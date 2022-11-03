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Сегодня, 11:30

Поза из йоги, которая поможет продлить молодость

Алиса Авшанова
Эксперт по йоге
Фото unsplash.com/@barcelocarl
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«Поза голубя» особенно полезна для женского организма. Разбираемся с практиком, как делать ее правильно.

«Поза голубя» не только выглядит красиво, но и несет немало пользы. Эта асана направлена на раскрытие тазобедренных суставов, а от этого зависит работа позвоночника и правильное функционирование органов малого таза. Еще одна хорошая новость для женского пола — «поза голубя» помогает предотвратить целлюлит. Кроме того, это упражнение убирает напряжение с зажатых мышц и подготавливает к освоению продольного шпагата. Если регулярно выполнять «позу голубя», ваша спина станет ровнее, уменьшится сколиоз.

Йога. Йога для начинающих: первые шаги и как правильно делать асаны. Видео

Однако выполнять эту асану противопоказано:

  • при травмах спины;

  • при травмах коленных суставов и лодыжек;

  • при высоком и низком кровяном давлении.

С осторожностью нужно делать упражнение при беременности.

Ну а если вы к категориям выше не относитесь, предлагаем попробовать разные вариации «позы голубя». А поможет нам в этом йога-практик Авшанова Алиса, автор онлайн-проекта Yoga friends.

Йога
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