4 ошибки мастера маникюра, из-за которых страдают ваши ногти

Последние несколько лет специалисты, занимающиеся здоровьем ногтей, — подологи — наблюдают среди своих пациентов «бум» на испорченные мастерами маникюра ногти. Подолог-эстетист первой категории Виктория Ротарь рассказала, на какие моменты в процессе получения этой услуги стоит обратить особое внимание и какие ошибки могут привести вас в кабинет врача.
На самом деле работа над красотой ваших ногтей начинается еще до того, как вы приходите в кабинет. Она должна включать обработку всех рабочих поверхностей, аппаратуры, кресла и даже пола в метре от него, стерилизацию инструментов и закупку одноразовых пилок.
По правилам процедура должна проводиться в специальной «печи». Если это сухожар или автоклав, инструменты должны отправляться в нее упакованными в крафтовый пакет с индикатором готовности. Причем индикатор должен находиться внутри пакета. Реже мастера используют инфракрасные стерилизаторы. Температура в них экстремально высокая, поэтому обработка проходит в открытом виде, без пакетов.
Аппаратура, используемая при обработке инструментов, стоящая в таких кабинетах, должна иметь все нормативные документы и сертификацию на территории РФ. Все это нормы СанПиН, которые мастера обязаны неукоснительно исполнять.
И, наконец, мастер должен обязательно обработать дезинфицирующим средством ваши руки.
В случае нарушения мастером этих правил клиент имеет все шансы заразиться не только грибком, но и гепатитом С и В, а также ВИЧ. Причем не факт, что мастера удастся привлечь к ответственности, ведь факт заражения именно в его кабинете доказать крайне сложно.
Клетка ногтя — онихобласт — состоит из кератина, воды и липидов (жира, который склеивает между собой эти самые клетки). Ноготь состоит из трех слоев: дорсальный, средний и вентральный. Верхний — дорсальный — содержит гораздо меньшее количество воды и жира, и сами онихобласты другой формы, они прижаты очень плотно друг к другу и имеют сплющенный вид.
Именно дорсальный слой ногтя служит защитой от проникновения патогенов, и именно за него держится покрытие от коррекции до коррекции. Этот слой, в свою очередь, имеет примерно 50-70 слоев клеток ногтя. А убрать достаточно два-три слоя.
Чтобы искусственный материал держался на ногте, его нужно подготовить. Есть два пути:
Механическая подготовка: снять два-три слоя ногтя, взъерошить онихобласты — клетки ногтя.
Химическая подготовка: обработать пластину едким составом, который «съест» липидный слой ногтя и также расщепит онихобласты дорсального слоя ногтя.
И, конечно, выбирая, как менее травматично подготовить ноготь к покрытию, грамотные мастера отдают предпочтение механическому способу. Потому что в отличие от кислотного праймера, который может разрушить не два-три слоя ногтя, как положено, а гораздо больше, механический способ — контролируемый.
Но и здесь случаются ошибки.
Мастера привыкли снимать слои пилкой, которая всей своей площадью снимает часть ногтя, часто проходясь по одному и тому же месту несколько раз, а это уже лишнее. Снимать верхние слои нужно фрезой: при работе с ней легко увидеть, где она уже отработала, а где — нет.
При этом фреза должна быть правильной формы, иметь правильную маркировку и работать на правильном количестве оборотов.
При нарушении перечисленных правил и технологий, а также если мастер задевает ноготь аппаратом при обработке кутикулы, на нем образуются истончения и пропилы, вызывающие впоследствии деформации и отслойки пластины.
Зона ногтя у кутикулы мягкая. Если ее сравнить со свободными краем, то в ней больше воды и жира. Со временем это место отрастает и теряет пластичность, потому что чем ближе к свободному краю, тем больше дегидратации — уменьшения количества воды в ногте. Если «в молодости» он подвергался неправильной обработке, то может трескаться и слоиться.
Нередко к отслойкам и пропилам присоединяется бактериальная инфекция, и тут уже не обойтись без помощи специалистов.
Любое базовое покрытие — это химический состав, включающий кислоту, которая обеспечивает сцепку между собой и ногтем. Это необходимость, которой не избежать.
В покрытиях некоторых марок этой кислоты — вагон и телега, такие покрытия держатся действительно долго, на радость мастерам и клиентам. Ведь носить их можно не две недели, как изначально было задумано технологами, а до полутора-двух месяцев, пока ноготь не отрастет наполовину. Экономия средств для клиента очевидна. Только есть нюансы.
Базы, в которых много кислоты, создают возможность химического ожога. Он опасен не только тем, что выглядит неэстетично — при правильном уходе под контролем подолога это можно исправить за несколько месяцев.
Главная опасность — это возможное формирование аллергии на метилметакриловую кислоту, которая содержится во всех видах базового покрытия и, мало того, во всех видах пластика. Из-за этого подологи категорически не рекомендуют когда-либо снова после химического ожога делать маникюр с подобным покрытием.
В центр, где я работаю, каждый месяц обращаются около семи пациентов с химическими ожогами ногтей. Один-два возвращаются с рецидивом уже после того, как все восстановили. Например, не смогли устоять и сделали покрытие гель-лаком вновь примерно через год или через два, ведь был повод: свадьба, праздник или просто хочется красоты.
«Ну и что, что подолог предупреждал, ведь он наверняка не знает, будет рецидив или нет», — примерно так объясняют свой «срыв» пациенты.
Но еще более неприятные последствия ожога могут поджидать уже в зрелом возрасте: если человеку потребуется замена суставов. Ведь протезы часто имеют в составе пластик. А значит, как результат человек получит или снижение качества жизни из-за невозможности поставить новый сустав, или, что еще страшнее, аллергическую реакцию уже после его протезирования.
Но есть альтернатива — это грамотный мастер по маникюру, который будет использовать практически бескислотную базу, в которой содержание этого компонента настолько минимально, что не может вызывать аллергии и химического ожога. Такие базы не носятся долго, требуют коррекции каждые две-три недели.
Кроме того, хорошие мастера не используют базу, даже бескислотную, для процедуры укрепления ногтя, а делают ее с помощью геля, полигеля или акрила — твердого материала, который выстраивается в плотную кристаллическую решетку, а не остается на ногте в «полусыром» виде, — это безопаснее всего.
Многие, кто регулярно ходит на маникюр с покрытием гель-лаком, хотя бы раз ощущали жжение в районе ногтя, когда он находится под полимеризационной лампой.
Чувство жжения означает, что молекулы вещества, которым делают покрытие, очень подвижные, и этот материал быстро полимеризуется. Молекулы разных размеров ищут себе пару, сцепляются между собой, их скорость создает трение, из-за которого мы и чувствуем нагревание. Хорошие мастера заботятся о клиентах и предупреждают: на какой секунде нужно убрать руку из лампы до того, как человеку станет горячо. И зачастую выбирают в работу материалы, которые не «пекут.
Если вам стало горячо, руку нужно немедленно убрать из-под лампы. Иначе под ногтем образуется ожог в виде пузыря, а затем — пустота, которая представляет собой входные ворота для патогенной среды.
Чтобы процедура маникюра не стала вредной, важно выбрать квалифицированного мастера, который имеет большую базу знаний, разбирается в составах материалов, с которыми работает, хоть немного знает об истории ногтевого сервиса. А также постоянно развивается: проходит дополнительные курсы, участвует в конкурсах, работает с подологами и общается с врачами, например дерматологами.
Конкурсы дают много. Даже если мастер не занял ни одно из призовых мест, он все равно тренировался где-то полгода и выработал свою технику, как сделать быстрее и идеальнее. В конкурсах очень злостные стандарты, все сложнее, чем в салоне.
Также хороший мастер не побоится отказать в эстетической процедуре и рекомендовать клиенту обратиться для решения проблемы к узкому специалисту, а не скрывать пятно на ногте под «темненьким» гель-лаком.
Попасть к хорошим мастерам обычно сложнее, несмотря на то что их средний чек за процедуры выше обычного. Это объясняется тем, что они используют максимально безопасные материалы для покрытия и качественное оборудование.
Мастер, который сидит на одном месте и «клепает» одни и те же ногти, ничем не интересуется или учится «по ютубу», скорее всего, создаст вам проблемы с ногтями.
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