бета-каротин.

?

Фото istockphoto.com

Присутствуют также цинк, медь и фосфор, клетчатка и пектин. Но самое ценное в составе помидора — ликопин. Это сильный антиоксидант, защищающий организм от избыточного воздействия свободных радикалов, то есть предотвращающий развитие рака. Красный цвет овоща — тоже заслуга ликопина. В небольшом количестве помидоры содержат железо и пантотеновую кислоту, которые помогают нормальному функционированию надпочечников.

Энергетическая ценность продукта составляет всего 32 ккал на 100 г. Гликемический индекс — от 15 до 40 единиц. Поэтому помидоры рекомендованы тем, кто следит за весом, и людям с сахарным диабетом.

В одном помидоре содержится:

170,14 г воды;

2,2 г клетчатки;

0 г холестерина;

1,58 г белка;

5,8 г углеводов.

Польза помидоров

Регулярное употребление помидоров помогает поддержать прочность костной ткани на хорошем уровне. Это важно в первую очередь для людей пожилого возраста.

Помидоры очень эффективны при кожных заболеваниях, легко устраняют угревую сыпь, помогают при экземе, улучшают состояние волос и кожи головы, могут быть использованы в качестве легкого пилинга. Все это благодаря аскорбиновой кислоте (она же — витамин С), имеющей выраженный противовоспалительный и антибактериальный эффект. Важно знать, что в косметических целях необходимо использовать томаты наружно, например, в составе масок с глиной. Подходить к выбору помидоров в этом случае нужно более внимательно, чтобы не заработать аллергическую реакцию: кожа более чувствительна к воздействию, чем желудок. Не менее важно соблюдать рекомендации по применению масок, в том числе следовать указаниям о пропорциях компонентов и времени нанесения.

Помидоры способствуют профилактике болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний. Этот овощ поддерживает нормальное осмотическое давление в тканях, стабилизирует солевой обмен, способен уменьшенниию воспалительных процессов, помогая при таких заболеваниях, как ревматизм и артрит.

Фото istockphoto.com

Кроме того, помидоры способствуют:

укреплению иммунитета;

оздоровлению крови;

улучшению работы сердечной мышцы;

улучшению обмена веществ;

улучшению общего состояния при сахарном диабете;

ослаблению клинической депрессии;

нормализации артериального давления;

очищению организма от токсинов.

В сыром виде помидоры устраняют отеки, а в запеченном — помогают при обострении панкреатита.

Учеными доказано, что употребление достаточного количества фруктов и овощей снижает уровень смертности.

Фото istockphoto.com

Вред помидоров

Для здорового человека рекомендованная доза составляет 300 г в день.

Помидоры могут вызывать различные реакции со стороны организма:

проблемы пищеварительной системы

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, прежде всего с язвой желудка, не рекомендуется есть помидоры.

аллергические реакции

Помидоры относятся к пищевым аллергенам. Реакции могут возникать не только у детей, но и у взрослых.

В зависимости от чувствительности к аллергену и от количества съеденных помидоров типы реакций могут отличаться. Кто-то ограничится зудящими руками, а кто-то может познакомиться с отеком Квинке.

мочекаменная болезнь

Напомним, соединения щавелевой кислоты препятствуют выводу солей из организма, а потому могут вызывать еще и подагру.

Фото istockphoto.com

Как выбрать помидоры

Для выращивания помидоров в теплицах требуется использование специальных удобрений, усилителей роста. Из-за этого овощи могут содержать меньше витаминов и минералов, чем в летний сезон. Однако содержание пищевых волокон не меняется никак.

Предпочтение стоит отдать овощам из ближайших регионов, в этом случае выше шанс, что продукт не подвергается специальной химической обработке. Следует помнить, что в большинстве стран помидоры выращивают в теплицах. Можно выбрать плоды из Израиля, где долгий теплый сезон, особенно помидоры черри.

На что обратить внимание при покупке:

Внешний вид. Помидоры должны быть без плодоножки, а цвет — равномерным и насыщенным, без зеленоватых и бледных пятен, вмятин или гнили. Помидоры на веточке — незрелые, хотя и кажутся более привлекательными. Так как плод, созревший в нормальных условиях, сам отваливается от ветки. Многие срывают и оставляют дозревать — это неверно, овощ избавляется от яда соланина и приобретает полезные вещества через стебли. Кожица должна быть упругой, плотной.

Большинство вкусных помидоров имеет средний размер и вес около 100-150 г. Исключение составляют отдельные сорта: маленькие черри и крупные «бычье сердце», «биф», «розовый гигант». Наличие белых прожилок свидетельствует о том, что при выращивании растения применялось большое количество нитратов. Также небольшой вес плода может говорить о нехватке питательных веществ в почве, перенесенных болезнях, нарушении температурных условий. А форма не влияет на вкусовые качества.

Хорошие помидоры могут быть идеально ровными, вытянутыми, приплюснутыми, ребристыми и даже корявыми. А вот сросшиеся помидоры или наросты на них означают, что они выросли с использованием гормональных удобрений. Если есть серые, темные пятна или белые точки — значит, помидоры болеют. Если овощ имеет зеленые разводы под кожицей, то он обработан пестицидами. Гладкая, блестящая кожица означает, что плоды натерты парафином для сохранения внешнего вида. Парафин не смывается, его употребление может вызвать расстройство желудка.

Фото istockphoto.com

Запах. Помидор должен пахнуть помидором. Перед покупкой обязательно понюхайте овощ около плодоножки. В летний период аромат будет интенсивнее, приятнее, у тепличных зимних помидоров запах намного слабее. Полное отсутствие запаха означает, что растение сорвали недозрелым. Кислые нотки или гнилой запах выдают начало брожения.

Плотность. Помидор должен быть плотным и упругим. Избегайте очень твердых или слишком мягких плодов. Твердость говорит о незрелости, а мягкость — о начавшемся процессе гниения. Хороший помидор внутри заполнен густым соком и семечками, а некачественный имеет пустоты, это обусловлено длительным хранением.

При покупке не придавайте большого значения цене, так как она в основном зависит от сезона, страны производителя и места приобретения.

Роспотребнадзор советует, как хранить дома помидоры

Хранить помидоры лучше при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей, в холодильнике они теряют и вкус, и аромат. Важно не только приобрести качественные овощи и правильно их хранить, но и тщательно обработать перед употреблением. Томаты рекомендуется промывать под проточной водой с применением щетки в течение 2-3 минут, а затем ополаскивать кипяченой водой.

Полезные блюда из помидоров

Помидоры можно есть сырыми: в чистом виде или в составе различных салатов и других холодных закусок. Интересно знать, что помидор в результате кулинарной обработки не становится менее полезным. Часть витаминов, конечно, разрушается, но концентрация ликопина и некоторых других веществ увеличивается. Поэтому томатная паста (при условии, что она не содержит добавок), соленые помидоры и томатный суп не менее полезны, чем салат из свежих овощей.

Томатный суп

Ингредиенты:

чеснок — 2 зубчика.;

лук — 1 шт.;

перец чили — 1/5 шт.;

помидоры — 2 шт.;

оливковое масло — 50 мл;

мидии — 400 г;

томатная паста — 250 г;

вода — 0,5 л;

базилик — 10 г;

соль/перец по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Рецепт:

У помидоров удалить кожицу.

Нарезать помидоры небольшими кубиками. В глубокую кастрюлю налить растительное масло, положить помидоры и поставить кастрюлю на разогретую плиту. Лук мелко нарезать и добавить к помидорам.

Тушить на среднем огне 10 минут.

Добавить томатную пасту, тушить два минуты.

Влить воду, довести до кипения и снять кастрюлю с огня.

Пробить все в блендере, снова поставить кастрюлю на горячую плиту. Мелко нарубить чеснок и добавить в кастрюлю. Добавить стакан воды, оливковое масло, перец, сухие специи.

Выложить в кастрюлю свежие или замороженные мидии. Варить суп пять минут.

Порубить базилик и положить его в суп.

Салат «Капрезе»

Ингредиенты:

сыр моцарелла — 250 г;

помидоры — 3-4 шт.;

соус песто — 100 г;

базилик — по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Рецепт:

Нарезать помидоры и сыр кружочками толщиной 5-6 мм.

На тарелку выложить помидоры, чередуя их с сыром моцарелла: можно вертикальными рядами, можно по кругу.

Смазать салат сверху соусом песто.

Украсить блюдо базиликом.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

помидоры — 12 шт.;

фарш — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сыр — 50 г;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль/перец по вкусу.

?

Фото istockphoto.com

Рецепт:

Фарш выложить в миску, разбить в него яйцо.

Посолить, поперчить и всыпать панировочные сухари.

Отрезать у помидор крышечки.

Вырезать мякоть ножом или чайной ложкой.

Противень смазать растительным маслом.

Заполнить помидоры фаршем.

Посыпать сверху остатками сухарей и отправить в духовку при 190 градусах на 30 минут.

Вынуть и посыпать натертым сыром.

Увеличить температуру до 200 градусов и запекать еще 5-10 минут, пока сыр не расплавится.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!