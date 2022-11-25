Список продуктов, богатых витамином B. Они необходимы для правильной работы организма

От недостатка этого витамина страдают как взрослые, так и дети.

Знаете ли вы, что больше половины взрослого населения испытывают дефицит трех и более витаминов и минералов? Наиболее часто встречается нехватка витаминов группы В, которые нужны для бесперебойной работы организма. Витамины группы В помогают бороться со стрессом, защищают от проблем с желудочно-кишечным трактом, заболеваний печени и щитовидной железы, необходимы женщине во время беременности.

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Почему может не хватать витамина B

Одна из главных причин нехватки витамина В — нарушения режима питания при вегетарианской и других типах диет, злоупотребление алкоголем, ограниченный тип питания. К дефициту витаминов также могут привести перенесенные хирургические операции на ЖКТ, прием антибиотиков и противотуберкулезных медикаментов.

Нехватка витаминов группы B может сопутствовать хроническому стрессу и вызывать психопатологические симптомы: апатию, забывчивость, раздражительность.

Витамины группы B рекомендуется употреблять в комплексе, так как они дополняют друг друга: обеспечивают клетки тела необходимой энергией, участвуют в процессах тканевого обмена, активизируют жировой, белковый и углеводный обмен.

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Как восполнить дефицит

Для устранения дефицита необходимо нормализовать питание: наполнить его цельными продуктами, белковой пищей, ненасыщенными жирами. В качестве природных источников витаминов группы В рекомендую добавить в рацион определенные продукты.

Витамин В1

Способствует улучшению работы мозга, памяти, внимания и мышления, улучшает настроение, повышает способность к обучению, стимулирует рост костей, мышц, нормализует аппетит, замедляет процессы старения, уменьшает негативное воздействие алкоголя и табака и даже снижает зубную боль.

В большом количестве содержится в:

постной свинине;

говяжьей печени, почках;

гречке;

овсянке;

ржаном хлебе.

В чуть меньшем объеме этот витамин есть в отрубях, лесных и грецких орехах, дрожжах, фасоли, картофеле, кукурузе, пророщенных пшеничных зернах.

Витамин B6 (пиридоксин)

Необходим для нормального функционирования органов кровообращения, крепких иммунной и нервной систем.

Витамин B6 содержится преимущественно в:

крупах;

постном мясе;

орехах;

пророщенных зернах пшеницы;

субпродуктах;

лососе;

бананах;

яйцах;

цельных крупах.

Нехватка этого витамина может приводить к болезням сердечно-сосудистой, костно-суставной, нервной систем, печени, дерматитам.

Витамин B12 (цианокобаламин)

Улучшает метаболизм нервной и мышечной ткани.

Богатые источники витамина В12:

говядина;

творог;

сыр;

рыба;

моллюски;

мясо птицы.

Витамин В9 (фолиевая кислота)

Играет особую роль в поддержании здоровья беременных и развитии плода. Поддерживает общее состояние здоровья женщины, помогает правильно развиваться нервной трубке и способствует формированию плаценты.

Фолиевой кислотой богаты:

зеленые листовые овощи;

бобовые;

цельные злаки;

печень;

пивные дрожжи;

шпинат;

спаржа;

бобы лима.

Витамин B7 (биотин)

Необходим для поддержания здоровья кишечника и микрофлоры, стабилизирует уровень сахара в крови.

Поэтому рекомендуется есть больше:

помидоров;

шпината;

тофу;

яиц;

грибов;

печени;

миндаля;

бурого риса.

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Витамин В2 (рибофлавин)

Контролирует работу нервной, пищеварительной, кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Улучшает состояние волос, кожи и ногтей, защищая их от влияния токсинов.

Наибольшее количество витамина В2 в:

яйцах;

мясе птицы;

молочных продуктах;

сыре рикотта;

субпродуктах;

гречке.

Витамин В3 (ниацин)

Помогает трансформировать пищу в энергию, участвует в клеточном дыхании, обмене белков и углеводов. Витамин В3 входит в состав важнейших ферментов организма, регулирует работу высшей нервной деятельности и функции органов пищеварения.

Содержится в:

цельных злаках (ржаной хлеб);

гречке;

бобовых;

мясе;

субпродуктах (печень, почки);

тунце;

палтусе;

курином мясе.

Антагонист ниацина — аминокислота лейцин. К продуктам, богатым лейцином, относятся бурый рис, фасоль, соя, грибы (шампиньоны и вешенки), грецкие орехи, говядина, коровье молоко, пшеничная и соевая мука. Беспокоиться надо, если перечисленные продукты составляют основу пищевого рациона: витамин В3 в таком случае не будет усваиваться.

Витамин В5 (пантотеновая кислота)

Редко бывает в дефиците, и его просто получить из сбалансированной диеты. Пантотеновая кислота также важна для поддержания здоровья, поскольку участвует в выполнении ряда важных функций в организме: расщепление жиров и углеводов для получения энергии, производство красных кровяных клеток — эритроцитов, производство половых и стрессовых гормонов, синтез холестерина.

Как и другие витамины группы В, пантотеновая кислота не накапливается в организме, поэтому ее нужно ежедневно получать из пищи: