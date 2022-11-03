Поза из йоги, которая поможет продлить молодость

«Поза голубя» особенно полезна для женского организма. Разбираемся с практиком, как делать ее правильно.

«Поза голубя» не только выглядит красиво, но и несет немало пользы. Эта асана направлена на раскрытие тазобедренных суставов, а от этого зависит работа позвоночника и правильное функционирование органов малого таза. Еще одна хорошая новость для женского пола — «поза голубя» помогает предотвратить целлюлит. Кроме того, это упражнение убирает напряжение с зажатых мышц и подготавливает к освоению продольного шпагата. Если регулярно выполнять «позу голубя», ваша спина станет ровнее, уменьшится сколиоз.

Однако выполнять эту асану противопоказано:

при травмах спины;

при травмах коленных суставов и лодыжек;

при высоком и низком кровяном давлении.

С осторожностью нужно делать упражнение при беременности.

Ну а если вы к категориям выше не относитесь, предлагаем попробовать разные вариации «позы голубя». А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса, автор онлайн-проекта Yoga friends.